«Voglio che questa guerra finisca». Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky «bisogna averli entrambi allo stesso tavolo». Donald Trump parla ai giornalisti al termine della riunione di gabinetto e avverte che la situazione è «molto, molto seria», spiegando che l’obiettivo è evitare un’escalation globale: «Se non avessi vinto queste elezioni, l’Ucraina sarebbe potuta finire in una guerra mondiale. Ora non accadrà, ma c’è il rischio di una guerra economica, che sarebbe devastante, soprattutto per la Russia».

Trump torna anche a rivolgere critiche al presidente ucraino: «Zelensky non è esattamente innocente, lo dico sempre: per ballare il tango servono due persone». Il presidente americano ribadisce che gli Stati Uniti hanno cambiato strategia nei confronti di Kiev: «Ora non stiamo più pagando soldi all’Ucraina, paghiamo soldi a noi stessi. La Nato compra tutto l’equipaggiamento, ma io voglio fermare questa guerra perché ogni settimana muoiono migliaia di persone».

Il tycoon liquida poi con poche parole le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sulla illegittimità di Zelensky per condurre la trattativa di pace: «Non importa cosa dicono. È tutta una messinscena, sono tutte stronz...».

Garanzie di sicurezza per Kiev

Zelensky è tornato a sottolineare ancora una volta che è necessario "accelerare" il lavoro con i partner sulle garanzie di sicurezza. «È assolutamente importante proseguire tutti gli sforzi diplomatici per porre fine all’aggressione russa», ha ribadito una portavoce della Commissione europea durante il briefing giornaliero con la stampa, spiegando che questo è stato "uno dei punti principali" emersi durante la discussione di lunedì tra rappresentanti europei e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio.