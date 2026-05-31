Sarà il suggestivo tracciato di Campodorato, popolosa frazione del territorio di Nocera Terinese, a ospitare il 6 e 7 giugno 2026 la seconda edizione della Gravity Race Car, manifestazione dedicata alle spettacolari vetture spinte esclusivamente dalla forza di gravità.

L’evento, organizzato sotto l’egida di US Acli e dell’associazione “Campodorato in Festa”, valido come Campionato Nazionale e come Campionato Interregionale Calabria, Sicilia e Basilicata, porterà nel Catanzarese piloti e appassionati provenienti da diverse regioni del Sud Italia.

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Velocità senza motore, a Nocera Terinese successo per la prima edizione del Befana Gravity Race

Giampaolo Cristofaro
Velocità senza motore, a Nocera Terinese successo per la prima edizione del Befana Gravity Race

La competizione si svolgerà lungo il percorso di Campodorato, scenario che per due giorni si trasformerà in una vera e propria pista a cielo aperto, tra velocità, tecnica e spettacolo. Le attività entreranno nel vivo sabato 6 giugno alle ore 14.30 con le prove ufficiali, mentre domenica 7 giugno, a partire dalle ore 9, scatterà la gara vera e propria.

La manifestazione rappresenta non soltanto un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche un’importante occasione di promozione territoriale per Nocera Terinese e per l’intera provincia di Catanzaro. L’iniziativa coinvolgerà infatti istituzioni, associazioni e appassionati, trasformando Campodorato in un punto di riferimento per il movimento delle gravity car.

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Nocera Terinese, il pilota lametino Claudio Gullo trionfa nella tappa del campionato di Gravity race

Giampaolo Cristofaro
Nocera Terinese, il pilota lametino Claudio Gullo trionfa nella tappa del campionato di Gravity race

L’obiettivo degli organizzatori è quello di consolidare ulteriormente una disciplina in crescita, capace di coniugare ingegno, sicurezza e spirito competitivo, attirando sempre più pubblico e partecipanti.