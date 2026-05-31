Il 6 e 7 giugno due giorni di spettacolo tra prove ufficiali e gara nella popolosa frazione del comune del Catanzarese che già lo scorso anno era stata scenario della competizione

Sarà il suggestivo tracciato di Campodorato, popolosa frazione del territorio di Nocera Terinese, a ospitare il 6 e 7 giugno 2026 la seconda edizione della Gravity Race Car, manifestazione dedicata alle spettacolari vetture spinte esclusivamente dalla forza di gravità.

L’evento, organizzato sotto l’egida di US Acli e dell’associazione “Campodorato in Festa”, valido come Campionato Nazionale e come Campionato Interregionale Calabria, Sicilia e Basilicata, porterà nel Catanzarese piloti e appassionati provenienti da diverse regioni del Sud Italia.

La competizione si svolgerà lungo il percorso di Campodorato, scenario che per due giorni si trasformerà in una vera e propria pista a cielo aperto, tra velocità, tecnica e spettacolo. Le attività entreranno nel vivo sabato 6 giugno alle ore 14.30 con le prove ufficiali, mentre domenica 7 giugno, a partire dalle ore 9, scatterà la gara vera e propria.

La manifestazione rappresenta non soltanto un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche un’importante occasione di promozione territoriale per Nocera Terinese e per l’intera provincia di Catanzaro. L’iniziativa coinvolgerà infatti istituzioni, associazioni e appassionati, trasformando Campodorato in un punto di riferimento per il movimento delle gravity car.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di consolidare ulteriormente una disciplina in crescita, capace di coniugare ingegno, sicurezza e spirito competitivo, attirando sempre più pubblico e partecipanti.