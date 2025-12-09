Social
Temi del giorno
Home page>LaCalabriavisione>Eventi>Le Luminarie a Nocera Te...

24 ORE ALL NEWS

Video

Eventi
Le Luminarie a Nocera Terinese
9 dicembre, 2025

EVENTI

Eventi

Nocera Terinese, le Luminarie dei “Ragazzi dell’Ammore” fanno risplendere il Natale: successo di pubblico per la prima accensione 

VIDEO | Inaugurate l’8 dicembre, le installazioni luminose nella grande piazza Giovanni Paolo II della Marina, potranno essere visitate fino al giorno dell’Epifania. Durante le serate previsti stand gastronomici, musica e spettacoli
Giampaolo Cristofaro
Nocera Terinese, le Luminarie dei “Ragazzi dell’Ammore”\u00A0fanno risplendere\u00A0il Natale: successo di pubblico per la prima accensione\u00A0\n

EVENTI

Il Santuario di Paola ospita “Sotto il Cielo di Frate Francesco”, premio dedicato a personalità calabresi di successo

La prima edizione dell’evento unisce spiritualità, moda e cultura per celebrare il talento calabrese e diffondere un messaggio di pace, valorizzando chi, con impegno e visione, porta nel mondo le proprie radici. Appuntamento il 13 dicembre
Redazione
Il Santuario di Paola ospita “Sotto il Cielo di Frate Francesco”, premio dedicato a personalità calabresi di successo\n

Cosenza al centro del dialogo tra creatività e AI: torna il Calabria Design Festival

Una tre giorni di incontri, mostre e workshop per esplorare il rapporto tra intelligenza umana, pratiche manuali e tecnologie digitali, negli spazi storici della città e con ospiti di rilievo internazionale
Redazione
Cosenza al centro del dialogo tra creatività e AI: torna il Calabria Design Festival\n

Premio Carlino d’Argento, a Catanzaro saranno premiate sei eccellenze calabresi: insignita la carriera di Pierfrancesco Pingitore

Sabato 21 dicembre si terrà il Gran Gala dell’ottava edizione del riconoscimento: ci saranno anche Cecilia Primerano, Massimo Sirelli, Mauro Lamanna, Giovanni Monteleone e Domenico Gareri. La cerimonia sarà dedicata alla chiusura della campagna Telethon
Redazione
Premio Carlino d’Argento, a Catanzaro saranno premiate sei eccellenze calabresi: insignita la carriera di Pierfrancesco Pingitore\n

Ramificazioni Festival, due grandi eventi chiudono la IX edizione: la Calabria al centro della danza d’autore

Spellbound, Zappalà e la nuova creazione di Davide Romeo segnano il finale del festival diretto da Filippo Stabile. Un’edizione dedicata al tema “Kronos” che conferma la Calabria come polo della coreutica contemporanea
Redazione Cultura
Ramificazioni Festival, due grandi eventi chiudono la IX edizione: la Calabria al centro della danza d’autore\n

Don Chisciotte, tragicommedia dell’arte: a Filadelfia lo spettacolo che rende il pubblico protagonista

Portato sul palco dall’energia di Stivalaccio Teatro, l’evento culturale andrà in scena il 12 dicembre all’Auditorium. L’iniziativa si inserisce nella stazione teatrale targata Dracma
Redazione
Don Chisciotte, tragicommedia dell’arte: a Filadelfia lo spettacolo che rende il pubblico protagonista\n

Sotto le stelle di Natale 2025: un mese di iniziative al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria

Dal 10 dicembre al 6 gennaio il calendario propone un vero e proprio viaggio che coniuga scienza, filosofia, musica e impegno sociale: ecco tutti gli appuntamenti
Redazione Attulaità
Sotto le stelle di Natale 2025: un mese di iniziative al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria\n

Corigliano Calabro Fotografia avvia la XXII edizione con un percorso tra storia e sguardi

Partita ieri, la rassegna sarà fino al primo febbraio al Castello Ducale con incontri, installazioni e voci che raccontano il legame tra città e arte
Matteo Lauria
Corigliano Calabro Fotografia avvia la XXII edizione con un percorso tra storia e sguardi\n

Cosenza accende la coscienza sul disarmo nucleare: la lezione della mostra “Senzatomica” è tremendamente attuale

Dal 1° al 14 dicembre la città bruzia è luogo di riflessione sulla minaccia atomica e sul ruolo dell’individuo. Prossimo appuntamento il 13 dicembre con il confronto su scienza, filosofia e politica della distensione
Francesco Vilotta
Cosenza accende la coscienza sul disarmo nucleare: la lezione della mostra “Senzatomica” è tremendamente attuale\n

Rende, domenica a teatro con il live show “44 gatti”

L’appuntamento alle 18.30 al Garden rientra nel cartellone della XXIII edizione di “Primafila”, festival di teatro e musica organizzato dall’associazione “Novecento” presieduta da Luisa Giannotti, con la direzione artistica di Benedetto Castriota
Redazione Spettacoli
Rende, domenica a teatro con il live show “44 gatti”
1
...