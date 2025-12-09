Le Luminarie a Nocera Terinese

VIDEO | Inaugurate l’8 dicembre, le installazioni luminose nella grande piazza Giovanni Paolo II della Marina, potranno essere visitate fino al giorno dell’Epifania. Durante le serate previsti stand gastronomici, musica e spettacoli
La prima edizione dell’evento unisce spiritualità, moda e cultura per celebrare il talento calabrese e diffondere un messaggio di pace, valorizzando chi, con impegno e visione, porta nel mondo le proprie radici. Appuntamento il 13 dicembre
Una tre giorni di incontri, mostre e workshop per esplorare il rapporto tra intelligenza umana, pratiche manuali e tecnologie digitali, negli spazi storici della città e con ospiti di rilievo internazionale
Sabato 21 dicembre si terrà il Gran Gala dell’ottava edizione del riconoscimento: ci saranno anche Cecilia Primerano, Massimo Sirelli, Mauro Lamanna, Giovanni Monteleone e Domenico Gareri. La cerimonia sarà dedicata alla chiusura della campagna Telethon
Spellbound, Zappalà e la nuova creazione di Davide Romeo segnano il finale del festival diretto da Filippo Stabile. Un’edizione dedicata al tema “Kronos” che conferma la Calabria come polo della coreutica contemporanea
Dal 1° al 14 dicembre la città bruzia è luogo di riflessione sulla minaccia atomica e sul ruolo dell’individuo. Prossimo appuntamento il 13 dicembre con il confronto su scienza, filosofia e politica della distensione
L’appuntamento alle 18.30 al Garden rientra nel cartellone della XXIII edizione di “Primafila”, festival di teatro e musica organizzato dall’associazione “Novecento” presieduta da Luisa Giannotti, con la direzione artistica di Benedetto Castriota