Sarà Rocco Papaleo la voce recitante di “Histoire du soldat” di Igor Stravinsky, in programma domenica 31 maggio alle ore 19.00 a Nocera Terinese (Contrada Savuto), nell’ambito della VII edizione del Mediterraneo Radio Festival.

Lo spettacolo, uno dei capolavori del teatro musicale del Novecento, vedrà sul palco l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Vincenzo Mariozzi. L’opera di Stravinsky intreccia musica, parola e narrazione in una partitura dal forte impatto teatrale e visionario.

Il Mediterraneo Radio Festival, organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese, è diretto artisticamente dal maestro Filippo Arlia, con la direzione di produzione di Raffaele Cacciola e la media partnership di Rai Radio 3.

Nel corso degli anni il Festival si è affermato come una realtà culturale di rilievo, con particolare attenzione ai repertori rari, alla valorizzazione del territorio e alla divulgazione musicale.

L’edizione 2026 propone sei appuntamenti tra Catanzaro e Nocera Terinese, con la partecipazione di artisti e interpreti di rilievo nazionale e internazionale. Il Festival si concluderà il 21 giugno al Parco della Biodiversità di Catanzaro con “Noche de Tango”, concerto che vedrà protagonisti I Cameristi del Teatro alla Scala diretti dal maestro Filippo Arlia.

Il Mediterraneo Radio Festival sarà prossimamente trasmesso su Rai Radio 3.