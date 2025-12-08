Pronti al pranzo dell'Immacolata? Le 5 specialità calabresi che l'8 dicembre non possono mancare in tavola

L'olio nuovo, il protagonista invisibile

Non è un piatto, ma è l'ingrediente che tiene insieme tutto il resto. L'olio extravergine d'oliva appena spremuto, quello che è uscito dai frantoi a novembre, arriva in tavola l'8 dicembre con il suo colore verde intenso e il sapore che pizzica. Si versa abbondante sui maccheroni, si spalma sul pane, si usa per condire verdure e legumi. In Calabria, l'olio nuovo è un evento: segna il passaggio dalla stagione vecchia a quella nuova, dalla fatica del raccolto alla ricompensa del gusto. Ogni famiglia ha il suo produttore di fiducia, e portare in dono una bottiglia d'olio è un gesto che vale più di qualsiasi regalo confezionato.