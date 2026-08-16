LaC Storie promo social tajjarini in festa

La storica sagra riparte grazie all’impegno dei cittadini della frazione di Limbadi: un'iniziativa per contrastare lo spopolamento, valorizzare l’identità del territorio e riportare vita nel piccolo borgo
Alfred van Beek, due volte campione del mondo, e Hannie hanno visitato una casa sulle colline di Cassano e dopo un'ora hanno deciso di trasferirsi. Un colpo di fulmine: «Qui abbiamo ritrovato tempo, semplicità e persone straordinarie»
Il viaggio di Dante Guarnieri dalla Capitale a Cutura, dove ha deciso di cambiare vita e dedicarsi ai campi di lavanda. Una scelta controcorrente che mette la qualità davanti alla quantità e la sostenibilità davanti al profitto
Arrivati dalle Marche, i due escursionisti stanno attraversando la nostra regione con Tigro e Viola. Nel loro racconto, lo stupore per una terra straordinaria, e qualche riflessione su ciò che ancora si potrebbe migliorare
Ginevra Dell'Orso racconta il trasferimento dal Nord a Isca sullo Ionio, la paura del cambiamento e la gioia di una vita nuova. «Ogni mattina il mare mi ricorda che è stata la scelta più bella. Questa regione è un museo a cielo aperto»
Dal ponte del Diavolo di Paola alle urla di Cirella Vecchia, passando per la Fantastica di San Fili e il mistero della "camicia del diavolo" a Cetraro. Un viaggio tra racconti popolari che ancora oggi alimentano il fascino del territorio
L’opera monumentale di Nolan riporta la traversata del re di Itaca al centro dell’attenzione. Lo storico tedesco, morto nel 2025 e profondamente legato alla nostra regione, identificò nell’istmo di Catanzaro la terra dei Feaci