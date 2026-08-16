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LaC Storie promo social tajjarini in festa

16 agosto, 2026

STORIE

Storie

La tradizionale sagra dei “Tajjarini” a Caroni protagonista di LaC Storie – Video

La storica sagra riparte grazie all’impegno dei cittadini della frazione di Limbadi: un'iniziativa per contrastare lo spopolamento, valorizzare l’identità del territorio e riportare vita nel piccolo borgo
Redazione
La tradizionale sagra dei “Tajjarini” a Caroni protagonista di LaC Storie – Video\n

STORIE

«Olanda, bye bye»: campione di kickboxing e moglie mollano tutto e scelgono la Calabria per ricominciare

Alfred van Beek, due volte campione del mondo, e Hannie hanno visitato una casa sulle colline di Cassano e dopo un'ora hanno deciso di trasferirsi. Un colpo di fulmine: «Qui abbiamo ritrovato tempo, semplicità e persone straordinarie»
Franco Sangiovanni
«Olanda, bye bye»: campione di kickboxing e moglie mollano tutto e scelgono la Calabria per ricominciare\n

Lascia Roma, torna in Calabria e sceglie la lavanda: «Voglio rispettare i tempi della natura»

Il viaggio di Dante Guarnieri dalla Capitale a Cutura, dove ha deciso di cambiare vita e dedicarsi ai campi di lavanda. Una scelta controcorrente che mette la qualità davanti alla quantità e la sostenibilità davanti al profitto
Francesco Perri
Lascia Roma, torna in Calabria e sceglie la lavanda: «Voglio rispettare i tempi della natura»\n

Da Reggio a New York: lo chef Francesco Idone porta l'eccellenza della cucina italiana a Manhattan

FOTO | Lo chef reggino coordina la brigata italiana del ristorante di Aqua Restaurant Group, tra le realtà più importanti della ristorazione internazionale
Melania Neri
Da Reggio a New York: lo chef Francesco Idone porta l'eccellenza della cucina italiana a Manhattan\n

In sella ai muli, attraverso la Calabria: ecco il viaggio di Giuseppe e Paolo

Arrivati dalle Marche, i due escursionisti stanno attraversando la nostra regione con Tigro e Viola. Nel loro racconto, lo stupore per una terra straordinaria, e qualche riflessione su ciò che ancora si potrebbe migliorare
Assunta De Francesca
In sella ai muli, attraverso la Calabria: ecco il viaggio di Giuseppe e Paolo\n

Lascia Milano per la Calabria: «Sedici anni dopo rifarei quella scelta mille volte, qui ho trovato la felicità»

Ginevra Dell'Orso racconta il trasferimento dal Nord a Isca sullo Ionio, la paura del cambiamento e la gioia di una vita nuova. «Ogni mattina il mare mi ricorda che è stata la scelta più bella. Questa regione è un museo a cielo aperto»
Ernesto Mastroianni
Lascia Milano per la Calabria: «Sedici anni dopo rifarei quella scelta mille volte, qui ho trovato la felicità»\n

Fantasmi, diavoli e anime erranti: le leggende più inquietanti della provincia di Cosenza

Dal ponte del Diavolo di Paola alle urla di Cirella Vecchia, passando per la Fantastica di San Fili e il mistero della "camicia del diavolo" a Cetraro. Un viaggio tra racconti popolari che ancora oggi alimentano il fascino del territorio
Alessia Principe
Fantasmi, diavoli e anime erranti: le leggende più inquietanti della provincia di Cosenza\n

Amedeo Jorio, il rapper che sfida gli stereotipi sulla Calabria: «Più calabresi si affermano, più cresce la nostra terra»

In arte AJ AJ, il giovane artista racconta il suo nuovo progetto tra radici, riscatto e genuinità: «Non mi vedrei mai a rappare come un ragazzo di Milano: viviamo storie diverse»
Battista Bruno
Amedeo Jorio,\u00A0il rapper che sfida gli stereotipi sulla Calabria: «Più calabresi si affermano, più cresce la nostra terra»\n

Claudio Greco: «La moda racconta chi siamo. E in ogni mio abito c’è un pezzo di Calabria»

Intervista allo stilista calabrese che negli anni ha costruito uno stile riconoscibile, fondato sul forte legame con le proprie radici e che ha portato sulle passerelle internazionali
Riccardo Montanaro
Claudio Greco: «La moda racconta chi siamo. E in ogni mio abito c’è un pezzo di Calabria»\n

La Calabria tappa segreta del viaggio di Ulisse nell'Odissea: così rivive la teoria di Armin Wolf

L’opera monumentale di Nolan riporta la traversata del re di Itaca al centro dell’attenzione. Lo storico tedesco, morto nel 2025 e profondamente legato alla nostra regione, identificò nell’istmo di Catanzaro la terra dei Feaci
Alessandro Stella
La Calabria tappa segreta del viaggio di Ulisse nell'Odissea: così rivive la teoria di Armin Wolf\n
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