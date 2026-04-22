La tradizione letteraria da Dante Alighieri a Alessandro Manzoni resta il fondamento dell’italiano, ma oggi cresce l’ibridazione linguistica e si indebolisce la precisione concettuale

La lingua italiana di oggi appare profondamente diversa rispetto a quella di pochi decenni fa. Come tutte le lingue, cambia continuamente nel tempo, seguendo le trasformazioni della società e della cultura. Questi mutamenti possono avere anche effetti negativi, facendo emergere fenomeni di impoverimento lessicale, minore precisione nei significati e una riduzione della capacità espressiva, in un mondo sempre più segnato dalla globalizzazione.

Gian Luigi Beccaria, eminente studioso della lingua, riflette sulla condizione attuale dell’italiano. Il suo pensiero si articola lungo due direttrici principali: da un lato la crescente pressione degli anglicismi e, dall’altro, il ruolo determinante della scuola nella trasmissione e nella salvaguardia della lingua. Nel contesto italiano, la lingua assume un valore peculiare rispetto ad altre realtà europee, configurandosi come elemento che precede l’unità politica; è stata infatti la tradizione letteraria, più che le strutture istituzionali, a fungere da vero collante culturale.

Il patrimonio letterario nazionale si impone come espressione di straordinaria grandezza, avviato dalla voce fondativa di Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca, artefici di una tradizione di altissimo profilo. Nel XIX secolo, tale eredità trova nuova forza in figure come Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni, nelle cui opere si compie una sintesi matura e consapevole, fino a esiti di valore universale quali I Promessi Sposi, specchio complesso delle tensioni morali, storiche ed estetiche che attraversano l’esperienza umana.

La letteratura continua a svolgere un ruolo centrale nella formazione dell’individuo e nel contrasto a fenomeni di disagio sociale come il bullismo, mentre la lingua nazionale sembra oggi orientarsi verso direzioni meno coerenti con tale funzione educativa. L’analisi evidenzia una crescente ibridazione linguistica, caratterizzata dall’ingresso sempre più consistente di forestierismi e dall’adozione di termini in tensione con la tradizione lessicale italiana.

Il presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille, richiama l’attenzione sulla condizione dell’italiano contemporaneo, sottolineando la necessità di interventi tempestivi per garantirne la continuità futura. Nel suo intervento dedicato all’evoluzione della lingua, evidenzia come la tutela dell’italiano richieda consapevolezza e responsabilità condivisa per preservarne vitalità e ruolo culturale.

Il fenomeno emerge anche nel crescente ricorso a parole generiche, utilizzate come etichette “onnivore” che finiscono per raccogliere significati molto diversi tra loro. Il risultato è un progressivo indebolimento della precisione concettuale.

Alcuni esempi lo mostrano chiaramente: espressioni come “cosa interessante” rimangono volutamente vaghe, senza chiarire cosa renda davvero qualcosa stimolante. Allo stesso modo, termini come “top” funzionano come giudizi assoluti e indistinti, che prendono il posto di valutazioni più specifiche e argomentate.

In tale quadro, la comunicazione privilegia immediatezza e semplificazione, mentre risultano penalizzate la finezza semantica, la ricchezza immaginativa e la profondità critica.

La trasmissione della lingua si fonda soprattutto sulla scuola e sulla figura dell’insegnante, custode e, al tempo stesso, mediatore di un patrimonio culturale la cui continuità e rigenerazione rappresentano una delle sfide più decisive del nostro tempo.

L’argomentazione conduce in modo coerente al tema dell’educazione. La salvaguardia e valorizzazione della lingua italiana si configurano come compito primario del sistema scolastico, il cui ruolo appare gravato da molteplici incombenze di natura amministrativa, che riducono lo spazio dedicato alla didattica linguistica. Ne deriva una situazione suscettibile di produrre effetti di ampia portata sul piano culturale.