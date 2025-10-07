Domenica 12 ottobre, all’interno del Grand Hotel di Lamezia Terme, si terrà dalle 9.30 al tardo pomeriggio un’assemblea di Democrazia Sovrana Popolare con la partecipazione del presidente Francesco Toscano. All’incontro, convocato per analizzare il voto e discutere del futuro, saranno presenti tutti i quadri, i dirigenti e i candidati del partito, insieme ai simpatizzanti.

Sono invitati all’assemblea anche gli 8mila elettori che hanno sostenuto Dsp alle ultime elezioni regionali della Calabria. Sarà un’occasione di confronto e rilancio volta a costruire una forza d’urto politica e civile capace di dare continuità al percorso avviato negli ultimi mesi.

«Vogliamo – afferma Toscano – prenderci sulle spalle una Calabria che non va abbandonata, che va curata e difesa anche lontano dalle elezioni. La nostra è una battaglia di dignità, libertà e partecipazione, che continueremo a combattere nel territorio e per il progresso delle comunità locali».

L’appuntamento di Lamezia segna dunque un nuovo inizio per Dsp, che ringrazia tutti i cittadini che hanno creduto e credono nel suo progetto di autentica sovranità popolare e di rinascita per la Calabria.