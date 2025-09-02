«Noi non proponiamo il reddito di dignità ma la piena occupazione tramite l'intervento pubblico dello Stato che assorbe la forza lavoro espulsa dal mercato privato. L'ultimo video in cui il governatore Occhiuto dice che 'il reddito non si può fare' dimostra in pieno la sua subalternità rispetto a poteri non rappresentativi». Lo afferma, in una nota, Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria.

«Nel video - aggiunge Toscano - si dice che "i burocrati europei non prevedono fondi con queste finalità. Solo i politici democraticamente eletti, caro Occhiuto, in nome e per conto del popolo sovrano, possono decidere cosa si può e cosa non si può fare. Nessun altro. E se la competenza è dello Stato centrale, si organizza semmai una battaglia in Parlamento per incardinare il progetto di legge desiderato e non si dice in maniera pilatesca 'la competenza non è nostra'. Chi da decenni è abituato a prendere ordini da banchieri e tecnocrati come Monti e Draghi – conclude - non riesce neppure ad immaginarsi capace di decidere qualcosa al di là dell'ordinaria amministrazione».