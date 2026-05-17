Doppietta di Iemmello e gol di Liberali spingono i giallorossi verso la finale playoff, ma l’allenatore invita alla prudenza: «A Palermo serviranno coraggio, identità e la stessa fame mostrata oggi»

Il Catanzaro domina al Ceravolo e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno battendo il Palermo con un netto 3-0. Una prestazione praticamente perfetta quella dei giallorossi, capaci di indirizzare la gara già nei primi minuti grazie alle reti di capitan Iemmello, autore di una doppietta, e di Liberali nel finale di primo tempo. Nella ripresa le Aquile hanno amministrato senza concedere quasi nulla ai rosanero, confermando solidità e maturità.

Al termine della gara l’allenatore Alberto Aquilani ha analizzato la prova dei suoi, mantenendo però alta la concentrazione in vista del ritorno in programma mercoledì 20 maggio al Barbera.

«Mi concentrerei più sulla partita fatta dal Catanzaro che su altre parole o polemiche – ha dichiarato il tecnico –. Oggi abbiamo fatto una super partita, dimostrando di essere una squadra forte. Siamo consapevoli che non è finita, perché ci aspetta il ritorno contro una squadra di valore, però questa vittoria ce la dobbiamo godere perché è meritata e la volevamo davanti al nostro pubblico».

Aquilani ha poi sottolineato l’atteggiamento della squadra, capace di restare fedele alla propria identità anche in una sfida così delicata: «Nella nostra testa c’è l’idea di andare a Palermo a fare la partita come abbiamo fatto oggi. Poi alla fine si vedrà chi sarà stato più bravo. Sappiamo che sarà difficile, ma dobbiamo continuare a giocare con coraggio».

L’allenatore ha elogiato il gruppo e il percorso costruito durante la stagione: «Questi ragazzi meritano applausi continui perché sono straordinari e si stanno meritando tutto ciò che stanno ottenendo. Oggi c’erano emozione e tensione, ma siamo andati dritti per la nostra strada, facendo il nostro gioco e rischiando pochissimo contro una squadra molto forte».

Sul valore del collettivo, Aquilani è stato chiaro: «La nostra forza è il gruppo. Tutti si sentono partecipi, tutti credono nel progetto tecnico e questo ci permette di avere tante soluzioni. I giocatori stanno dando ragione al lavoro che stiamo facendo».

Non sono mancati i ringraziamenti ai tifosi giallorossi, protagonisti di una cornice straordinaria al Ceravolo: «I tifosi sono stati incredibili. Oggi è stato qualcosa di emozionante, bello, unico e indimenticabile. Regalare loro una gioia così è stato davvero gratificante».

Infine, il tecnico ha definito la serata con un solo aggettivo: «Emozionante. Sto vivendo emozioni molto forti e dobbiamo tenercele strette. Adesso però bisogna continuare, perché abbiamo ancora una possibilità importante da giocarci».