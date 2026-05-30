La fotografia della notte più amara è anche quella più bella.

Un bambino che piange dietro una grata, con addosso la maglia giallorossa e il cuore spezzato. Dall’altra parte Alberto Aquilani che si avvicina, sorride, consola, quasi protegge quel dolore. È l’immagine perfetta di ciò che è stato il Catanzaro in questa stagione: una squadra capace di creare legami prima ancora che risultati.

A Monza i giallorossi hanno vinto 2 a 0. Hanno avuto orgoglio, rabbia, coraggio. Hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Ma il calcio, a volte, sa essere crudele nei dettagli. Il 2 a 0 subito al Ceravolo all’andata ha consegnato la Serie A ai brianzoli grazie al miglior piazzamento nella regular season. Al Catanzaro è rimasto il silenzio di fine partita, le lacrime sugli spalti, quella sensazione difficile da spiegare di chi ha sfiorato qualcosa di immenso.

Eppure, dentro quella delusione, c’è anche la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di straordinario.

Perché questo Catanzaro non doveva arrivare fin qui. Non con una squadra giovane, piena di scommesse e ragazzi da costruire. Non dopo un’estate di dubbi e cambiamenti. E invece Aquilani ha preso un gruppo e gli ha dato un’anima. Ha trasformato talenti in certezze, paure in ambizione, inesperienza in bellezza.

Sono stati i giovani a illuminare la stagione. Liberali e Favasuli su tutti, simboli di un calcio moderno, feroce e leggero allo stesso tempo. Ma anche Alesi, Rispoli, Frosinini. E poi Felipe Jack, quasi un esordiente fino a qualche mese fa, diventato improvvisamente uomo nella notte più pesante, autore del primo gol all’U-Power Stadium. Un gol che aveva riacceso tutto. Un gol che aveva fatto credere davvero all’impossibile.

Questo è stato il miracolo del Catanzaro nella storia recente: far innamorare di nuovo una città della propria squadra. Riempire trasferte, creare appartenenza, rendere ogni partita qualcosa che andava oltre il risultato.

Per questo le parole di Aquilani sul futuro pesano più di qualsiasi analisi tattica. «Qui ho un legame veramente forte e un enorme rispetto per il club. Il Catanzaro mi ha dato una grande occasione e grandi emozioni». Non una promessa, ma qualcosa che ci assomiglia molto. Perché certe storie, quando sono così vere, fanno fatica a interrompersi.

Adesso arriverà il confronto con il patron Floriano Noto. Un incontro che tutto il popolo giallorosso aspetta quasi con il fiato sospeso. La speranza è una sola: provare a mantenere intatto l’impianto che ha compiuto un autentico miracolo sportivo. Trattenere Aquilani, resistere alle sirene della Serie A, continuare a credere in questo progetto che ha restituito orgoglio e identità al Catanzaro.

Forse la Serie A è sfuggita per un dettaglio. Forse il treno è soltanto rimandato. Ma ci sono stagioni che non hanno bisogno di trofei per restare nella memoria.

E allora quella foto finale, con un allenatore che consola un bambino in lacrime, diventa molto più di uno scatto. Diventa il manifesto di una squadra che ha perso una finale, sì. Ma che ha saputo regalare a un popolo qualcosa che il calcio moderno troppo spesso dimentica: emozioni vere.