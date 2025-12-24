Quattro successi di fila, entusiasmo alle stelle e zona playoff consolidata: le Aquile si preparano alla sfida in programma il 27 dicembre nel con il vento in poppa e una classifica che fa gola

Dopo un’impresa che rimanda alla storia giallorossa, il Catanzaro arriva a fine 2025 nel miglior modo possibile. Quella conquistata allo Stadio San Nicola contro il Bari, vinta 2-1 con le reti di Pontisso e Antonini, è la quarta vittoria consecutiva in Serie B, un traguardo che non si vedeva per i colori calabresi da oltre sessant’anni nella competizione cadetta: l’ultima volta era la stagione 1960/61.

Questo filotto ha trasformato l’attuale classifica: il Catanzaro, ora stabile in zona playoff, ha guadagnato terreno e fiducia, mostrandosi squadra concreta e capace di reagire anche fuori casa in partite difficili come quella sul campo dei pugliesi.

Il successo contro il Bari non è stato solo il canto di un momento positivo, ma la conferma di una crescita collettiva. I giallorossi stanno trovando ritmo, equilibrio e le giuste soluzioni offensive, sfruttando tanto il dinamismo dei centrocampisti quanto la lucidità degli attaccanti.

Ora lo sguardo è tutto rivolto al prossimo impegno: sabato 27 dicembre alle 15 allo “Stadio Nicola Ceravolo” contro il Cesena. Una gara che si preannuncia equilibrata, con i romagnoli in alta classifica e reduci da un rendimento solido nel girone d’andata.

Dal punto di vista storico tra le due formazioni i precedenti sono equilibrati: nei pochi scontri diretti recenti il Cesena ha leggermente la meglio, ma il Catanzaro ha dimostrato di poter competere alla pari (con diverse partite con gol da entrambe le parti).

In conclusione, il Catanzaro affronta questo ultimo turno del 2025 nel massimo della fiducia, con una striscia di risultati che ha acceso entusiasmo tra i tifosi e una classifica che concede margine di ambizione. La sfida contro il Cesena sarà un banco di prova importante: un motivo in più per riempire il Ceravolo e dare continuità a un momento che la tifoseria non dimenticherà facilmente.