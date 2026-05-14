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Cronaca

Accoltella il padre, arresto convalidato per un 19enne

Il tribunale di Paola ha convalidato l'arresto di un giovane di Scalea indagato dallaprocura guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi per la presunta aggressione ai danni del padre.

14 maggio, 2026
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cosenza
Cronaca

Hantavirus, il venticinquenne reggino sta bene

12 maggio 2026
Ore 19:00
Hantavirus, il venticinquenne reggino sta bene
Cronaca

Truffe in tutta Italia, dieci misure cautelari a Crotone

12 maggio 2026
Ore 17:36
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Cronaca

«Sono sepolta viva»: da Pizzo il grido d'aiuto di Maria

12 maggio 2026
Ore 12:33
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Cronaca

Truffe online in tutta Italia, dieci misure cautelari

12 maggio 2026
Ore 12:32
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Cronaca

Crotone, truffe e riciclaggio: arresti

12 maggio 2026
Ore 08:57
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Cronaca

Operaio morto a Paola, la procura avvia un indagine

10 maggio 2026
Ore 11:59
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Cronaca

Ferrovia ionica, treni sospesi fra Catanzaro e Crotone

9 maggio 2026
Ore 12:17
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Cronaca

Escalation criminale, giovane gambizzato nel Vibonese

9 maggio 2026
Ore 12:11
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Cronaca

Fiaccole nel buio, Vibo in corteo si ribella alla mafia

8 maggio 2026
Ore 11:43
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Cronaca

Rovito, una voragine sulla strada: rischio isolamento

8 maggio 2026
Ore 11:28
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Cronaca

Immigrazione clandestina, 93 indagati a Crotone

7 maggio 2026
Ore 18:51
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Cronaca

Rovito, Una voragine sulla strada, rischio isolamento

7 maggio 2026
Ore 14:57
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Cronaca

Escalation criminale a Vibo, l'incubo è tornato

7 maggio 2026
Ore 12:35
Escalation criminale a Vibo, l'incubo è tornato
Cronaca

Intimidazioni a Vibo, le istituzioni fanno quadrato

7 maggio 2026
Ore 11:50
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Cronaca

Immigrazione clandestina Crotone

7 maggio 2026
Ore 05:22
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Cronaca

Vibo, viabilità provinciale al collasso: «Ora basta»

6 maggio 2026
Ore 11:50
Vibo, viabilità provinciale al collasso: «Ora basta»
Cronaca

Confisca da 7 milioni di euro a un imprenditore di Rosarno

6 maggio 2026
Ore 05:14
Confisca da 7 milioni di euro a un imprenditore di Rosarno
Cronaca

Serre Vibonesi isolate, l'allarme di Fabriella Group

5 maggio 2026
Ore 19:00
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Cronaca

Strade vibonesi disastrate, la denuncia di Fabriella

5 maggio 2026
Ore 15:44
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Cronaca

Trasversale delle Serre, apre il primo lotto: l'intervento di Salvini

5 maggio 2026
Ore 15:31
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Cronaca

Molestava passanti, provvedimento di trattenimento per nigeriano

5 maggio 2026
Ore 12:51
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