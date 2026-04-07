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Cronaca

Carburanti ed energia, Calabria tra le più esposte

La Calabria è tra le regioni che subiscono il maggiore aumento dei prezzi del carburante. L’allarme tocca anche l’aeroporto di Reggio, mentre il governo pensa al lockdown energetico

7 aprile, 2026
Tag
crisi energetica
Cronaca

Incidente aereo a Grisolia, parla il pilota

7 aprile 2026
Ore 11:20
Incidente aereo a Grisolia, parla il pilota
Cronaca

Si accende il dibattito dopo la condanna del macellaio

7 aprile 2026
Ore 11:28
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Cronaca

Viabilità, Pasquetta di sangue nel Cosentino

7 aprile 2026
Ore 11:25
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Cronaca

Uccise un ladro in casa, macellaio condannato a 15 anni.

3 aprile 2026
Ore 21:09
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Cronaca

Morti sospette in corsia, indagini a Cosenza e Vibo

3 aprile 2026
Ore 21:03
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Cronaca

Maltempo, frane e smottamenti nel Reggino e nel Cosentino

3 aprile 2026
Ore 11:02
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Cronaca

Droga, il patto con i casalesi nel carcere di Cosenza

2 aprile 2026
Ore 19:14
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Cronaca

Immigrazione illegale a Lamezia, l'inchiesta

2 aprile 2026
Ore 12:03
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Cronaca

Appalti truccati a Crotone, venti indagati

31 marzo 2026
Ore 11:48
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Cronaca

Corruzione e truffa negli appalti: sequestri e indagini a Crotone

31 marzo 2026
Ore 06:06
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Cronaca

Cocaina al porto di Gioia Tauro, sequestro da 60 milioni di euro

31 marzo 2026
Ore 05:20
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Cronaca

Raganello, sul processo l'ombra della prescrizione

30 marzo 2026
Ore 20:31
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Cronaca

Droga, asse del male tra Casalesi e Bellocco

30 marzo 2026
Ore 20:30
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Cronaca

Colpo alle cosche reggine: confiscati 20 milioni di euro

30 marzo 2026
Ore 12:25
Colpo alle cosche reggine: confiscati 20 milioni di euro
Cronaca

Confisca da oltre 20 milioni di euro a imprenditori legati alla ‘ndrangheta

30 marzo 2026
Ore 05:15
Confisca da oltre 20 milioni di euro a imprenditori legati alla ‘ndrangheta
Cronaca

Alluvione di Tarsia, non si spengano i riflettori

29 marzo 2026
Ore 11:21
Alluvione di Tarsia, non si spengano i riflettori
Cronaca

Cosenza, crollo in città vecchia: "Disastro annunciato"

28 marzo 2026
Ore 13:42
Cosenza, crollo in città vecchia: \"Disastro annunciato\"
Cronaca

Gioia Tauro, arsenale altamente offensivo: tre arresti

28 marzo 2026
Ore 13:29
Gioia Tauro, arsenale altamente offensivo: tre arresti
Cronaca

Tragedia a Diamante, morto un bimbo di 10 giorni.

27 marzo 2026
Ore 18:45
Tragedia a Diamante, morto un bimbo di 10 giorni.
Cronaca

Neve in Calabria, interventi dell'Anas su A2 e Statali

27 marzo 2026
Ore 10:28
Neve in Calabria, interventi dell'Anas su A2 e Statali
Cronaca

Azienda svuotata e beni trasferiti a una newco, sequestri per 3,8 milioni a Vibo

27 marzo 2026
Ore 08:31
Azienda svuotata e beni trasferiti a una newco, sequestri per 3,8 milioni a Vibo

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