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Cronaca

Cocaina al porto di Gioia Tauro, sequestro da 60 milioni di euro

Tre interventi della Guardia di finanza e dei sommozzatori dei Reparti Aeronavali consentono il blocco di 309 panetti di cocaina purissima destinata al mercato europeo

31 marzo, 2026
Società

Padri separati, la storia di un genitore di vibo

29 marzo 2026
Ore 11:16
Padri separati, la storia di un genitore di vibo
Cronaca

Corruzione e truffa negli appalti: sequestri e indagini a Crotone

31 marzo 2026
Ore 06:06
Corruzione e truffa negli appalti: sequestri e indagini a Crotone
Cronaca

Raganello, sul processo l'ombra della prescrizione

30 marzo 2026
Ore 20:31
Raganello, sul processo l'ombra della prescrizione
Cronaca

Droga, asse del male tra Casalesi e Bellocco

30 marzo 2026
Ore 20:30
Droga, asse del male tra Casalesi e Bellocco
Cronaca

Colpo alle cosche reggine: confiscati 20 milioni di euro

30 marzo 2026
Ore 12:25
Colpo alle cosche reggine: confiscati 20 milioni di euro
Cronaca

Confisca da oltre 20 milioni di euro a imprenditori legati alla ‘ndrangheta

30 marzo 2026
Ore 05:15
Confisca da oltre 20 milioni di euro a imprenditori legati alla ‘ndrangheta
Cronaca

Alluvione di Tarsia, non si spengano i riflettori

29 marzo 2026
Ore 11:21
Alluvione di Tarsia, non si spengano i riflettori
Cronaca

Cosenza, crollo in città vecchia: "Disastro annunciato"

28 marzo 2026
Ore 13:42
Cosenza, crollo in città vecchia: \"Disastro annunciato\"
Cronaca

Gioia Tauro, arsenale altamente offensivo: tre arresti

28 marzo 2026
Ore 13:29
Gioia Tauro, arsenale altamente offensivo: tre arresti
Cronaca

Tragedia a Diamante, morto un bimbo di 10 giorni.

27 marzo 2026
Ore 18:45
Tragedia a Diamante, morto un bimbo di 10 giorni.
Cronaca

Neve in Calabria, interventi dell'Anas su A2 e Statali

27 marzo 2026
Ore 10:28
Neve in Calabria, interventi dell'Anas su A2 e Statali
Cronaca

Azienda svuotata e beni trasferiti a una newco, sequestri per 3,8 milioni a Vibo

27 marzo 2026
Ore 08:31
Azienda svuotata e beni trasferiti a una newco, sequestri per 3,8 milioni a Vibo
Cronaca

Operazione Pay Up, tre arresti nel Catanzarese per estorsione mafiosa

27 marzo 2026
Ore 07:28
Operazione Pay Up, tre arresti nel Catanzarese per estorsione mafiosa
Cronaca

Trovata una penna-pistola a Riace

27 marzo 2026
Ore 06:14
Trovata una penna-pistola a Riace
Cronaca

Quindicenne morto a Paola, la procura apre un'inchiesta

26 marzo 2026
Ore 12:27
Quindicenne morto a Paola, la procura apre un'inchiesta
Cronaca

Parghelia, minacce a Consigliere comunale: «Pallottole e fuoco»

26 marzo 2026
Ore 12:19
Parghelia, minacce a Consigliere comunale: «Pallottole e fuoco»
Cronaca

Alluvione di Tarsia, non si spengano i riflettori

26 marzo 2026
Ore 12:17
Alluvione di Tarsia, non si spengano i riflettori
Cronaca

Narcotraffico dal vibonese in tutta I'ltalia

26 marzo 2026
Ore 12:16
Narcotraffico dal vibonese in tutta I'ltalia
Cronaca

Arresti Gdf Catanzaro

26 marzo 2026
Ore 06:49
Arresti Gdf Catanzaro
Cronaca

Preserre Vibonesi senza pediatra, l'appello di un padre

25 marzo 2026
Ore 19:19
Preserre Vibonesi senza pediatra, l'appello di un padre
Cronaca

Rapimento Sofia, Rosa Vespa condannata a Cosenza

25 marzo 2026
Ore 19:14
Rapimento Sofia, Rosa Vespa condannata a Cosenza

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Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

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