Esondazione del Crati, emergenza a Cassano e ai Laghi di Sibari
È drammatica la situazione nel comune di Cassano all’Ionio dopo l’esondazione del fiume Crati. Particolarmente colpita la località turistica dei Laghi di Sibari, dove si registrano allagamenti diffusi e danni alle abitazioni, soprattutto ai piani bassi. Fanno impressione le immagini dall’alto, che mostrano strade e case sommerse dall’acqua, restituendo la portata dell’emergenza in atto
Forte vento e onde alte a Nocera Terinese, sul Tirreno lametino. La situazione al momento sembra tranquilla, i mezzi meccanici hanno creato delle barriere e dei canali di scolo che per il momento sembrano aver contenuto la furia del mare.