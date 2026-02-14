Esondazione del Crati, emergenza a Cassano e ai Laghi di Sibari

Cronaca

È drammatica la situazione nel comune di Cassano all’Ionio dopo l’esondazione del fiume Crati. Particolarmente colpita la località turistica dei Laghi di Sibari, dove si registrano allagamenti diffusi e danni alle abitazioni, soprattutto ai piani bassi. Fanno impressione le immagini dall’alto, che mostrano strade e case sommerse dall’acqua, restituendo la portata dell’emergenza in atto