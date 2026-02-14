Tarsia: Billi è salvo! I volontari affrontano la piena del Crati

Cronaca

A Tarsia, nel Cosentino, la Protezione Civile “I Falchi” di Spezzano Albanese ha salvato ieri il cagnolino Billi, rimasto intrappolato dall’esondazione del fiume Crati. Nonostante l’emergenza che ha colpito numerose famiglie, i volontari hanno messo in salvo l’animale dopo ore di paura sotto la piena