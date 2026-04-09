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Cronaca

Sparatoria a Tropea: si costituisce il presunto autore

Una sparatoria a Tropea ha provocato ieri il ferimento di un imprenditore di Ricadi. Il presunto autore si è costituito in serata alla polizia.

9 aprile, 2026
Cronaca

Incidente aereo a Grisolia, parla il pilota

7 aprile 2026
Ore 11:20
Incidente aereo a Grisolia, parla il pilota
Cronaca

Appalti pilotati nel reggino, sequestri della Finanza

9 aprile 2026
Ore 12:25
Appalti pilotati nel reggino, sequestri della Finanza
Cronaca

Gli intrecci tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra

9 aprile 2026
Ore 12:17
Gli intrecci tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra
Cronaca

Scoperto un bunker a Palmi

9 aprile 2026
Ore 05:30
Scoperto un bunker a Palmi
Cronaca

Confisca Reggio Calabria

9 aprile 2026
Ore 05:20
Confisca Reggio Calabria
Cronaca

Sparatoria in strada a Tropea, un ferito

8 aprile 2026
Ore 16:55
Sparatoria in strada a Tropea, un ferito
Cronaca

Colpo al clan di Ariola, 54 arresti

8 aprile 2026
Ore 11:35
Colpo al clan di Ariola, 54 arresti
Cronaca

Sarrottino, verso la messa in sicurezza area ex casello

8 aprile 2026
Ore 11:12
Sarrottino, verso la messa in sicurezza area ex casello
Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
Ore 11:06
Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti
Cronaca

Si accende il dibattito dopo la condanna del macellaio

7 aprile 2026
Ore 11:28
Si accende il dibattito dopo la condanna del macellaio
Cronaca

Viabilità, Pasquetta di sangue nel Cosentino

7 aprile 2026
Ore 11:25
Viabilità, Pasquetta di sangue nel Cosentino
Cronaca

Carburanti ed energia, Calabria tra le più esposte

7 aprile 2026
Ore 11:22
Carburanti ed energia, Calabria tra le più esposte
Cronaca

Uccise un ladro in casa, macellaio condannato a 15 anni.

3 aprile 2026
Ore 21:09
Uccise un ladro in casa, macellaio condannato a 15 anni.
Cronaca

Morti sospette in corsia, indagini a Cosenza e Vibo

3 aprile 2026
Ore 21:03
Morti sospette in corsia, indagini a Cosenza e Vibo
Cronaca

Maltempo, frane e smottamenti nel Reggino e nel Cosentino

3 aprile 2026
Ore 11:02
Maltempo, frane e smottamenti nel Reggino e nel Cosentino
Cronaca

Droga, il patto con i casalesi nel carcere di Cosenza

2 aprile 2026
Ore 19:14
Droga, il patto con i casalesi nel carcere di Cosenza
Cronaca

Immigrazione illegale a Lamezia, l'inchiesta

2 aprile 2026
Ore 12:03
Immigrazione illegale a Lamezia, l'inchiesta
Cronaca

Appalti truccati a Crotone, venti indagati

31 marzo 2026
Ore 11:48
Appalti truccati a Crotone, venti indagati
Cronaca

Corruzione e truffa negli appalti: sequestri e indagini a Crotone

31 marzo 2026
Ore 06:06
Corruzione e truffa negli appalti: sequestri e indagini a Crotone
Cronaca

Cocaina al porto di Gioia Tauro, sequestro da 60 milioni di euro

31 marzo 2026
Ore 05:20
Cocaina al porto di Gioia Tauro, sequestro da 60 milioni di euro
Cronaca

Raganello, sul processo l'ombra della prescrizione

30 marzo 2026
Ore 20:31
Raganello, sul processo l'ombra della prescrizione

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