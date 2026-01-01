«Vogliamo la musica ma pure l'acqua»: a Cosenza i muri parlano alla fine del concerto di Brunori

Cronaca

Chiusura di concertone di Capodanno con "Buona notte Cosenza" e canonici saluti e ringraziamenti alla band. Mentre nella città dei Bruzi si chiude l'esibizione di Brunori e della sua Sas sono le 2,30 di una notte freddissima (termometro fino a -5 gradi) sui muri del palazzo alla destra del palco - come documenta il video del nostro Paolo Mazza - compaiono messaggi politici che richiamano ai temi cari agli attivisti cosentini. Nessuna polemica con il cantautore: la chiosa è "Cosenza ha un cuore grande ma Brunori di più". È semmai un richiamo a chi amministra in Calabria: «Vogliamo la musica ma anche l'acqua dal rubinetto, case piene e politici al lavoro. No al Ponte sullo Stretto, Sì ponti per Gaza». Avviso ai naviganti per chiudere una serata da ricordare. Buona notte, Cosenza.