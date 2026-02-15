Ciclone Nils, nella Sibaritide è corsa contro il tempo
Nel comune di Cassano allo Jonio, nella frazione di Lattughelle, si lavora incessantemente per cercare di ricucire gli argini. Intanto ieri la visita del presidente Occhiuto, dell’assessore Gallo e del responsabile della Protezione Civile Costarella. Chiesto nuovamente lo stato di emergenza.
Forte vento e onde alte a Nocera Terinese, sul Tirreno lametino. La situazione al momento sembra tranquilla, i mezzi meccanici hanno creato delle barriere e dei canali di scolo che per il momento sembrano aver contenuto la furia del mare.