Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Bergamo, tenta di rapire...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Bergamo, tenta di rapire una bambina al supermercato: il VIDEO

La piccola di un anno e mezzo è stata strappata dalle braccia della madre e strattonata all’ingresso di un supermercato. Arrestato l’aggressore

15 febbraio, 2026
Cronaca

Crati in piena, rabbia tra Sibari e Corigliano

15 febbraio 2026
Ore 12:04
Crati in piena, rabbia tra Sibari e Corigliano
Cronaca

Ciclone Nils, nella Sibaritide è corsa contro il tempo

15 febbraio 2026
Ore 11:59
Ciclone Nils, nella Sibaritide è corsa contro il tempo
Cronaca

Ciclone Nils, i danni del vento e del mare nel Reggino

14 febbraio 2026
Ore 13:02
Ciclone Nils, i danni del vento e del mare nel Reggino
Cronaca

Viabilità a rischio nel Catanzarese

14 febbraio 2026
Ore 12:59
Viabilità a rischio nel Catanzarese
Cronaca

Esonda il Crati, la Sibaritide sott'acqua

14 febbraio 2026
Ore 12:57
Esonda il Crati, la Sibaritide sott'acqua
Cronaca

Scalea, l'ultimo saluto a Francesca Nepita

14 febbraio 2026
Ore 12:50
Scalea, l'ultimo saluto a Francesca Nepita
Cronaca

Esondazione del Crati, emergenza a Cassano e ai Laghi di Sibari

14 febbraio 2026
Ore 11:13
Esondazione del Crati, emergenza a Cassano e ai Laghi di Sibari
Cronaca

Tarsia: Billi è salvo! I volontari affrontano la piena del Crati

14 febbraio 2026
Ore 07:05
Tarsia: Billi è salvo! I volontari affrontano la piena del Crati
Cronaca

Reventino, ferrovia a rischio per la piena dell'Amato

13 febbraio 2026
Ore 21:35
Reventino, ferrovia a rischio per la piena dell'Amato
Cronaca

Il maltempo flagella la Calabria: criticità e rallentamenti sulle principali strade

13 febbraio 2026
Ore 14:34
Il maltempo flagella la Calabria: criticità e rallentamenti sulle principali strade
Cronaca

Il Ciclone Nils sferza la Calabria tirrenica

13 febbraio 2026
Ore 13:38
Il Ciclone Nils sferza la Calabria tirrenica
Cronaca

Mareggiata a Nocera Terinese

13 febbraio 2026
Ore 12:06
Mareggiata a Nocera Terinese
Cronaca

Aprigliano, frana devasta il cortile di un'abitazione

13 febbraio 2026
Ore 10:49
Aprigliano, frana devasta il cortile di un'abitazione
Cronaca

Grimaldi, un fiume di fango invade le strade

13 febbraio 2026
Ore 09:54
Grimaldi, un fiume di fango invade le strade
Cronaca

Mare fortissimo a San Gregorio (RC), oltre 3 metri le onde nella notte

13 febbraio 2026
Ore 08:35
Mare fortissimo a San Gregorio (RC), oltre 3 metri le onde nella notte
Cronaca

Vibo Marina si prepara alla notte del maltempo

12 febbraio 2026
Ore 20:36
Vibo Marina si prepara alla notte del maltempo
Cronaca

Maltrattamenti, arrestato il consigliere Sacco

12 febbraio 2026
Ore 20:35
Maltrattamenti, arrestato il consigliere Sacco
Cronaca

Ciclone Nils, mareggiata a Nocera

Forte vento e onde alte a Nocera Terinese, sul Tirreno lametino.  La situazione al momento sembra tranquilla, i mezzi meccanici hanno creato delle barriere e dei canali di scolo che per il momento sembrano aver contenuto la furia del mare.

12 febbraio 2026
Ore 16:53
Ciclone Nils, mareggiata a Nocera
Cronaca

Caso psicologa abusiva, nuova svolta nelle indagini

12 febbraio 2026
Ore 14:09
Caso psicologa abusiva, nuova svolta nelle indagini
Cronaca

Medico aggredito all'ospedale di Crotone

12 febbraio 2026
Ore 13:59
Medico aggredito all'ospedale di Crotone
Cronaca

Strage di Cutro, in aula le testimonianze dei Carabinieri

11 febbraio 2026
Ore 20:10
Strage di Cutro, in aula le testimonianze dei Carabinieri

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie: i 100 anni di nonno Micu - PROMO

LaC Storie: i 100 anni di nonno Micu - PROMO

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio