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Calcio, ora il Catanzaro è un modello di gestione

Un risultato - quello della qualificazione alla finale play off di Serie B -  che non è però arrivato per caso. Dietro i successi del Catanzaro ci sono precise strategie societarie.

21 maggio, 2026
Sport

Calcio, verso Palermo-Catanzaro: la voce dei club

19 maggio 2026
Ore 11:26
Calcio, verso Palermo-Catanzaro: la voce dei club
Sport

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: coinvolti i familiari del ds Polito

21 maggio 2026
Ore 05:39
Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: coinvolti i familiari del ds Polito
Sport

Catanzaro in finale playoff: esplode di gioia la città

20 maggio 2026
Ore 20:54
Catanzaro in finale playoff: esplode di gioia la città
Sport

Trebisacce, il sogno si chiama serie D

20 maggio 2026
Ore 19:00
Trebisacce, il sogno si chiama serie D
Sport

Catanzaro a caccia della finale nella bolgia rosanero

20 maggio 2026
Ore 12:36
Catanzaro a caccia della finale nella bolgia rosanero
Sport

Vibo e Pizzo si preparano ad ospitare i campionati Uisp

20 maggio 2026
Ore 08:55
Vibo e Pizzo si preparano ad ospitare i campionati Uisp
Sport

Aquilani prepara la semifinale del Catanzaro col Palermo

19 maggio 2026
Ore 20:27
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Sport

Catanzaro sogna, la voce delle istituzioni

19 maggio 2026
Ore 20:25
Catanzaro sogna, la voce delle istituzioni
Sport

Al Praiatortora la Supercoppa della Regione

19 maggio 2026
Ore 11:25
Al Praiatortora la Supercoppa della Regione
Sport

Domotek volley Reggio batte Belluno e vola in A2

18 maggio 2026
Ore 12:00
Domotek volley Reggio batte Belluno e vola in A2
Sport

Catanzaro, l'emozione al Ceravolo

17 maggio 2026
Ore 17:51
Catanzaro, l'emozione al Ceravolo
Sport

Catanzaro-Palermo, primo atto della semifinale playoff

17 maggio 2026
Ore 12:19
Catanzaro-Palermo, primo atto della semifinale playoff
Sport

Cosenza, si apre una fase complicata

17 maggio 2026
Ore 12:13
Cosenza, si apre una fase complicata
Sport

Catanzaro sogna la A: col palermo "Ceravolo" sold out

16 maggio 2026
Ore 12:14
Catanzaro sogna la A: col palermo \"Ceravolo\" sold out
Sport

Trebisacce-Stilomonasterace vale una stagione

15 maggio 2026
Ore 20:28
Trebisacce-Stilomonasterace vale una stagione
Sport

Serie D, Reggina verso la finale play off

15 maggio 2026
Ore 12:03
Serie D, Reggina verso la finale play off
Sport

Catanzaro Palermo, frenetica attesa per il big match

14 maggio 2026
Ore 19:00
Catanzaro Palermo, frenetica attesa per il big match
Sport

Due giorni di Giro d'Italia, vetrina prestigiosa per la Calabria

14 maggio 2026
Ore 11:49
Due giorni di Giro d'Italia, vetrina prestigiosa per la Calabria
Sport

Ciclismo, il Giro d'Italia lascia la Calabria

13 maggio 2026
Ore 17:19
Ciclismo, il Giro d'Italia lascia la Calabria
Sport

Catanzaro, Noto entra in campo e segna al Ceravolo

13 maggio 2026
Ore 16:03
Catanzaro, Noto entra in campo e segna al Ceravolo
Sport

Giro d'Italia, la carovana rosa riparte da Praia e lascia la Calabria

13 maggio 2026
Ore 10:47
Giro d'Italia, la carovana rosa riparte da Praia e lascia la Calabria

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