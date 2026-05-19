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Calcio, verso Palermo-Catanzaro: la voce dei club

Calcio: vigilia di play off per il Catanzaro che domani sera viaggia a Palermo per staccare il pass di una possibile finale promozione

19 maggio, 2026
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catanzaro calcio · palermo · serie b
Sport

Calcio, verso Palermo-Catanzaro: la voce dei club

19 maggio 2026
Ore 11:26
Calcio, verso Palermo-Catanzaro: la voce dei club
Sport

Al Praiatortora la Supercoppa della Regione

19 maggio 2026
Ore 11:25
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Domotek volley Reggio batte Belluno e vola in A2

18 maggio 2026
Ore 12:00
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Catanzaro, l'emozione al Ceravolo

17 maggio 2026
Ore 17:51
Catanzaro, l'emozione al Ceravolo
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Catanzaro-Palermo, primo atto della semifinale playoff

17 maggio 2026
Ore 12:19
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Cosenza, si apre una fase complicata

17 maggio 2026
Ore 12:13
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Catanzaro sogna la A: col palermo "Ceravolo" sold out

16 maggio 2026
Ore 12:14
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Trebisacce-Stilomonasterace vale una stagione

15 maggio 2026
Ore 20:28
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Serie D, Reggina verso la finale play off

15 maggio 2026
Ore 12:03
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Catanzaro Palermo, frenetica attesa per il big match

14 maggio 2026
Ore 19:00
Catanzaro Palermo, frenetica attesa per il big match
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Due giorni di Giro d'Italia, vetrina prestigiosa per la Calabria

14 maggio 2026
Ore 11:49
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Ciclismo, il Giro d'Italia lascia la Calabria

13 maggio 2026
Ore 17:19
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Catanzaro, Noto entra in campo e segna al Ceravolo

13 maggio 2026
Ore 16:03
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Giro d'Italia, la carovana rosa riparte da Praia e lascia la Calabria

13 maggio 2026
Ore 10:47
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Giro d'Italia, partita da Catanzaro la quarta tappa

12 maggio 2026
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Giro d'Italia, la volata tra due ali di folla a Cosenza

12 maggio 2026
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Playoff Serie B, tutto pronto per Catanzaro-Avellino

12 maggio 2026
Ore 12:41
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Aquilani suona la carica: «Il Ceravolo ci spingerà»

11 maggio 2026
Ore 18:30
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La Calabria si tinge di rosa con il Giro d'Italia

11 maggio 2026
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Ciclismo, in Calabria anche il giro Next gen 2026

11 maggio 2026
Ore 18:30
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Serie D, la Vibonese batte l'Acireale e si salva

11 maggio 2026
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