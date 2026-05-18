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Domotek volley Reggio batte Belluno e vola in A2

In un PalaCalafiore in festa la Domotek Reggio batte Belluno e vola in serie A2. In questa stagione gli amaranto centrano anche l'obiettivo promozione.

18 maggio, 2026
Tag
domotek reggio calabria
Sport

Domotek volley Reggio batte Belluno e vola in A2

18 maggio 2026
Ore 12:00
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Sport

Catanzaro, l'emozione al Ceravolo

17 maggio 2026
Ore 17:51
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17 maggio 2026
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17 maggio 2026
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16 maggio 2026
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15 maggio 2026
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13 maggio 2026
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13 maggio 2026
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12 maggio 2026
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12 maggio 2026
Ore 19:00
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11 maggio 2026
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11 maggio 2026
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11 maggio 2026
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11 maggio 2026
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10 maggio 2026
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