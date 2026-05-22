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Iemmello e Catanzaro, un ultras prestato alla squadra

Nel momento magico del Catanzaro che sogna la Serie A, non passa inosservata la figura di Pietro Iemmello, da piccolo tifoso in curva a capitano e simbolo giallorosso.

22 maggio, 2026
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Catanzaro · iemmello
Sport

Iemmello e Catanzaro, un ultras prestato alla squadra

22 maggio 2026
Ore 11:09
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Cori per Iemmello a Catanzaro

22 maggio 2026
Ore 04:52
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Calcio, ora il Catanzaro è un modello di gestione

21 maggio 2026
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21 maggio 2026
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Catanzaro in finale playoff: esplode di gioia la città

20 maggio 2026
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20 maggio 2026
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20 maggio 2026
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20 maggio 2026
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19 maggio 2026
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19 maggio 2026
Ore 20:25
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19 maggio 2026
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19 maggio 2026
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18 maggio 2026
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17 maggio 2026
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17 maggio 2026
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17 maggio 2026
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Catanzaro sogna la A: col palermo "Ceravolo" sold out

16 maggio 2026
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15 maggio 2026
Ore 20:28
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15 maggio 2026
Ore 12:03
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Catanzaro Palermo, frenetica attesa per il big match

14 maggio 2026
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Due giorni di Giro d'Italia, vetrina prestigiosa per la Calabria

14 maggio 2026
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