«Anche Trump ci fa paura»: a LaC la testimonianza da Ramallah

«Non siamo numeri, siamo esseri umani». La voce di Fidaa Ibrahim Abdullamdieh si incrina quando racconta, nello speciale sull’incontro Trump-Biden andato in onda su LaC Tv, le sue paure dopo il cambio ai vertici della Casa Bianca. «Ho paura per i miei figli e per i giovani palestinesi – dice –. Gli Stati Uniti non hanno mai dato segno di interessarsi all’occupazione che subiamo da decenni».