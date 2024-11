Video in evidenza

Tre lupi attaccano un cane in una villa e lo portano via

Si moltiplicano i casi di lupi che attaccano animali domestici nel Salento, in Puglia. L’ultimo episodio riguarda tre lupi che si sono introdotti nel giardino di una villa nella zona di Specchia e hanno aggredito il cane di casa trascinandolo via per sbranarlo. A documentare la drammatica sequenza sono state le telecamere di sicurezza, che hanno immortalato la veloce battuta di caccia: in pochi attimi i lupi individuano il cane e lo trascinano via con grande sincronismo.