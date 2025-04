Attento ai temi sociali, sempre vicino ai più fragili e agli ultimi, protagonista del dibattito globale: Papa Francesco ha rappresentato nel corso del suo pontificato un punto di riferimento spirituale e non solo. In questa sezione raccoglieremo articoli, foto e video che raccontano il suo cammino: dalle prese di posizione sulla guerra, sui temi ambientali, sui migranti fino ai momenti più significativi della sua missione pastorale, come la preghiera in una piazza San Pietro deserta durante il Covid. E poi l'ultimo difficile periodo segnato dalla malattia fino alla morte nel giorno del Lunedì dell'Angelo.