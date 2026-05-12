Al via la campagna nazionale contro il bodyshaming

Conclusa la fase di ricezione delle offerte per l’affidamento dell’opera. L’amministratore Sacal Franchini: «Avremo un sistema di accessi fluido, tecnologico e capace di assorbire in maniera ordinata i crescenti flussi di passeggeri»
Il governo accelera sull'opera simbolo del Mit: dopo il via libera definitivo al Decreto Commissari, il nuovo CdA della Società delinea le tappe. L’Ad: «Lavori completati entro il 2033 o 2034». Salvini: «Procedura trasparente»
Promossa da Martina Semenzato, prima firmataria della legge che ha istituito la Giornata contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone, si articolerà in 25 tappe e toccherà anche la Calabria
Presentato questa mattina in Consiglio regionale il programma studiato da Sviluppo Italia Lavoro al via dal 2026-2027 in circa 100 scuole: un percorso triennale per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere competenze e costruire scelte consapevoli
Il marittimo 25enne racconta a Repubblica il suo isolamento dopo la permanenza sullo stesso aereo (per pochi minuti) con la donna morta a Johannesburg: «Non ho vissuto il Covid in Italia perché ero imbarcato ma lavoro in mare quindi sono abituato»
Il nuovo documento sul focolaio registrato a bordo della nave da crociera Mv Hondius introduce misure di sorveglianza, quarantena fiduciaria e controlli sanitari per contenere eventuali rischi di diffusione, pur confermando che il pericolo per la popolazione europea resta molto basso
Scuole, operatori culturali, associazioni e professionisti del territorio in un percorso che punta a rafforzare l’identità delle comunità e a promuovere percorsi educativi rivolti soprattutto alle nuove generazioni. Il programma
Il procuratore di Palmi interviene sulla recente operazione su gravi violenze commesse da giovanissimi ai danni di persone disabili: «Non c’è solo la criminalità organizzata, serve attenzione anche alle derive sociali e culturali».
La giornalista autrice di diversi scoop sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi ha ripercorso gli ultimi sviluppi relativi alla nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio e quella precedente su Alberto Stasi: «C’è il rischio concreto di un nuovo caso Tortora»
La situazione attuale in Italia: quattro persone sotto sorveglianza attiva, si punta sul tracciamento dei contatti. Il livello di allerta è relativamente basso, si consiglia di usare mascherine se si frequentano luoghi chiusi e affollati
VIDEO | A ciascuno dei suoi animali Giuseppe aveva dato anche un nome. La comunità di Campana si stringe al 44enne e avvia una raccolta fondi: «Per lui erano un punto di riferimento». Sullo sfondo l’ombra della ‘ndrangheta
Il rettore, di ritorno da Bruxelles dove ha partecipato all’iniziativa “Right To Stay” in materia proprio di contrasto al fenomeno, spiega: «Il contesto in cui ci troviamo è preoccupante, l’Università vuole aiutare a ribaltarlo»