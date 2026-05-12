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Attualità

Al via la campagna nazionale contro il bodyshaming

12 maggio, 2026
Ondata di solidarietà

Dalla paura alla speranza, c’è una casa per mamma Rosanna e Gabriele: «Ora posso occuparmi di mio figlio a 360 gradi»

La donna con un bambino disabile aveva denunciato difficoltà nel trovare un alloggio a causa delle reticenze dei proprietari. La vicenda è stata sbloccata grazie all'impegno di Sanità Attiva
Dalla paura alla speranza, c’è una casa per mamma Rosanna e Gabriele: «Ora posso occuparmi di mio figlio a 360 gradi»\n\n\n
Lavori in vista

Viabilità rinnovata e nuovi parcheggi per l’aeroporto di Lamezia: chiusa gara da 15 milioni di euro

Conclusa la fase di ricezione delle offerte per l’affidamento dell’opera. L’amministratore Sacal Franchini: «Avremo un sistema di accessi fluido, tecnologico e capace di assorbire in maniera ordinata i crescenti flussi di passeggeri»
Redazione Attualità
Viabilità rinnovata e nuovi parcheggi per l’aeroporto di Lamezia: chiusa\u00A0gara da 15 milioni di euro\n
L’iniziativa

San Giovanni in Fiore, successo per il progetto didattico dell’Istituto Alberghiero “Il Menù da Evento”

Coinvolti studenti delle seconde e terze classi e 19 candidati esterni in un percorso pratico tra cucina, sala-bar e accoglienza
Battista Bruno
San Giovanni in Fiore, successo per il progetto didattico dell’Istituto Alberghiero\u00A0“Il Menù da Evento”\n
ENOGASTRONOMIA E IDENTITÀ

Aieta celebra la Calabria delle eccellenze: successo per la terza edizione di “Vino da aMare”

Il Palazzo Rinascimentale di Aieta ha fatto da cornice alla terza edizione di “Vino da aMare”, evento promosso dall’Associazione Gregorio Caloprese “I Borghi delle Torri”.
Francesca Lagatta
Aieta celebra la Calabria delle eccellenze: successo per la terza edizione di “Vino da aMare”\n

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Operaio morto a Paola, la procura avvia un indagine

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10 maggio 2026
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Verso l’estate

Siderno, il lungomare rinasce dopo il ciclone Harry: conclusi i lavori di riqualificazione

Restituito alla città uno dei luoghi simbolo della Riviera dei Gelsomini: interventi mirati dopo i danni causati dal maltempo
Ilario Balì
12 maggio 2026
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L’iter

Ponte sullo Stretto, c'è il cronoprogramma. Ciucci: «Cantieri entro la fine dell’estate, l’apertura tra sette anni e mezzo»

Il governo accelera sull'opera simbolo del Mit: dopo il via libera definitivo al Decreto Commissari, il nuovo CdA della Società delinea le tappe. L’Ad: «Lavori completati entro il 2033 o 2034». Salvini: «Procedura trasparente»
Redazione
12 maggio 2026
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Cultura del rispetto

“La vergogna è negli occhi di chi offende”: parte la prima campagna di sensibilizzazione contro il bodyshaming

Promossa da Martina Semenzato, prima firmataria della legge che ha istituito la Giornata contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone, si articolerà in 25 tappe e toccherà anche la Calabria
Redazione Attualità
12 maggio 2026
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Il progetto

Un modello sperimentale di orientamento per la scuola media, ecco il percorso de “Le forze del viaggio”

Presentato questa mattina in Consiglio regionale il programma studiato da Sviluppo Italia Lavoro al via dal 2026-2027 in circa 100 scuole: un percorso triennale per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere competenze e costruire scelte consapevoli
Redazione
12 maggio 2026
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Lunghe giornate

Hantavirus, la quarantena di Federico a Villa San Giovanni: «Pasti davanti alla porta e tapis roulant, è il mio lockdown» 

Il marittimo 25enne racconta a Repubblica il suo isolamento dopo la permanenza sullo stesso aereo (per pochi minuti) con la donna morta a Johannesburg: «Non ho vissuto il Covid in Italia perché ero imbarcato ma lavoro in mare quindi sono abituato»
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Le misure

Hantavirus, la circolare del ministero: ecco cosa fare in caso di contagio, le indicazioni alle Regioni

Il nuovo documento sul focolaio registrato a bordo della nave da crociera Mv Hondius introduce misure di sorveglianza, quarantena fiduciaria e controlli sanitari per contenere eventuali rischi di diffusione, pur confermando che il pericolo per la popolazione europea resta molto basso
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Il futuro economico della Metrocity col segno “più”, Tramontana: «Dati incoraggianti su export e occupazione»

A Locri il report della Camera di Commercio con amministratori locali e imprenditori tra segnali di crescita e criticità storiche: «Tra 25 anni rischiamo di perdere 100 mila potenziali lavoratori»
Ilario Balì
12 maggio 2026
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FINE DELL’INCUBO

Gli studenti palestinesi attesi all’Unical sono usciti da Gaza

A comunicarlo, con una nota, il Ministero degli Esteri. Cinque i vincitori e vincitrici di borsa di studio attesi adesso ad Arcavacata
Francesco La Luna
11 maggio 2026
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Solidarietà e nascita

Castrovillari, “L’Albero della Vita” donato al reparto di Ostetricia e Ginecologia

L’Associazione Jole Santelli ha consegnato l’opera in occasione della Festa della Mamma, tra sanità, sport e istituzioni

Franco Sangiovanni
11 maggio 2026
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Il nobile gesto

Nocera Terinese, installato un defibrillatore nell’area del campetto Santangelo a Campodorato

L’iniziativa resa possibile grazie alla raccolta fondi promossa dall’associazione Campodorato in festa e alla generosità della comunità. Il sindaco Russo: «Gesto di grande valore civile e umano»
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Lo storico della Sapienza Umberto Gentiloni Silveri tiene a battesimo la prestigiosa iniziativa promossa dal Comune insieme all’Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno
Salvatore Bruno
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Vibo, presentato il festival Thàlassa: un viaggio di 40 giornate tra memoria e sostenibilità che parte dal mare

Scuole, operatori culturali, associazioni e professionisti del territorio in un percorso che punta a rafforzare l’identità delle comunità e a promuovere percorsi educativi rivolti soprattutto alle nuove generazioni. Il programma
Lorenzo Muratore
11 maggio 2026
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A tu per tu

Disabili vittime di violenze, il procuratore Crescenti: «Lo Stato deve presidiare anche il disagio sociale»

Il procuratore di Palmi interviene sulla recente operazione su gravi violenze commesse da giovanissimi ai danni di persone disabili: «Non c’è solo la criminalità organizzata, serve attenzione anche alle derive sociali e culturali».
Elisa Barresi
11 maggio 2026
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L’impronta di Garlasco, da caso giudiziario a caso mediatico: presentato a Vibo il libro di Giancarla Rondinelli (Tg1)

La giornalista autrice di diversi scoop sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi ha ripercorso gli ultimi sviluppi relativi alla nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio e quella precedente su Alberto Stasi: «C’è il rischio concreto di un nuovo caso Tortora»
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Hantavirus, i consigli per chi viaggia mentre gli esperti rassicurano: «Il rischio di incontrare un contagiato è quasi nullo»

La situazione attuale in Italia: quattro persone sotto sorveglianza attiva, si punta sul tracciamento dei contatti. Il livello di allerta è relativamente basso, si consiglia di usare mascherine se si frequentano luoghi chiusi e affollati 
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Rubano le sue mucche e il suo mondo crolla, la sorella di Giuseppe: «Chi ha commesso il furto conosceva la sua fragilità»

VIDEO | A ciascuno dei suoi animali Giuseppe aveva dato anche un nome. La comunità di Campana si stringe al 44enne e avvia una raccolta fondi: «Per lui erano un punto di riferimento». Sullo sfondo l’ombra della ‘ndrangheta
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Giro d’Italia a Catanzaro: ecco il tragitto dal Parco al Sansinato

San Leonardo, Via Piave, Via Indipendenza, Corso Mazzini, Questura, Politeama, Rotatoria Gualtieri, Viadotto Morandi-Bisantis.  Punto-accrediti al Fermi di Lido  

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Giro d’Italia in Calabria, chiusure e deviazioni sull’autostrada A2 e statali per la tappa Catanzaro-Cosenza

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La giovane pallavolista lombarda (capitana del Fasano in A2) frequenta un tirocinio pre-laurea nello studio del nutrizionista-dietologo Vincenzo Capilupi

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Il rettore, di ritorno da Bruxelles dove ha partecipato all’iniziativa “Right To Stay” in materia proprio di contrasto al fenomeno, spiega: «Il contesto in cui ci troviamo è preoccupante, l’Università vuole aiutare a ribaltarlo»
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11 maggio 2026
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