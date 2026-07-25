Social
Temi del giorno
Home page>Cronaca>Alessio Pio, oggi i fune...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Alessio Pio, oggi i funerali del bimbo morto

tragedia  ha colpito il vibonese con la morte del piccolo Alessio Pio. A Zungri è lutto cittadino nel giorno dei funerali del bimbo

25 luglio, 2026
Inchiesta Terre pulite

’Ndrangheta, la villa da sogno del boss Palamara: a pochi metri dalla dimora di Berlusconi la base del clan dei veleni

Pasquale Palamara, mente della cosca in Piemonte, scontava i domiciliari in una residenza da 1,3 milioni di euro a Meina, completa di piscina e alberi secolari. Dietro l’opulenza, per la Dda di Torino, si nascondeva un sistema criminale che avrebbe devastato il territorio novarese con tonnellate di rifiuti
’Ndrangheta, la villa da sogno del boss Palamara: a pochi metri dalla dimora di Berlusconi la base del clan dei veleni\n
Cambio di rotta

Narcotraffico, la Cassazione assegna il procedimento sul clan Bellocco al Tribunale di Reggio Calabria

Risolto il conflitto di competenza territoriale: impossibile individuare con certezza il centro operativo del gruppo, applicato il criterio della prima iscrizione. In origine i provvedimenti erano stati avviati dal gip di Castrovillari (e poi Locri)
Antonio Alizzi
Narcotraffico, la Cassazione assegna il procedimento sul\u00A0clan\u00A0Bellocco al Tribunale di Reggio Calabria\n
Tragedia sfiorata

Donna precipita in una scarpata a Vibo Marina: recuperata cosciente e trasportata in ospedale con l’elisoccorso

La caduta è avvenuta nei pressi del monumento ai Carabinieri. Gli alberi avrebbero attutito l’impatto: la donna è stata soccorsa e trasferita al presidio ospedaliero di Vibo Valentia. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’episodio
Redazione
Donna precipita in una scarpata a Vibo Marina: recuperata cosciente e trasportata in ospedale con l’elisoccorso\n
Calabria in fiamme

Bruciano i boschi del Pollino, nel Cosentino fiamme attive da due giorni: intervengono i canadair

Secondo quanto segnalato da alcuni residenti in zona, la più vasta area montana che comprende anche la confinante Basilicata è interessata da roghi da almeno 5 giorni
Redazione
Bruciano i boschi del Pollino, nel Cosentino fiamme attive da due giorni: intervengono i\u00A0canadair\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Società

Strada dissestata, rimpallo di competenze

25 luglio 2026
Ore 10:49
Strada dissestata, rimpallo di competenze
Economia e Lavoro

Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa

25 luglio 2026
Ore 10:44
Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa
Sanità

Inaugurata la nuova Utic al Policlinico di Catanzaro

25 luglio 2026
Ore 10:38
Inaugurata la nuova Utic al Policlinico di Catanzaro
Società

Cittanova, presentata la nuova stagione teatrale

25 luglio 2026
Ore 10:51
Cittanova, presentata la nuova stagione teatrale
Sanità

Inaugurata la nuova Utic al Policlinico di Catanzaro

25 luglio 2026
Ore 10:38
Inaugurata la nuova Utic al Policlinico di Catanzaro
Società

Cittanova, presentata la nuova stagione teatrale

25 luglio 2026
Ore 10:51
Cittanova, presentata la nuova stagione teatrale
Società

Strada dissestata, rimpallo di competenze

25 luglio 2026
Ore 10:49
Strada dissestata, rimpallo di competenze
Economia e Lavoro

Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa

25 luglio 2026
Ore 10:44
Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa
Sanità

Inaugurata la nuova Utic al Policlinico di Catanzaro

25 luglio 2026
Ore 10:38
Inaugurata la nuova Utic al Policlinico di Catanzaro
Società

Cittanova, presentata la nuova stagione teatrale

25 luglio 2026
Ore 10:51
Cittanova, presentata la nuova stagione teatrale
Società

Strada dissestata, rimpallo di competenze

25 luglio 2026
Ore 10:49
Strada dissestata, rimpallo di competenze
Economia e Lavoro

Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa

25 luglio 2026
Ore 10:44
Calabria centrale, 2,4 milioni per 12 bandi d'impresa
La tragedia

Muore travolto da un treno nel Cosentino, circolazione rallentata per ore

Il dramma si è consumato lungo la linea ferroviaria Paola - Rosarno in prossimità della stazione di Longobardi
Redazione Cronaca
25 luglio 2026
Ore 12:38
Muore travolto da un treno nel Cosentino, circolazione rallentata per ore\n
I funerali

«Vogliamo sapere se si poteva salvare»: il dolore di Zungri nel giorno dei funerali di Alessio Pio

La comunità si stringe attorno alla famiglia del piccolo morto dopo cinque giorni di ricovero. I parenti chiedono che l'inchiesta chiarisca ogni passaggio dell'assistenza sanitaria e dell'infezione
Cristina Iannuzzi
25 luglio 2026
Ore 11:00
«Vogliamo sapere se si poteva salvare»: il dolore di Zungri nel giorno dei funerali di Alessio Pio\n
Soccorso decisivo

A Reggio drammatico incidente sull’a2, bambino di 7 anni sbalzato dall’auto: i carabinieri lo trasportano d’urgenza in ospedale con l’auto di servizio

Il piccolo è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai sanitari ma, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita. Anche la madre è stata soccorsa e affidata alle cure del personale medico.
25 luglio 2026
Ore 09:54
A Reggio drammatico incidente sull’a2, bambino di 7 anni sbalzato dall’auto: i carabinieri\u00A0lo trasportano d’urgenza in ospedale con l’auto di servizio
La decisione

’Ndrangheta, tre ultrà della Reggina indagati per estorsione alla vecchia dirigenza: Daspo per cinque anni

La Dda ha concluso indagini: dovranno comparire negli uffici della questura durante le manifestazioni sportive. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria
Redazione Cronaca
25 luglio 2026
Ore 09:06
’Ndrangheta, tre ultrà\u00A0della Reggina indagati per estorsione alla vecchia dirigenza: Daspo per cinque anni\n
Il balletto

Strada dissestata e rimpallo di competenze: tra Santa Sofia d’Epiro e Tarsia l’asse viario che non appartiene a nessuno

La bretella di poco più di un chilometro è strategica per le attività produttive della zona. I due comuni non ne hanno la titolarità e neppure la Provincia di Cosenza. Per cui non ci sono enti che ne curano la manutenzione. Disagi per l’utenza

Salvatore Bruno
25 luglio 2026
Ore 09:00
Strada dissestata e rimpallo di competenze: tra Santa Sofia d’Epiro e Tarsia l’asse viario che non appartiene a nessuno
Accertamenti in corso

Nuovo bimbo ricoverato per il batterio killer a Tropea, l'Asp di Vibo rassicura: «Le condizioni sono buone»

Il piccolo, che frequentava la stessa scuola di Alessio Pio, è stato trasferito in via precauzionale a Catanzaro dopo sintomi di gastroenterite. Il commissario Sestito: «La situazione è sotto controllo»
Redazione Cronaca
25 luglio 2026
Ore 08:42
Nuovo bimbo ricoverato per il batterio killer a Tropea, l'Asp di Vibo\u00A0rassicura:\u00A0«Le condizioni sono buone»\n
Controlli

Paola, sequestrato uno stabilimento balneare sul demanio marittimo: area di 1.800 metri quadrati sotto sigilli

L'operazione è stata condotta da Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, coordinate dalla Procura di Paola. Contestata l'occupazione dell'area demaniale e la gestione dell'attività in assenza di un valido titolo concessorio
Redazione
25 luglio 2026
Ore 08:34
Paola, sequestrato uno stabilimento balneare sul demanio marittimo: area di 1.800 metri quadrati sotto sigilli\n
Tentativo fallito

'Ndrangheta, l’assalto ai soldi dei beni confiscati a Milano: ecco i ruoli degli indagati – NOMI

L'inchiesta della Dda ipotizza un tentativo di sbloccare quasi un milione di euro del Fondo unico giustizia a favore di un uomo condannato per aver favorito la latitanza del boss Domenico Condello. Contestata l'aggravante mafiosa
Redazione Cronaca
25 luglio 2026
Ore 07:58
'Ndrangheta, l’assalto ai soldi dei beni confiscati a Milano: ecco i ruoli degli indagati –\u00A0NOMI\n
L’ordinanza

Lutto cittadino per Michele Rago, l’operaio morto in un parco eolico a Mongrassano

La decisione del sindaco di Brindisi Montagnana, alle porte di Potenza, in concomitanza dei funerali del 25enne che si terranno nel pomeriggio
Redazione Cronaca
25 luglio 2026
Ore 07:36
Lutto cittadino per Michele Rago, l’operaio morto in un parco eolico a Mongrassano\n
Prevenzione della violenza

Reggio, la Polizia emette Daspo “fuori contesto” nei confronti di tre tifosi della Reggina Calcio

I tre provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive hanno durata di cinque anni ciascuno con la prescrizione dell’obbligo di comparire presso la Questura durante lo svolgimento degli eventi, convalidata dalla competente Autorità Giudiziaria
25 luglio 2026
Ore 07:02
Reggio, la Polizia\u00A0emette\u00A0Daspo “fuori contesto” nei confronti di\u00A0tre tifosi della Reggina Calcio\n
Sul tratto Catanzaro-Crotone

Pericoloso zig zag sulla SS 106: bloccati tre giovani in stato di alterazione alcolica

L’intervento provvidenziale dei carabinieri dopo la segnalazione di alcuni automobilisti. Patente ritirata e deferimento in Procura

Redazione
25 luglio 2026
Ore 06:38
Pericoloso zig zag sulla SS 106: bloccati tre giovani in stato di alterazione alcolica
Il blitz

Giornalista ucciso, fermato nella notte il presunto assassino di Luca Esposito

Era nascosto in un casolare abbandonato, i carabinieri lo hanno individuato e sottoposto a fermo
Redazione Cronaca
25 luglio 2026
Ore 05:17
Giornalista ucciso, fermato nella notte il presunto assassino di Luca Esposito\n
Incendio

Paura nella notte a Fuscaldo: incendio lambisce ferrovia, statale e abitazioni – VIDEO

Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in località Messinette. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo dopo circa un'ora e mezza
Redazione
25 luglio 2026
Ore 05:00
Paura nella notte a Fuscaldo: incendio lambisce ferrovia, statale e abitazioni –\u00A0VIDEO\n
Fiamme e solidarietà

Lauropoli dopo il rogo, i residenti di Cassano All’Ionio tra paura e rabbia chiedono presidi antincendio

Nel quartiere San Nicola danni a terreni e recinzioni. Decisivi i soccorsi e l’aiuto delle aziende agricole: «Abbiamo evitato il peggio»
Franco Sangiovanni
25 luglio 2026
Ore 04:30
Lauropoli dopo il rogo, i residenti di Cassano All’Ionio\u00A0tra paura e rabbia chiedono presidi antincendio\n
Immane tragedia

«Alessio Pio è il figlio di un’intera comunità»: Zungri si stringe alla famiglia del bimbo morto per il batterio killer. Oggi i funerali

VIDEO | Il sindaco Serafino Fiamingo invita ad attendere gli esiti dell'autopsia, proclamato il lutto cittadino: «Una disgrazia, non ci sono parole». Proseguono le indagini della Procura e della Squadra Mobile, mentre amici e parenti ricordano il bambino tra dolore e incredulità: «Era un bambino bellissimo»
Cristina Iannuzzi
25 luglio 2026
Ore 04:15
«Alessio Pio è il figlio di un’intera comunità»: Zungri si stringe alla famiglia del bimbo morto per il batterio killer. Oggi i funerali\n
Gli accertamenti

Batterio killer, nuovo allarme: un altro bambino trasferito in elisoccorso da Tropea a Catanzaro

Dopo la morte del piccolo Alessio Pio, un altro bambino che frequenta la stessa struttura manifesta sintomi analoghi e viene trasferito nel capoluogo di regione. Attesi nelle prossime ore gli esiti dell'autopsia del bimbo deceduto
C. I.
24 luglio 2026
Ore 19:17
Batterio killer, nuovo allarme: un altro bambino trasferito in elisoccorso da Tropea a Catanzaro
Gli accertamenti

Batterio killer in asilo a Tropea, c'è un nuovo caso: bimbo trasferito in elisoccorso a Catanzaro

Dopo la morte del piccolo Alessio Pio, un altro bambino che frequenta la stessa struttura manifesta sintomi analoghi e viene trasferito nel capoluogo di regione. Attesi nelle prossime ore gli esiti dell'autopsia del bimbo deceduto
C. I.
24 luglio 2026
Ore 19:08
Batterio killer in asilo a Tropea, c'è un nuovo caso: bimbo trasferito in elisoccorso a Catanzaro\n
Gli esami

Morte del piccolo Alessio Pio per il batterio killer, eseguita l'autopsia: prelevati campioni per individuare l’agente patogeno

L'esame disposto dalla Procura di Vibo Valentia è stato eseguito all'Aou di Catanzaro. I primi risultati attesi tra domani e domenica, mentre 38 bambini dello stesso asilo restano sotto sorveglianza sanitaria
Redazione Cronaca
24 luglio 2026
Ore 18:59
Morte del piccolo Alessio Pio per il batterio killer, eseguita l'autopsia: prelevati campioni per individuare l’agente\u00A0patogeno\n
Diritti

Carcere di Arghillà, la Garante Russo: «Tensioni non dipendono solo da mancanza acqua, servono ascolto e dignità»

Dopo gli episodi di forte criticità dei giorni scorsi, legate anche alla carenza idrica, la Garante regionale dei detenuti indica la strada del dialogo e rilancia la vocazione trattamentale dell'istituto: «La presenza dello Stato è il primo strumento per ristabilire equilibrio»
Silvio Cacciatore
24 luglio 2026
Ore 18:00
Carcere di Arghillà, la Garante Russo: «Tensioni non dipendono solo da mancanza acqua, servono ascolto e dignità»\n
Gli aggiornamenti

Morte di Mohamed Bessioud, la Procura di Cosenza valuta la perquisizione e la relazione dei carabinieri

Da chiarire se avesse le manette ai polsi. Disposta l’autopsia, mentre la famiglia annuncia una denuncia. Il passato da calciatore nel Psg e San Fili
Antonio Alizzi
24 luglio 2026
Ore 17:06
Morte di Mohamed Bessioud, la Procura di Cosenza\u00A0valuta la perquisizione e la relazione dei carabinieri\n
Più letti
1

Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura

2

Batterio killer, nuovo allarme: un altro bambino trasferito in elisoccorso da Tropea a Catanzaro

3

Fondi del sindacato usati per spese personali: sequestri e tre indagati (tra cui un ex segretario) a Crotone

4

Clostridium difficile, cos’è il batterio killer sospettato nel caso dell’asilo di Tropea e perché può diventare pericoloso

5

Asilo di Tropea, la paura sulla chat delle mamme prima della tragedia: «Molti bimbi stavano male da una settimana»