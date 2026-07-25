Alessio Pio, oggi i funerali del bimbo morto

Pasquale Palamara, mente della cosca in Piemonte, scontava i domiciliari in una residenza da 1,3 milioni di euro a Meina, completa di piscina e alberi secolari. Dietro l’opulenza, per la Dda di Torino, si nascondeva un sistema criminale che avrebbe devastato il territorio novarese con tonnellate di rifiuti
Risolto il conflitto di competenza territoriale: impossibile individuare con certezza il centro operativo del gruppo, applicato il criterio della prima iscrizione. In origine i provvedimenti erano stati avviati dal gip di Castrovillari (e poi Locri)
La caduta è avvenuta nei pressi del monumento ai Carabinieri. Gli alberi avrebbero attutito l’impatto: la donna è stata soccorsa e trasferita al presidio ospedaliero di Vibo Valentia. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’episodio
Il piccolo è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai sanitari ma, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita. Anche la madre è stata soccorsa e affidata alle cure del personale medico.
La bretella di poco più di un chilometro è strategica per le attività produttive della zona. I due comuni non ne hanno la titolarità e neppure la Provincia di Cosenza. Per cui non ci sono enti che ne curano la manutenzione. Disagi per l’utenza
Il piccolo, che frequentava la stessa scuola di Alessio Pio, è stato trasferito in via precauzionale a Catanzaro dopo sintomi di gastroenterite. Il commissario Sestito: «La situazione è sotto controllo»
L'operazione è stata condotta da Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, coordinate dalla Procura di Paola. Contestata l'occupazione dell'area demaniale e la gestione dell'attività in assenza di un valido titolo concessorio
L'inchiesta della Dda ipotizza un tentativo di sbloccare quasi un milione di euro del Fondo unico giustizia a favore di un uomo condannato per aver favorito la latitanza del boss Domenico Condello. Contestata l'aggravante mafiosa
I tre provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive hanno durata di cinque anni ciascuno con la prescrizione dell’obbligo di comparire presso la Questura durante lo svolgimento degli eventi, convalidata dalla competente Autorità Giudiziaria
VIDEO | Il sindaco Serafino Fiamingo invita ad attendere gli esiti dell'autopsia, proclamato il lutto cittadino: «Una disgrazia, non ci sono parole». Proseguono le indagini della Procura e della Squadra Mobile, mentre amici e parenti ricordano il bambino tra dolore e incredulità: «Era un bambino bellissimo»
Dopo la morte del piccolo Alessio Pio, un altro bambino che frequenta la stessa struttura manifesta sintomi analoghi e viene trasferito nel capoluogo di regione. Attesi nelle prossime ore gli esiti dell'autopsia del bimbo deceduto
Dopo la morte del piccolo Alessio Pio, un altro bambino che frequenta la stessa struttura manifesta sintomi analoghi e viene trasferito nel capoluogo di regione. Attesi nelle prossime ore gli esiti dell'autopsia del bimbo deceduto
L'esame disposto dalla Procura di Vibo Valentia è stato eseguito all'Aou di Catanzaro. I primi risultati attesi tra domani e domenica, mentre 38 bambini dello stesso asilo restano sotto sorveglianza sanitaria
Dopo gli episodi di forte criticità dei giorni scorsi, legate anche alla carenza idrica, la Garante regionale dei detenuti indica la strada del dialogo e rilancia la vocazione trattamentale dell'istituto: «La presenza dello Stato è il primo strumento per ristabilire equilibrio»