Ancora fuoco al Santuario Madonna Della Catena

Cronaca

Dopo la tregua che aveva illuso, le fiamme sono riesplose ieri alle 14:30 a pochi metri dal Santuario Madonna della Catena di Cassano allo Ionio. Con Religiosi e Volontari in prima linea, prorovvidenziale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco e degli uomini di Calabria Verde, oltre le associazioni di Protezione Civile. Allertato anche l'elicottero per domare le fiamme dall'alto in azione fino quasi alle 19:00.