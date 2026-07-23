Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri
Un bimbo di un anno e tre mesi è morto ieri all’ospedale di Catanzaro, dove era ricoverato per le complicazioni di un virus. E c’è apprensione per un altro piccolo ricoverato. Il contagio sarebbe avvenuto in un asilo nido di Tropea.
Roghi senza tregua in Calabria: fiamme dalla costa jonica catanzarese fino a Cosenza e al Parco del Pollino. Centinaia di ettari distrutti, mezzi aerei in azione, allarme fumi tossici a Castrovillari e massima allerta per il caldo estremo
La studentessa affetta da tetraparesi spastica deve raggiungere Vibo per frequentare il Classico. La madre attiva una raccolta fondi per contribuire a sostenere i costi, mentre l’Amministrazione pubblica un bando da 30mila euro. Ma la competenza è di Provincia e Regione
L’uomo è riconosciuto colpevole dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa
Migliaia di braccianti mossi da Sud a Nord. Dalla Calabria alla Basilicata, fino al Piemonte e al Friuli-Venezia Giulia: il reclutamento illegale accompagna le campagne agricole. Pochi controlli, alloggi inadeguati e nuove forme di sfruttamento alimentano il fenomeno
Le fiamme si sono sviluppate tra lo svincolo della statale 280 e l’isola ecologica del centro del Lametino. Il rapido intervento di vigili del fuoco, Calabria Verde, volontari ed elicottero regionale ha evitato la propagazione del rogo
Dopo la morte del bimbo di Zungri e i ricoveri di altri piccoli alunni, cresce la preoccupazione tra le famiglie. Ecco come si contrae l’infezione, perché spesso è legata agli ambienti sanitari, quali sono i sintomi da non sottovalutare e cosa fare senza farsi prendere dal panico
«Chiudiamo per precauzione»: la direzione dell’asilo ha comunicato alle famiglie la decisione di sospendere l’attività in attesa che il quadro dei problemi gastrointestinali accusati da una decina di alunni si chiarisse. Nelle stesse ore il drammatico epilogo a Catanzaro dove era ricoverato il bambino vibonese
Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Dopo una tregua che sembrava definitiva, le fiamme sono ripartite a pochi metri dall’edificio di culto. Religiosi, vigili del fuoco, volontari ed elicottero hanno evitato che le fiamme raggiungessero la struttura
L'operazione rappresenta lo sviluppo patrimoniale dell'inchiesta Eyphemos: confiscati società, immobili e conti riconducibili a un imprenditore ritenuto ai vertici della locale di Sant'Eufemia legata alla cosca Alvaro
Francesco Stillittano ha raccolto 261 preferenze alle scorse Comunali senza essere eletto. Il commercialista aveva chiesto un favore al boss per elevare lo status del figlio a “Vangelo”. Inchiesta anche su un giro di banconote false
L’operazione in località Sant’Irene ha riguardato uno spazio demaniale di circa 350 metri quadrati utilizzato per il ricovero di imbarcazioni e motori. Dagli accertamenti comunali è emerso che la precedente concessione era scaduta il 31 dicembre 2025 e non era stata rinnovata
Il commissario straordinario dell’ente parco traccia il bilancio dei roghi: «Danni a sottobosco e microfauna, ma siamo riusciti a proteggere Serra Dolcedorme». Poi l’annuncio: «Bandiremo una gara per il telerilevamento»
Dai criptofonini alle conversazioni su Sky ECC, passando per una struttura gerarchica rigidamente organizzata. La Dda di Reggio Calabria ricostruisce come i vertici della cosca continuassero a governare il business internazionale di cocaina anche dal chiuso di una cella
Il guasto alla rete sta creando pesanti problemi nel centro del Vibonese. Impossibile utilizzare carte di pagamento e, in molti casi, anche prelevare contanti. Numerose segnalazioni da parte dei residenti, mentre diversi utenti risultano irraggiungibili
La donna chiede da tempo un alloggio che non la costringa a farsi ogni volta tre piani con la bambina di 10 anni in braccio. Ma l’immobile assegnato è occupato dal 2022 da un altro nucleo familiare con due figli piccoli. Oggi doveva essere sgomberato. Momenti di tensione quando si è presentato l’ufficiale giudiziario. Tutto rimandato ad ottobre