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Cronaca

Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo di Zungri

Un bimbo di un anno e tre mesi è morto ieri all’ospedale di Catanzaro, dove era ricoverato per le complicazioni di un virus. E c’è apprensione per un altro piccolo ricoverato. Il contagio sarebbe avvenuto in un asilo nido di Tropea.

23 luglio, 2026
Emergenza roghi

Calabria, inferno di fuoco: incendi da Squillace al Pollino, evacuazioni, case minacciate e Canadair in azione

Roghi senza tregua in Calabria: fiamme dalla costa jonica catanzarese fino a Cosenza e al Parco del Pollino. Centinaia di ettari distrutti, mezzi aerei in azione, allarme fumi tossici a Castrovillari e massima allerta per il caldo estremo
Calabria, inferno di fuoco: incendi da Squillace al Pollino, evacuazioni, case minacciate e Canadair in azione\n
L’appello

Il sogno di Greta è un mezzo per andare al liceo: Comune di Filadelfia e famiglia uniti nella battaglia per il diritto allo studio di una 14enne

La studentessa affetta da tetraparesi spastica deve raggiungere Vibo per frequentare il Classico. La madre attiva una raccolta fondi per contribuire a sostenere i costi, mentre l’Amministrazione pubblica un bando da 30mila euro. Ma la competenza è di Provincia e Regione
Cristina Iannuzzi
Il sogno di Greta è un mezzo per andare al liceo: Comune di Filadelfia e famiglia uniti nella battaglia per il diritto allo studio di una 14enne\n
Il provvedimento

Isola Capo Rizzuto, finisce in carcere un commerciante 52enne coinvolto nell’operazione Jonny 

L’uomo è riconosciuto colpevole dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa
Redazione Cronaca
Isola Capo Rizzuto, finisce in carcere\u00A0un commerciante 52enne coinvolto nell’operazione Jonny\u00A0\n
Fiamme gialle

Maxi sequestro da 8,5 milioni di euro nel Vibonese: ecco società, fabbricati e beni sequestrati all’imprenditore Fraone

L’inchiesta della Guardia di finanza mira a far luce sull’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Sigilli a Srl turistiche, quote sociali e immobili tra Parghelia, Tropea e Filadelfia
Giuseppe Baglivo
Maxi sequestro da 8,5 milioni di euro nel Vibonese:\u00A0ecco società, fabbricati e beni sequestrati all’imprenditore Fraone\n

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23 luglio 2026
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Ancora fuoco al Santuario Madonna Della Catena

23 luglio 2026
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23 luglio 2026
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Cronaca

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Cronaca

Ancora fuoco al Santuario Madonna Della Catena

23 luglio 2026
Ore 10:59
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Vita da sfruttati

Caporalato, Calabria al centro di una rete nazionale che sposta i migranti in tutta Italia

Migliaia di braccianti mossi da Sud a Nord. Dalla Calabria alla Basilicata, fino al Piemonte e al Friuli-Venezia Giulia: il reclutamento illegale accompagna le campagne agricole. Pochi controlli, alloggi inadeguati e nuove forme di sfruttamento alimentano il fenomeno
Redazione Cronaca
23 luglio 2026
Ore 16:43
Caporalato, Calabria al centro di una rete nazionale che sposta i migranti in tutta Italia\n
Giustizia ...ingiusta

Milano, causa di lavoro definita in 3 mesi; Catanzaro, per la stessa norma prima udienza fra 2 anni!

Le acute riflessioni del consigliere nazionale forense Antonello Talerico che indica i passaggi fondamentali per non peggiorare irrimediabilmente una situazione assai delicata

Redazione
23 luglio 2026
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Fiamme domate

Vasto incendio a Pianopoli, evitato il peggio: decisivi l’elicottero e il lavoro delle squadre di terra

Le fiamme si sono sviluppate tra lo svincolo della statale 280 e l’isola ecologica del centro del Lametino. Il rapido intervento di vigili del fuoco, Calabria Verde, volontari ed elicottero regionale ha evitato la propagazione del rogo
Redazione Cronaca
23 luglio 2026
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Inchiesta “Black wood”

Le mani della cosca Ferrazzo sulla centrale a biomasse di Cutro, 8 condanne e 52 assoluzioni

Assolti i vertici della Serravalle Energy Spa, società che gestisce l’impianto. Il verdetto di primo grado ridimensiona l'iniziale impianto accusatorio della Dda di Catanzaro
Redazione Cronaca
23 luglio 2026
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Il focus

Clostridium difficile, cos’è il batterio killer sospettato nel caso dell’asilo di Tropea e perché può diventare pericoloso

Dopo la morte del bimbo di Zungri e i ricoveri di altri piccoli alunni, cresce la preoccupazione tra le famiglie. Ecco come si contrae l’infezione, perché spesso è legata agli ambienti sanitari, quali sono i sintomi da non sottovalutare e cosa fare senza farsi prendere dal panico
f.ren.
23 luglio 2026
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Il retroscena

Batterio killer in un asilo di Tropea, ecco la lettera della scuola ai genitori la sera in cui è morto il bimbo di Zungri

«Chiudiamo per precauzione»: la direzione dell’asilo ha comunicato alle famiglie la decisione di sospendere l’attività in attesa che il quadro dei problemi gastrointestinali accusati da una decina di alunni si chiarisse. Nelle stesse ore il drammatico epilogo a Catanzaro dove era ricoverato il bambino vibonese
Enrico De Girolamo
23 luglio 2026
Ore 13:35
Batterio killer in un asilo di Tropea, ecco\u00A0la lettera della scuola ai genitori la sera in cui è morto\u00A0il bimbo di Zungri\n
Inchiesta sulla tragedia

Mongrassano, sequestrata la pala eolica dove è morto il giovane Michele Rago

Eseguita l’autopsia sul corpo dell’operaio di 26 anni. La Procura indaga sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza
Antonio Alizzi
23 luglio 2026
Ore 09:53
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Tragedia nel Vibonese

Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura

Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Enrico De Girolamo e Cristina Iannuzzi
23 luglio 2026
Ore 09:41
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Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Enrico De Girolamo e Cristina Iannuzzi
23 luglio 2026
Ore 09:35
Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura\n
Nuova paura

Cassano, il fuoco torna ad assediare il Santuario della Madonna della Catena: salvato da frati e vigili del fuoco

Dopo una tregua che sembrava definitiva, le fiamme sono ripartite a pochi metri dall’edificio di culto. Religiosi, vigili del fuoco, volontari ed elicottero hanno evitato che le fiamme raggiungessero la struttura
Franco Sangiovanni
23 luglio 2026
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La decisione

'Ndrangheta, confisca da oltre 5 milioni a imprenditore legato alla cosca Alvaro: sequestrate aziende e immobili

L'operazione rappresenta lo sviluppo patrimoniale dell'inchiesta Eyphemos: confiscati società, immobili e conti riconducibili a un imprenditore ritenuto ai vertici della locale di Sant'Eufemia legata alla cosca Alvaro
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Operazione Epicentro 2

Reggio Calabria, indagato per ’ndrangheta un candidato di Alternativa popolare: chiese una “dote” mafiosa per il figlio

Francesco Stillittano ha raccolto 261 preferenze alle scorse Comunali senza essere eletto. Il commercialista aveva chiesto un favore al boss per elevare lo status del figlio a “Vangelo”. Inchiesta anche su un giro di banconote false
P. P. P.
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Briatico, area demaniale occupata senza concessione: la Finanza sequestra 13 barche per un valore di 100mila euro

L’operazione in località Sant’Irene ha riguardato uno spazio demaniale di circa 350 metri quadrati utilizzato per il ricovero di imbarcazioni e motori. Dagli accertamenti comunali è emerso che la precedente concessione era scaduta il 31 dicembre 2025 e non era stata rinnovata
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