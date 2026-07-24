Batterio Killer, sequestrato l'asilo nido di Tropea
il dramma del piccolo Antonio Pio, morto a Catanzaro dopo una probabile infezione batterica. La questura di Vibo Valentia ha posto sotto sequestro l’asilo nido di Tropea all’interno del quale si sarebbe propagato il contagio
Pasquale Palamara, mente della cosca in Piemonte, scontava i domiciliari in una residenza da 1,3 milioni di euro a Meina, completa di piscina e alberi secolari. Dietro l’opulenza, per la Dda di Torino, si nascondeva un sistema criminale che avrebbe devastato il territorio novarese con tonnellate di rifiuti
Risolto il conflitto di competenza territoriale: impossibile individuare con certezza il centro operativo del gruppo, applicato il criterio della prima iscrizione. In origine i provvedimenti erano stati avviati dal gip di Castrovillari (e poi Locri)
La caduta è avvenuta nei pressi del monumento ai Carabinieri. Gli alberi avrebbero attutito l’impatto: la donna è stata soccorsa e trasferita al presidio ospedaliero di Vibo Valentia. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’episodio
Deposizione del collaboratore di giustizia che si è soffermato sul piano per far evadere il boss Bruno Emanuele, sull’intenzione di eliminare Pantaleone Mancuso e sulle affiliazioni degli appartenenti al gruppo del broker della cocaina Vincenzo Barbieri
L’uomo, residente nel Reggino, è stato colto da un infarto mentre si trovava in mare nei pressi della stazione ferroviaria. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari e l’intervento dell’eliambulanza
Dopo la morte del piccolo Alessio Pio di un anno e tre mesi cresce l'angoscia tra le famiglie. Le testimonianze raccontano giorni segnati da febbre, vomito e diarrea, mentre la Procura prosegue le indagini
La Polizia di Stato ha eseguito misure e perquisizioni nell'ambito di un'indagine sulla gestione economica di una struttura sindacale territoriale. Contestate appropriazioni indebite per centinaia di migliaia di euro e presunti rimborsi non dovuti
Alcuni esercenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi per evitare un gesto estremo, mentre proseguono le indagini sulla morte del giovane durante una perquisizione dei carabinieri. La donna è stata trasferita in ospedale
La Procura ha disposto l’autopsia. Lunedì scorso il giovane era stato condannato a 10 mesi di reclusione. Ai domiciliari stava scontando una pena a 3 anni e 8 mesi per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed era indagato in un altro procedimento penale
Container, rotte internazionali, compensi ai dipendenti infedeli e marchi impressi sui panetti. L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che ha portato a 35 arresti ricostruisce nei dettagli il business della coca attribuito alla cosca di Sinopoli
Condanne pesanti per boss e presunti gregari. Le pene inflitte a Patitucci, Porcaro, Piromallo e Illuminato hanno un valore processuale per il riconoscimento della continuazione con la maxi inchiesta antimafia Reset
La madre di una bambina che frequenta la stessa scuola del piccolo di Zungri deceduto racconta cosa è successo nei giorni che hanno preceduto il dramma: «I nostri figli avevano febbre, vomito e diarrea. All’inizio pensavamo a un virus intestinale, poi sono arrivati i referti...»
Accolta l'eccezione della difesa sul deposito cartaceo dell'impugnazione. Stralciate le posizioni dei 15 imputati prosciolti in primo grado (tra i quali Dattolo, Parrilla, Masciari), mentre il dibattimento prosegue per i condannati. La Procura generale potrà ricorrere alla Suprema Corte
Mohamed Amin Bessioud si trovava agli arresti domiciliari. I carabinieri stavano effettuando un controllo, dopo essere stato ammanettato li avrebbe spintonati gettandosi nel vuoto. La mamma: «Soffriva di depressione, sporgerò denuncia»