Fiamme nel lametino, Gizzeria assediata dal fuoco: cinque Canadair in azione

La donna è sparita dopo essere uscita di casa per comprare le sigarette. Il marito Lorenzo Bruzzese è un collaboratore di giustizia della Piana di Gioia Tauro: il telefono della donna porta a Giffoni Valle Piana
Dallo sciame di marzo nella Sila jonica fino alla scossa di ieri a Celico, il territorio bruzio conferma la sua vocazione sismica. Il record resta quello della notte fra 1 e 2 giugno, fra i più forti mai segnalati dall’Istituto
Riconosciuta l’associazione mafiosa e contestato lo scambio elettorale a Castel Mella. Le motivazioni della sentenza che ha portato a 18 condanne ricostruiscono il potere della famiglia legata agli Alvaro tra estorsioni, usura e rapporti con politica e imprenditoria
Le presunte irregolarità riguardano sei pubblicazioni presentate come edizioni del 2019. Dopo l'opposizione del denunciante all'archiviazione, il gip dispose nuovi accertamenti. Ora incombe il rischio prescrizione
I due distinti colpi messi a segno nel dicembre dello scorso anno avevano fruttato complessivamente un bottino di 215mila euro. Le indagini dei carabinieri proseguono per arrivare ad individuare gli altri componenti della banda
Operazione congiunta di Stazione, Sezione Operativa e Squadrone Eliportato "Cacciatori Calabria". Recuperati due fucili con matricola abrasa, quasi un chilo di cocaina, stupefacenti, munizioni e componenti di veicoli rubati. Indagini in corso
Attivati due moduli Mo.recs dei Comandi di Catanzaro e Cosenza nell'ambito della Colonna mobile regionale. Il loro compito sarà raccogliere dati tecnici e valutare le criticità nelle aree colpite dal sisma
Il mezzo è letteralmente piombato sulla strada che collega il centro con la frazione marina. Fortunatamente in quel momento non passavano auto, altrimenti il bilancio dell’incidente sarebbe stato ancora più grave
Il sindaco ha confermato lo stop a tutte le manifestazioni civili della festa patronale. Gli Eiffel 65, attesi questa sera in concerto, hanno espresso vicinanza alla famiglia e alla comunità annunciando la rinuncia al compenso