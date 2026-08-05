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Cronaca

Fiamme nel lametino, Gizzeria assediata dal fuoco: cinque Canadair in azione

Il vasto incendio interessa più fronti in contrada Destro. Squadre dei vigili del fuoco impegnate senza sosta per contenere il rogo e mettere al sicuro gli immobili più esposti

5 agosto, 2026
La decisione

Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, prorogati di sei mesi i commissariamenti di Casabona e Badolato

La decisione è arrivata su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Prosegue la gestione straordinaria nei due Comuni calabresi
Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, prorogati di sei mesi i commissariamenti di Casabona e Badolato\n
Ricerche in corso

Scompare nel nulla la moglie di un pentito di ’ndrangheta: il mistero di Giuliana e la pista salernitana

La donna è sparita dopo essere uscita di casa per comprare le sigarette. Il marito Lorenzo Bruzzese è un collaboratore di giustizia della Piana di Gioia Tauro: il telefono della donna porta a Giffoni Valle Piana
Redazione Cronaca
Scompare nel nulla la moglie di un pentito di ’ndrangheta: il mistero di Giuliana e la pista salernitana\n
LA TERRA TREMA

Terremoto a Cosenza, nel 2026 segnalate dall’INGV ben 35 scosse in tutta la provincia

Dallo sciame di marzo nella Sila jonica fino alla scossa di ieri a Celico, il territorio bruzio conferma la sua vocazione sismica. Il record resta quello della notte fra 1 e 2 giugno, fra i più forti mai segnalati dall’Istituto
Francesco La Luna
Terremoto a Cosenza, nel 2026 segnalate dall’INGV ben 35 scosse in tutta la provincia\n
Le indagini

Zungri, arrestato per omicidio stradale dopo la morte di Carmelo Purita: era senza patente e ubriaco

Il 43enne arrestato dai Carabinieri aveva un tasso alcolemico di 2,30 g/l e non aveva mai conseguito la patente. Convalidato il fermo: resta ai domiciliari con braccialetto elettronico
Redazione Cronaca
Zungri, arrestato per omicidio stradale dopo la morte di Carmelo Purita: era senza patente e ubriaco\n

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Cosenza, ancora un colpo nel cantiere di Vaglio Lise

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5 agosto 2026
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5 agosto 2026
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5 agosto 2026
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5 agosto 2026
Ore 10:41
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5 agosto 2026
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Macabro ritrovamento

Trovato un corpo carbonizzato in un’auto nel Vibonese: sarebbe di un 81enne che era scomparso da casa

Le ricerche erano state avviate dopo l’allarme dei familiari dell’uomo, preoccupati per il mancato rientro e l’assenza di notizie. Esclusa, al momento, l’ipotesi dell’omicidio
Redazione Cronaca
5 agosto 2026
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Cosche al Nord

’Ndrangheta, il Bresciano come Sinopoli: «Il clan Tripodi controllava tutto e aveva amici in politica»

Riconosciuta l’associazione mafiosa e contestato lo scambio elettorale a Castel Mella. Le motivazioni della sentenza che ha portato a 18 condanne ricostruiscono il potere della famiglia legata agli Alvaro tra estorsioni, usura e rapporti con politica e imprenditoria
Redazione Cronaca
5 agosto 2026
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Il processo

Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, concorso sotto accusa: imputato per falso il vincitore della graduatoria

Le presunte irregolarità riguardano sei pubblicazioni presentate come edizioni del 2019. Dopo l'opposizione del denunciante all'archiviazione, il gip dispose nuovi accertamenti. Ora incombe il rischio prescrizione

Alessia Truzzolillo
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La Calabria brucia

Violento incendio nel Lametino, notte di paura a Gizzeria: cinque Canadair ancora in volo  – VIDEO 

Il rogo divampa da ieri sera in contrada Destro su più fronti. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per proteggere le abitazioni: velivoli antincendio in arrivo anche da Trapani e Bari 
Redazione Cronaca
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Il cerchio si stringe

Assalto ai bancomat di Cassano all’Ionio e Laino Borgo: arrestato un giovane pugliese 

I due distinti colpi messi a segno nel dicembre dello scorso anno avevano fruttato complessivamente un bottino di 215mila euro. Le indagini dei carabinieri proseguono per arrivare ad individuare gli altri componenti della banda
Redazione
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Estate in Calabria

Controlli estivi sul Tirreno cosentino, scoperti 28 lavoratori in nero e 181 irregolarità fiscali

La Guardia di Finanza propone la sospensione di quattro attività e sequestra circa mille prodotti non conformi agli standard di sicurezza
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Il lutto

Zungri si ferma per l'ultimo saluto a Carmelo Purita: centinaia di persone ai funerali del 27enne

La comunità si è stretta attorno alla famiglia del giovane morto nel tragico incidente di domenica scorsa. Restano sospesi i festeggiamenti civili della festa patronale in segno di lutto
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La scelta

Sistema Bibliotecario Vibonese, Romeo lascia la presidenza: «Crisi ormai insostenibile, impossibile esercitare adeguatamente la funzione»

Le dimissioni arrivano con effetto immediato dopo il perdurare della crisi dell'ente: «Compromessa la continuità operativa del Sistema»
Redazione
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VIA LIBERA ALLE ATTIVITÀ

Diamante, dissequestrate le giostre sul lungomare Mancini: la Procura accoglie l’istanza della difesa

Accolta la richiesta degli avvocati Antonio Biondi e Giuseppe Liserre. Presentati gli atti sull’occupazione temporanea e la comunicazione SUAP
Francesca Lagatta
4 agosto 2026
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L’operazione

Maxi sequestro a San Gregorio d’Ippona: rinvenute armi, droga e parti di auto rubate. Una pista per le ultime intimidazioni

Operazione congiunta di Stazione, Sezione Operativa e Squadrone Eliportato "Cacciatori Calabria". Recuperati due fucili con matricola abrasa, quasi un chilo di cocaina, stupefacenti, munizioni e componenti di veicoli rubati. Indagini in corso
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Natura violata

Morano Calabro, 56enne arrestato in flagranza per incendio boschivo dai Carabinieri Forestali. Roberto Occhiuto: «Piromani nemici della Calabria»

Le immagini acquisite con un aeromobile mostrerebbero un uomo appiccare il fuoco lungo la strada. L’indagato non è stato ancora sentito dal giudice
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Il rogo

Incendio in un appartamento a Lamezia: i vigili del fuoco salvano un cagnolino rimasto intrappolato 

L’anziana signora che viveva nell’alloggio ubicato al primo piano di una palazzina al Villaggio Kennedy è riuscita ad uscire prima che le fiamme si propagassero
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4 agosto 2026
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Grave episodio

Quindicenne rapinato nell’Alto Tirreno cosentino, arrestato un ventiseienne dopo l’allarme al 112

Il minore sarebbe stato minacciato con un coltello di 45 centimetri. Recuperati quasi 1.200 euro e restituiti alla famiglia
Redazione
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La terra trema

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a nord-est di Celico  

Il movimento tellurico è stato registrato alle 15:05 e avvertito in diverse località. L’ipocentro è stato individuato a 16 chilometri di profondità
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‘Ndrangheta: la Cassazione conferma il carcere duro per il boss di Tropea Francesco La Rosa

Inammissibile il suo ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Elemento di vertice dell’omonimo clan, si trova imputato nei processi nati dalle operazioni Olimpo e Call Me
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Cassano, intimidazione contro l’azienda Federico: distrutte cento piante di arancio

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Individuato il corpo del marito del ministro Eugenia Roccella, nella squadra dei sommozzatori anche due reggini

Luigi Cavallari era disperso dallo scorso 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca nel lago di Vico. Il cadavere individuato questa mattina
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Lutto cittadino

Zungri si raccoglie per l'ultimo saluto a Carmelo Purita: oggi funerali del 27enne morto domenica in un incidente stradale

Il sindaco ha confermato lo stop a tutte le manifestazioni civili della festa patronale. Gli Eiffel 65, attesi questa sera in concerto, hanno espresso vicinanza alla famiglia e alla comunità annunciando la rinuncia al compenso
C. I.
4 agosto 2026
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