Dall'Autoparco di via Salomone alla presunta confederazione ricostruita dalla Dda di Milano, il filo rosso di un sistema criminale che ha imparato a trasformare le rivalità in occasioni di profitto. È il volto della mafia silente, che si nasconde nell'economia legale e diventa sempre più difficile da riconoscere

La recente analisi del procuratore capo di Milano, Marcello Viola, sull’inchiesta “Hydra” ha un merito innegabile: aver usato, a proposito del cartello delle mafie che si sono spartite Milano, il termine “consorzio”. Sta in quell’espressione una delle chiavi di lettura più complesse dell’intero impianto accusatorio della Dda milanese.

Un teorema ancora tutto da dimostrare, ma che non nasce certamente con “Hydra”. Attraversa decenni e generazioni diverse e affonda le radici in un’epoca nella quale le organizzazioni criminali si occupavano soprattutto di narcotraffico, ma avevano già ben chiaro un concetto: più rumore si fa, maggiori saranno i problemi.

Sono i germogli della futura mafia “silente”, come accertato da diverse sentenze definitive che hanno dimostrato il radicale cambiamento del crimine organizzato, passato da un atteggiamento di spavalda belligeranza a uno – più remunerativo – di spartizione pacifica degli affari, di regole comuni, di obiettivi economico-finanziari di primo livello.

L’Autoparco di via Salomone

Per comprendere appieno la genesi di questo comune progetto occorre fare un lungo passo indietro, fino alla stagione dell’Autoparco di via Oreste Salomone, 78. Non una semplice rimessa di camion, ma un punto di riferimento per uomini, relazioni e attività criminali che si muovevano nel cuore economico del Nord Italia. Attorno a quel mondo si sviluppa una rete che alcuni collaboratori di giustizia hanno descritto con un nome tornato alla ribalta solo dopo diversi decenni e, ora, nell’inchiesta “Hydra”: il consorzio.

Siamo nel 1979 e l’Autoparco è conosciuto dagli organi di polizia giudiziaria come un “ricettacolo di pregiudicati” e come “centro di attività della malavita catanese”, così come emerge dalla testimonianza di Luigi Longobardi davanti al Tribunale di Milano. Nel capoluogo lombardo opera un importante cartello delle organizzazioni criminali più ramificate in Italia, costituito da elementi di Cosa Nostra catanese, dai “cursoti” e dalle ‘ndrine calabresi. Le indagini di quell’epoca, tuttavia, nonostante pentimenti eccellenti e attività di particolare rilevanza, non portano a risultati concreti sul fronte processuale. Così, dell’Autoparco se ne parla sempre meno.

Il consorzio nel processo “‘Ndrangheta stragista”

Fino a quando, a Reggio Calabria, il pm Giuseppe Lombardo istruisce il processo “‘Ndrangheta stragista”, che vede imputati il boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano e il presunto esponente di ‘Ndrangheta Rocco Santo Filippone, con l’accusa di essere i mandanti degli agguati ai carabinieri culminati con l’uccisione degli appuntati Fava e Garofalo, in un contesto di strategia eversivo-terroristica. Di recente sono state depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado.

Nel corso dell’istruttoria davanti alla Corte d’Assise d’Appello reggina, diversi collaboratori di giustizia hanno rivelato l’esistenza di un “Consorzio” tra le organizzazioni criminali più importanti d’Italia. La costituzione risalirebbe al periodo compreso tra il 1986 e il 1987 a Milano: un organismo riservato composto da alcune famiglie di ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e Sacra Corona Unita, in grado di esercitare un “potere assoluto”, che controlla il contrabbando delle sigarette e il traffico di stupefacenti nel Nord Italia. Stando ai collaboratori, ne avrebbero fatto parte boss di ‘Ndrangheta come Antonio Papalia, Franco Coco Trovato e Pepè Flachi, esponenti siciliani come Jimmi Miano e Turi Cappello e il pugliese Salvatore Annacondia. Di particolare interesse è la base operativa del gruppo: il citato Autoparco di Milano.

Già nel 1992 il boss di Cosa Nostra Leonardo Messina aveva riferito alla Commissione parlamentare antimafia dell’esistenza, sul finire degli anni ‘80 e inizio anni ‘90, di quattro “direttori” regionali riferibili alle mafie più potenti e di un quinto in Lombardia.

Le voci dei collaboratori

Venticinque anni dopo, nel 2017, prende avvio il processo “‘Ndrangheta stragista”, nel corso del quale tre collaboratori di giustizia parlano del consorzio. Il primo, il 27 aprile 2018, è Salvatore Pace, soggetto non formalmente affiliato alla ‘Ndrangheta, ma che, tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi degli anni ‘90, opera a stretto contatto con il gruppo di Franco Coco Trovato. Ritenuto a più riprese pienamente credibile, Pace afferma come, all’inizio degli anni ‘90, vi fosse una «struttura di coordinamento fra le diverse mafie operante in Lombardia e l’esistenza di una stretta alleanza fra le cosche di ‘Ndrangheta dei Papalia e di Coco Trovato, della Camorra degli Ascione e Fabbrocino, dei catanesi di Jimmi Miano, dei pugliesi di Annacondia».

Ed è proprio Salvatore Annacondia, l’11 giugno 2018, a testimoniare sui legami e sugli accordi stretti tra le mafie italiane al Nord. Un estratto della deposizione.

Salvatore Annacondia: (...) la casa madre della ‘Ndrangheta era un consorzio. Il consorzio, dottore, non è un gruppo, una famiglia. Come le posso dire, nel consorzio ci sono tante aziende, che coinvolgono tutte in una casa unica.

P.M. Giuseppe Lombardo: Era un termine che voi utilizzavate per definire questo grande gruppo criminale?

Salvatore Annacondia: No, non è che noi utilizzavamo. Erano parole che uscivano a volte, raramente, dalla bocca dei grandi capi. (...) Sono tutte persone che fanno sempre capo e riferimento alla Calabria.

C’è anche un collaboratore calabrese che parla di “consorzio”: Antonino Fiume, già braccio destro di Giuseppe De Stefano e uno dei pochi depositari dei segreti del potente casato ‘ndranghetistico di Archi. Escusso il 6 giugno 2019, spiega al pm Lombardo.

Antonino Fiume: (...) il consorzio è un potere, era il potere assoluto che dominava su tutti, perché all’interno c’era ‘Ndrangheta, cosa nostra, camorra e sacra corona unita. Poi questo consorzio aveva il monopolio di tutto lo stupefacente che girava in Italia, lo dovevano comprare solo ed esclusivamente da loro, venderlo come volevano, però dovevano comprarlo solo dal consorzio tutti gli affiliati. Chi trasgrediva, veniva ucciso. (...)

P.M.: Chi erano i soggetti di vertice del consorzio?

Antonino Fiume: Al vertice era Antonio Papalia. Perché lui, col triumvirato della Jonica, era stato messo a Milano, e sulla Lombardia era lui che controllava tutto, però erano in buoni rapporti con tutte le altre organizzazioni.

Il consorzio e la strategia stragista

Come confermato dalle recenti motivazioni della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, nel processo “bis” per l’omicidio dei carabinieri, il “consorzio” lombardo avrebbe avuto un ruolo non di poco conto anche nella partecipazione alla strategia stragista. Stando al narrato di Fiume, vi furono riunioni nelle quali si discusse della richiesta di Riina alle ‘ndrine calabresi di aderire a quella strategia. L’argomento fu affrontato per la prima volta in Lombardia, dove era costituito il consorzio. «Coco Trovato, a capo del consorzio – scrivono i giudici – era favorevole alla proposta proveniente dai corleonesi».

Più ampia l’analisi della Corte nella prima sentenza del 2020, dove i giudici scrivono che «già a partire dagli anni ‘80 in Lombardia erano stati avviati tra le varie organizzazioni criminali intensi rapporti di collaborazione che avevano portato alla commissione di traffici illeciti di varia natura soprattutto in materia di droga», con la ‘Ndrangheta considerata «una sorta di “grande mamma”».

Milano, città-laboratorio

Reggio Calabria come Milano, dunque. Entrambe “città-laboratorio”, con la prima divenuta luogo di sperimentazione durante i Moti del 1970 e la seconda sede di una nuova alleanza tra mafie. Non è un caso che la scelta sia ricaduta sulla città lombarda, considerato ciò che la ‘Ndrangheta ha capito prima di molti altri: la Lombardia non era solo un territorio da conquistare, ma un mercato nel quale le organizzazioni criminali potevano incontrarsi e fare affari senza bisogno di armi.

Così come non è un caso che la trasformazione più profonda vissuta dalle organizzazioni criminali italiane – in primis la ‘Ndrangheta – sia avvenuta a Milano, dove, pian piano, l’attività tradizionale del narcotraffico si è accompagnata sempre di più alla penetrazione nell’economia legale. Il denaro ottenuto grazie alla droga diventa capitale da reinvestire in imprese, immobili, commercio, logistica, appalti. Nascono società, holding, prestanome e intermediari.

C’è una peculiarità in questo percorso: la violenza non scompare ma diventa silente. È uno strumento da utilizzare solo in caso di effettiva necessità. Il metus mafioso viene affiancato da competenze finanziarie, relazioni imprenditoriali e colletti bianchi in grado di mettere insieme gli ambienti criminali e l’economia legale.

“Hydra”: un consorzio stabile

È l’anello di collegamento con l’inchiesta milanese “Hydra”, la cui tesi – va ribadito – deve passare al vaglio del Tribunale e diventare eventualmente definitiva. Ma, più che le responsabilità individuali, rileva la struttura approfondita dalla Dda. La relazione della commissione parlamentare antimafia, riportando le dichiarazioni della Procura di Milano, ha escluso che si tratti di una “super associazione mafiosa” costituita formalmente, all’interno della quale le mafie tradizionali avrebbero perso identità e autonomia. È, piuttosto, una «intesa operativa, costruita “sul campo”, nella quale componenti di associazioni mafiose diverse, presenti e operative nel territorio del distretto, si sarebbero alleate stabilmente per aumentare la capacità di profitto».

Lo stesso Viola parla di componenti che hanno mantenuto la loro autonomia, «ma si sono consorziate». Per la commissione antimafia “Hydra” è il «paradigma di una mafia reticolare ed economica, nella quale la pace criminale diviene fattore di efficienza imprenditoriale». Viola non ne fa mistero: «farsi la guerra non conviene. È sufficiente non pestarsi i piedi, sedersi a tavolino e dividere i profitti».

Ciò significa che la mafia cessa di essere tale, abbandonando l’indole violenta che la caratterizza? Decisamente no. Modifica le modalità operative, prestando attenzione a operazioni economiche, rapporti societari, servizi finanziari, evasione, riciclaggio, bancarotta e infiltrazione nei settori dell’economia legale e para-legale. Calano omicidi ed estorsioni, ma aumentano i reati economico-finanziari.

Per questo l’inchiesta, come rimarcato anche dalla pm Alessandra Cerreti, rappresenta una sorta di evoluzione storica del modello già sperimentato con il “Consorzio” degli anni Novanta. Non si sostiene una fusione delle tre associazioni più importanti, ma si deduce una confederazione orizzontale, senza un unico vertice, dove vengono rispettate le autonomie delle singole organizzazioni: quel che i giuristi definirebbero un “consorzio stabile” dove la violenza non scompare. Come ha ricordato Cerreti in commissione antimafia, dalle indagini è emersa una base violenta, fatta di estorsioni, minacce e un presunto caso di “lupara bianca”. Sicché la dimensione economica delle mafie «non sostituisce integralmente quella intimidatoria. La contiene, la rende meno visibile, ma la conserva come risorsa ultima». In definitiva, “Hydra” sarebbe una «ibridazione tra criminalità mafiosa tradizionale e strumenti evoluti di penetrazione economico-finanziaria».

Soggetti cerniera, narcotraffico e mafie straniere

Ciò senza dimenticare l’apporto delle mafie straniere come quella albanese, che non ha più un mero ruolo servente, ma una presenza «silente, ma costante e qualificata»: siede al tavolo e ascolta anche gli argomenti più importanti di ‘Ndrangheta e Cosa Nostra.

Un ponte tra passato e presente rimane il narcotraffico: ieri fulcro centrale del consorzio, oggi settore che genera enorme liquidità e base del riciclaggio. È in questo quadro che emergono i cosiddetti “soggetti cerniera”, che mettono in collegamento gruppi criminali diversi, intercettano risorse e le fanno convogliare verso investimenti in attività apparentemente del tutto lecite.

Una considerazione finale: pensare che il Consorzio degli anni Novanta e la forma confederativa proposta da “Hydra” siano la stessa realtà è certamente fuori strada. Essi hanno però numerosi punti in comune, e la medesima necessità: superare le rivalità se a richiederlo è la convenienza economica. Sul punto, la ‘Ndrangheta ha avuto una particolare evoluzione: pur mantenendo un controllo asfissiante del territorio, lo ha fatto diventare una piattaforma ideale per affari, relazioni e investimenti, senza rinunciare mai alla struttura tradizionale che la caratterizza.

Le mafie, dunque, sono oggi meno pericolose perché meno visibili? No, sono solo molto più difficili da riconoscere perché celano i loro interessi attraverso operazioni economiche quanto più possibile “normali”.