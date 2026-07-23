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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Incendio a Rende, devastati i locali dell’asilo

Un incendio, venerdì scorso, ha devastato diversi ettari di terreno compresi fra la zona storica del comune del Campagnano e Marano. Le fiamme sono arrivate fino all’asilo comunale: parte dell’interno della struttura è andato completamente distrutto.

23 luglio, 2026
Emergenza roghi

Calabria, inferno di fuoco: incendi da Squillace al Pollino, evacuazioni, case minacciate e Canadair in azione

Roghi senza tregua in Calabria: fiamme dalla costa jonica catanzarese fino a Cosenza e al Parco del Pollino. Centinaia di ettari distrutti, mezzi aerei in azione, allarme fumi tossici a Castrovillari e massima allerta per il caldo estremo
Calabria, inferno di fuoco: incendi da Squillace al Pollino, evacuazioni, case minacciate e Canadair in azione\n
L’appello

Il sogno di Greta è un mezzo per andare al liceo: Comune di Filadelfia e famiglia uniti nella battaglia per il diritto allo studio di una 14enne

La studentessa affetta da tetraparesi spastica deve raggiungere Vibo per frequentare il Classico. La madre attiva una raccolta fondi per contribuire a sostenere i costi, mentre l’Amministrazione pubblica un bando da 30mila euro. Ma la competenza è di Provincia e Regione
Cristina Iannuzzi
Il sogno di Greta è un mezzo per andare al liceo: Comune di Filadelfia e famiglia uniti nella battaglia per il diritto allo studio di una 14enne\n
Il provvedimento

Isola Capo Rizzuto, finisce in carcere un commerciante 52enne coinvolto nell’operazione Jonny 

L’uomo è riconosciuto colpevole dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa
Redazione Cronaca
Isola Capo Rizzuto, finisce in carcere\u00A0un commerciante 52enne coinvolto nell’operazione Jonny\u00A0\n
Inchiesta sulla tragedia

Mongrassano, sequestrata la pala eolica dove è morto il giovane Michele Rago

Eseguita l’autopsia sul corpo dell’operaio di 26 anni. La Procura indaga sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza
Antonio Alizzi
Mongrassano, sequestrata la pala eolica dove è morto il giovane Michele Rago\n

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22 luglio 2026
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Cosenza, niente analisi senza la ricetta cartacea

22 luglio 2026
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Cosenza, Florenzi e Mazzocchi ceduti allo Spezia

22 luglio 2026
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Sanità, Azienda zero incontra la Tazzina sui temi scottanti

22 luglio 2026
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22 luglio 2026
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22 luglio 2026
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Cosenza, Florenzi e Mazzocchi ceduti allo Spezia

22 luglio 2026
Ore 12:11
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Sanità, Azienda zero incontra la Tazzina sui temi scottanti

22 luglio 2026
Ore 12:05
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22 luglio 2026
Ore 12:06
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Cosenza, niente analisi senza la ricetta cartacea

22 luglio 2026
Ore 12:07
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Tragedia nel Vibonese

Batterio killer in un asilo nido di Tropea: muore un bimbo di Zungri, un altro è ancora ricoverato ma cresce la paura

Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Enrico De Girolamo e Cristina Iannuzzi
23 luglio 2026
Ore 09:41
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Sono circa 10 i piccoli che hanno accusato problemi gastrointestinali, per 5 di loro è stato necessario il ricovero (tre già dimessi). La struttura ha chiuso in via precauzionale e informato l’Asp. La causa del decesso non è ancora nota ma si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. La lettera della scuola ai genitori
Enrico De Girolamo e Cristina Iannuzzi
23 luglio 2026
Ore 09:35
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Nuova paura

Cassano, il fuoco torna ad assediare il Santuario della Madonna della Catena: salvato da frati e vigili del fuoco

Dopo una tregua che sembrava definitiva, le fiamme sono ripartite a pochi metri dall’edificio di culto. Religiosi, vigili del fuoco, volontari ed elicottero hanno evitato che le fiamme raggiungessero la struttura
Franco Sangiovanni
23 luglio 2026
Ore 08:58
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La decisione

'Ndrangheta, confisca da oltre 5 milioni a imprenditore legato alla cosca Alvaro: sequestrate aziende e immobili

L'operazione rappresenta lo sviluppo patrimoniale dell'inchiesta Eyphemos: confiscati società, immobili e conti riconducibili a un imprenditore ritenuto ai vertici della locale di Sant'Eufemia legata alla cosca Alvaro
Redazione Cronaca
23 luglio 2026
Ore 08:30
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Operazione Epicentro 2

Reggio Calabria, indagato per ’ndrangheta un candidato di Alternativa popolare: chiese una “dote” mafiosa per il figlio

Francesco Stillittano ha raccolto 261 preferenze alle scorse Comunali senza essere eletto. Il commercialista aveva chiesto un favore al boss per elevare lo status del figlio a “Vangelo”. Inchiesta anche su un giro di banconote false
Redazione Cronaca
23 luglio 2026
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Dalle Fiamme gialle

Briatico, area demaniale occupata senza concessione: la Finanza sequestra 13 barche per un valore di 100mila euro

L’operazione in località Sant’Irene ha riguardato uno spazio demaniale di circa 350 metri quadrati utilizzato per il ricovero di imbarcazioni e motori. Dagli accertamenti comunali è emerso che la precedente concessione era scaduta il 31 dicembre 2025 e non era stata rinnovata
Redazione
23 luglio 2026
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Reati contro il patrimonio

Ardore, furto di energia elettrica in alloggi popolari: sette persone denunciate 

Controllo eseguito dai carabinieri in collaborazione con il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, sezione Radiomobile della Compagnia di Locri
23 luglio 2026
Ore 07:05
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Incidente stradale

Scontro violento tra due auto ad Acri: ferita una donna

Impatto alla rotatoria dell'ex semaforo tra una Opel e una Ford Focus. Sul posto il 118 e la Polizia municipale per i rilievi
Francesco Roberto Spina
23 luglio 2026
Ore 06:57
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Inchiesta Jonny

Isola Capo Rizzuto, condannato per mafia ed estorsione: 64enne trasferito in carcere

Il commerciante deve scontare una pena residua di 2 anni, 10 mesi e 5 giorni per i reati commessi dal 2010 nell’ambito dell’inchiesta “Jonny”
Redazione
23 luglio 2026
Ore 05:40
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L’intervista

Pollino ferito dagli incendi, Lirangi: «Danni enormi alla biodiversità. Ora capiremo cosa è successo»

Il commissario straordinario dell’ente parco traccia il bilancio dei roghi: «Danni a sottobosco e microfauna, ma siamo riusciti a proteggere Serra Dolcedorme». Poi l’annuncio: «Bandiremo una gara per il telerilevamento»
Paolo Mazza
23 luglio 2026
Ore 05:30
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Scacco ai narcos

’Ndrangheta, la regia del narcotraffico dal carcere e le chat di “Messi”: così i boss dirigevano la rete della cocaina

Dai criptofonini alle conversazioni su Sky ECC, passando per una struttura gerarchica rigidamente organizzata. La Dda di Reggio Calabria ricostruisce come i vertici della cosca continuassero a governare il business internazionale di cocaina anche dal chiuso di una cella
P. P. P.
23 luglio 2026
Ore 05:30
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Giornata nera

Serra San Bruno isolata per un blackout delle comunicazioni: telefoni, internet e Pos in tilt, cittadini in difficoltà

Il guasto alla rete sta creando pesanti problemi nel centro del Vibonese. Impossibile utilizzare carte di pagamento e, in molti casi, anche prelevare contanti. Numerose segnalazioni da parte dei residenti, mentre diversi utenti risultano irraggiungibili
Redazione
22 luglio 2026
Ore 17:36
Serra San Bruno isolata per\u00A0un\u00A0blackout delle comunicazioni: telefoni, internet e Pos in tilt, cittadini in difficoltà\n
Vicenda spinosa

Un dramma, due famiglie, nessuna soluzione: a Santa Domenica di Ricadi rinviato lo sfratto della casa assegnata a Chiara e a sua figlia disabile

La donna chiede da tempo un alloggio che non la costringa a farsi ogni volta tre piani con la bambina di 10 anni in braccio. Ma l’immobile assegnato è occupato dal 2022 da un altro nucleo familiare con due figli piccoli. Oggi doveva essere sgomberato. Momenti di tensione quando si è presentato l’ufficiale giudiziario. Tutto rimandato ad ottobre
C. I.
22 luglio 2026
Ore 16:53
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La decisione

Corte dei Conti, assolta Filomena Greco: nessun danno erariale sugli impianti sportivi di Cariati

Si chiude con l'assoluzione dell'ex sindaco di Cariati e di alcuni ex assessori il giudizio sul presunto danno erariale legato agli impianti sportivi di località Varco. Condannati invece tre altri amministratori – NOMI
Redazione Cronaca
22 luglio 2026
Ore 15:04
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La denuncia

Gatti usati per appiccare gli incendi in Calabria: «Crudeltà tra le più sconvolgenti degli ultimi anni»

L'Associazione italiana difesa animali ed ambiente annuncia denunce in tutte le procure calabresi e una taglia da mille euro: «Premio a chi farà individuare e condannare i piromani»
Redazione
22 luglio 2026
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Assalto mafioso

Incendio devasta gli ulivi confiscati alla 'ndrangheta: in fumo il simbolo del riscatto di Valle del Marro

Le fiamme hanno distrutto il 70% degli ulivi secolari su un terreno confiscato alla mafia a Oppido Mamertina. Libera Terra: «Colpita un'esperienza di legalità, ma continueremo a coltivare questi beni»
Redazione Cronaca
22 luglio 2026
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L’intervento

Tragedia evitata a Frascineto, ecco il VIDEO del Canadair salva la stazione di servizio da un incendio devastante

Il velivolo antincendio interviene nel momento più critico del rogo sul Pollino. I lanci d'acqua evitano che il fuoco raggiunga completamente l'area di rifornimento dell'A2, scongiurando un possibile disastro
Redazione
22 luglio 2026
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Tropea, un giorno di ordinaria follia: impugna un coltello, aggredisce i familiari, i carabinieri e poi continua in ospedale. Arrestato un 30enne

L’uomo, trovato in forte stato di agitazione, avrebbe colpito un militare con un calcio e danneggiato a testate l’auto di servizio. La condotta violenta sarebbe proseguita anche al Pronto soccorso. Il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
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22 luglio 2026
Ore 13:40
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Inchiesta Recovery, 51 condanne nel processo abbreviato: 26 anni a Francesco Patitucci | NOMI

Pene altissime inflitte dal gup di Catanzaro, in alcuni casi superiori a quelle richieste dalla Dda. Tante le assoluzioni. Tra queste Giannini e Capitano
Antonio Alizzi
22 luglio 2026
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Lotta al narcotraffico

’Ndrangheta, colpo alla rete internazionale della cocaina della cosca Alvaro: i NOMI dei 35 arrestati

Maxi blitz della Dda di Reggio Calabria contro un'organizzazione legata al clan di Sinopoli. Contestato un traffico di droga tra il Sudamerica e il porto di Gioia Tauro e un piano di sequestro di persona per recuperare un debito da 500mila euro
P. P. P.
22 luglio 2026
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