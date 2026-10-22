Inchiesta Dda ricostruzione sisma Marche

Otto arresti e sequestri per oltre 57 milioni di euro nell’inchiesta sugli appalti della ricostruzione nelle Marche. Nel mirino degli investigatori presunti rapporti con ambienti criminali calabresi e campani e possibili irregolarità nella gestione dei fondi pubblici
L’ex consigliere regionale attacca con il suo legale la ricostruzione dell’accusa: «Mi hanno buttato addosso l’intero codice penale». Nell’inchiesta su presunti intrecci tra politica, appalti e ’ndrangheta chiesti 96 condanne. La sentenza è attesa nel 2027
In un ufficio anonimo alle porte di Milano, alcuni pregiudicati di mafia avevano creato un vero triumvirato del riciclaggio: ecco come cosche calabresi e Camorra si sono alleate per gestire milioni illeciti
La Guardia di finanza recupera dai dispositivi di Paolo Pelaggi le «Schede», la «Lavagna» e la «Situazione generale»: un sistema per seguire flussi di denaro, contanti e wallet digitali. In otto mesi, ricostruiti movimenti monstre: «Sto facendo più di 600 milioni di fatture»
Secondo la Procura, l'assistente capo addetto alle videochiamate avrebbe accettato hashish, droga e un orologio in cambio di favori ai detenuti. Contestato anche l'uso illecito di cellulari a decine di reclusi
VIDEO | Manifestazione in sostegno delle categorie in lotta allo svincolo autostradale dopo l’annuncio della smobilitazione degli autotrasportatori. Rigettata ogni forma di violenza: «Non siamo con chi spacca le vetrine ma siamo qui anche per difendere i nostri diritti»
L'infezione è stata individuata in una persona gravemente immunodepressa. Le autorità sanitarie stanno verificando il possibile legame con il decesso. L'Ecdc segue l'evoluzione della situazione, mentre l'Oms ritiene improbabile una diffusione su larga scala
Dopo la sospensione del fermo da parte degli autotrasportatori, il Movimento Territorio e Agricoltura annuncia nuovi presidi a Pizzo e Botricello. Matteo Talarico: «Non possiamo mollare, non abbiamo alternativa al fallimento»
L’indagine della Dda di Ancona punta sulla scalata iniziata negli anni 90 di un imprenditore legato alle cosche Avignone e Crea: accertamenti su un giro di fatture da 8 milioni di euro e sui subappalti post-sisma. Nelle carte intrecci tra mafia calabrese, clan dei Casalesi, frodi sui fondi pubblici e corruzione negli appalti della sanità e dell’edilizia universitaria
Lo stop arriva con riserva. Il 27 ottobre al ministero dei Trasporti si riunisce il tavolo con autotrasporto, Palazzo Chigi, Mef e Mimit, e da lì gli attivisti aspettano misure per la filiera e contro il carovita.
Inchiesta della Procura di Torre Annunziata e blitz del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza: 84 vendite online anche all'estero. L’organizzazione aveva base in Campania ma era attiva anche a Reggio
La sospensione della protesta decisa da Fedralog riattiva le consegne nei negozi da nord a sud della regione. Restano alcune difficoltà nella distribuzione, mentre la Prefettura di Catanzaro mette a disposizione le scorte della polizia
VIDEO | Dopo lo stop ai presidi deciso dalla rappresentanza sindacale allo svincolo di Sant’Onofrio arrivano comunque gli studenti vibonesi accolti dal coordinatore del Movimento Territorio e Agricoltura che rilancia la mobilitazione, mentre a Vazzano proseguono i presidi con il sostegno degli amministratori delle Serre
I centri distributivi di Napoli e Cosenza sono pieni, ma i camion non partono e i negozi restano senza prodotti. Federdistribuzione denuncia lo spreco di alimenti deperibili e lancia l’allarme: a rischio anche le consegne al terzo settore
La presidente e deputata di FdI Colosimo risponde positivamente alla richiesta del senatore e collega di partito Silvestroni: «Dalle prime verifiche emersi importanti elementi di riscontro e circostanze che appaiono meritevoli di approfondimenti»
La seduta è stata ricalendarizzata dopo l’improvviso problema di salute di un professore. Alcuni familiari avrebbero bloccato un’altra sessione di laurea. Greco: «Comportamenti inaccettabili». L’Ateneo ha poi ricomposto una commissione sostitutiva e garantito le proclamazioni
Operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla DDA di Ancona: 51 indagati, otto misure di custodia cautelare in carcere, cinque interrogatori preventivi e beni sequestrati per oltre 57 milioni di euro. Nel mirino presunte truffe sui fondi per la ricostruzione del terremoto del 2016, corruzione negli appalti pubblici e subappalti a soggetti collegati alla criminalità organizzata calabrese e campana