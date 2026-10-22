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Cronaca

Inchiesta Dda ricostruzione sisma Marche

22 ottobre, 2026
L’inchiesta della Dda

La ’ndrangheta nella ricostruzione post-sisma, arresti eccellenti nelle Marche: ci sono un costruttore e un avvocato – NOMI

Otto arresti e sequestri per oltre 57 milioni di euro nell’inchiesta sugli appalti della ricostruzione nelle Marche. Nel mirino degli investigatori presunti rapporti con ambienti criminali calabresi e campani e possibili irregolarità nella gestione dei fondi pubblici
La ’ndrangheta nella ricostruzione post-sisma, arresti eccellenti nelle Marche: ci sono un costruttore e un avvocato –\u00A0NOMI\n
Dopo la requisitoria

Processo Glicine, Sculco rompe il silenzio dopo la richiesta di 21 anni: «Mi difenderò con le unghie e con i denti»

L’ex consigliere regionale attacca con il suo legale la ricostruzione dell’accusa: «Mi hanno buttato addosso l’intero codice penale». Nell’inchiesta su presunti intrecci tra politica, appalti e ’ndrangheta chiesti 96 condanne. La sentenza è attesa nel 2027
Redazione Cronaca
Processo Glicine, Sculco rompe il silenzio dopo la richiesta di 21 anni: «Mi difenderò con le unghie e con i denti»\n
I soldi delle mafie

’Ndrangheta, il Cda della banca clandestina: le macchinette contasoldi e i rapporti con i clan Bellocco, Gallace e Piromalli

In un ufficio anonimo alle porte di Milano, alcuni pregiudicati di mafia avevano creato un vero triumvirato del riciclaggio: ecco come cosche calabresi e Camorra si sono alleate per gestire milioni illeciti
P. P. P.
’Ndrangheta, il Cda della banca clandestina: le macchinette contasoldi e i rapporti con i clan Bellocco, Gallace e Piromalli\n
I soldi dei clan

La banca clandestina della ’ndrangheta, nei file segreti c’è il tesoro delle mafie: 47 milioni convertiti in criptovalute

La Guardia di finanza recupera dai dispositivi di Paolo Pelaggi le «Schede», la «Lavagna» e la «Situazione generale»: un sistema per seguire flussi di denaro, contanti e wallet digitali. In otto mesi, ricostruiti movimenti monstre: «Sto facendo più di 600 milioni di fatture»
Pablo Petrasso
La banca clandestina della ’ndrangheta, nei file segreti c’è il tesoro delle mafie: 47 milioni convertiti in criptovalute\n

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Pizzo, il Ministro Foti al battesimo del mare

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Cosenza, studenti in piazza contro il carovita

22 ottobre 2026
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Occhiuto fa fermare le proteste, il PD non si ferma

22 ottobre 2026
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Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica

21 ottobre 2026
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22 ottobre 2026
Ore 11:50
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Società

Cosenza, studenti in piazza contro il carovita

22 ottobre 2026
Ore 11:45
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Politica

Occhiuto fa fermare le proteste, il PD non si ferma

22 ottobre 2026
Ore 11:43
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Società

Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica

21 ottobre 2026
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Pizzo, il Ministro Foti al battesimo del mare

22 ottobre 2026
Ore 11:50
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Società

Cosenza, studenti in piazza contro il carovita

22 ottobre 2026
Ore 11:45
Cosenza, studenti in piazza contro il carovita
Casa circondariale “Sergio Cosmai”

Droga e telefoni nel carcere di Cosenza: 36 indagati. Agente della Penitenziaria accusato di corruzione | NOMI

Secondo la Procura, l'assistente capo addetto alle videochiamate avrebbe accettato hashish, droga e un orologio in cambio di favori ai detenuti. Contestato anche l'uso illecito di cellulari a decine di reclusi
Antonio Alizzi
22 ottobre 2026
Ore 16:10
Droga e telefoni nel carcere di Cosenza: 36 indagati. Agente della Penitenziaria accusato di corruzione | NOMI\n
Il verdetto

Omicidio Pasquale Aquino, tre condanne: trent’anni di carcere a Le Pera

La Corte d’Assise di Cosenza infligge 28 anni a Giorgio Arturi e 23 a Manuel Intrieri. La Dda aveva chiesto l’ergastolo per il presunto esecutore del delitto
Antonio Alizzi
22 ottobre 2026
Ore 16:09
Omicidio Pasquale Aquino, tre condanne: trent’anni di carcere a Le Pera\n
La protesta continua

“I prezzi alle stelle, le scuole alle stalle”: un migliaio di studenti da Vibo al presidio di Sant’Onofrio, le voci di una protesta pacifica che non vuole morire

VIDEO | Manifestazione in sostegno delle categorie in lotta allo svincolo autostradale dopo l’annuncio della smobilitazione degli autotrasportatori. Rigettata ogni forma di violenza: «Non siamo con chi spacca le vetrine ma siamo qui anche per difendere i nostri diritti»
Stefano Mandarano
22 ottobre 2026
Ore 15:50
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La dichiarazione

Reset, Pino Munno dopo l’assoluzione: «Si chiude un capitolo buio»

La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della Dda. L’ex assessore: «La verità prima o poi viene fuori»
Redazione
22 ottobre 2026
Ore 15:39
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Il caso

Virus Shamonda, primo contagio umano in Francia: morto un paziente. Casi anche negli allevamenti italiani, cosa sappiamo

L'infezione è stata individuata in una persona gravemente immunodepressa. Le autorità sanitarie stanno verificando il possibile legame con il decesso. L'Ecdc segue l'evoluzione della situazione, mentre l'Oms ritiene improbabile una diffusione su larga scala
Redazione Conaca
22 ottobre 2026
Ore 15:30
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L’intervista

«Amareggiati dalla decisione di Fedralog, ma noi continuiamo a combattere»: gli agricoltori di Mta non smobilitano dal Vibonese e rilanciano

Dopo la sospensione del fermo da parte degli autotrasportatori, il Movimento Territorio e Agricoltura annuncia nuovi presidi a Pizzo e Botricello. Matteo Talarico: «Non possiamo mollare, non abbiamo alternativa al fallimento»
Cristina Iannuzzi
22 ottobre 2026
Ore 14:28
«Amareggiati dalla decisione di Fedralog, ma noi continuiamo a combattere»: gli agricoltori di Mta non smobilitano dal Vibonese e rilanciano\n
Il blitz

’Ndrangheta, i clan del Reggino nei cantieri del terremoto: i dettagli dell’inchiesta sui milioni della ricostruzione nelle Marche

L’indagine della Dda di Ancona punta sulla scalata iniziata negli anni 90 di un imprenditore legato alle cosche Avignone e Crea: accertamenti su un giro di fatture da 8 milioni di euro e sui subappalti post-sisma. Nelle carte intrecci tra mafia calabrese, clan dei Casalesi, frodi sui fondi pubblici e corruzione negli appalti della sanità e dell’edilizia universitaria
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 14:10
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carovita

Castrovillari, gli agricoltori sospendono il presidio dopo l’incontro con Salvini in attesa delle risposte del 27 ottobre

Lo stop arriva con riserva. Il 27 ottobre al ministero dei Trasporti si riunisce il tavolo con autotrasporto, Palazzo Chigi, Mef e Mimit, e da lì gli attivisti aspettano misure per la filiera e contro il carovita.
Franco Sangiovanni
22 ottobre 2026
Ore 13:16
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La decisione

Operazione Teorema, revocato il divieto di dimora all’avvocato Francesco Manica: accolte le ragioni della difesa

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha ritenuto non più sussistenti le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 13:14
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L’Operazione

Traffico di opere d’arte false, 10 indagati e sequestri anche in Calabria: spacciavano finte opere dell’Ottocento napoletano

Inchiesta della Procura di Torre Annunziata e blitz del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza: 84 vendite online anche all'estero. L’organizzazione aveva base in Campania ma era attiva anche a Reggio
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 10:33
Traffico di opere d’arte false, 10 indagati e sequestri anche in Calabria: spacciavano finte opere dell’Ottocento\u00A0napoletano\n
Ritorno alla normalità

Supermercati di nuovo riforniti in Calabria dopo lo stop ai Tir: tornano frutta, verdura e carburanti

La sospensione della protesta decisa da Fedralog riattiva le consegne nei negozi da nord a sud della regione. Restano alcune difficoltà nella distribuzione, mentre la Prefettura di Catanzaro mette a disposizione le scorte della polizia
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 10:19
Supermercati di nuovo riforniti in Calabria dopo lo stop ai Tir: tornano frutta, verdura e carburanti\n
Il sit-in

Tir, protesta sospesa ma nel Cosentino il presidio dei cittadini prosegue sulla Statale 18

A Tortora una cinquantina di persone tra autotrasportatori, cittadini, studenti e commercianti mantengono alta l’attenzione dopo lo stop al fermo dei camion in Calabria
Redazione
22 ottobre 2026
Ore 10:09
Tir, protesta sospesa ma nel Cosentino il presidio dei cittadini prosegue sulla Statale 18\n
La situazione

Caro carburante, Fedralog sospende il blocco ma nel Reggino le proteste non si fermano

Smobilitati i punti critici di Campo Calabro, Gallico e Gioia Tauro. A Grotteria Mare ore di attesa, mentre sulla sulla 106 a Caulonia nasce un nuovo presidio
Ilario Balì
22 ottobre 2026
Ore 09:51
Caro carburante, Fedralog sospende il blocco ma nel Reggino le proteste non si fermano\n
Il giorno dopo

Protesta dei Tir, a Vibo la smobilitazione di Fedralog spacca gli autotrasportatori e spiazza i commercianti ma gli agricoltori non mollano. E arrivano gli studenti

VIDEO | Dopo lo stop ai presidi deciso dalla rappresentanza sindacale allo svincolo di Sant’Onofrio arrivano comunque gli studenti vibonesi accolti dal coordinatore del Movimento Territorio e Agricoltura che rilancia la mobilitazione, mentre a Vazzano proseguono i presidi con il sostegno degli amministratori delle Serre
Enrico De Girolamo
22 ottobre 2026
Ore 09:27
Protesta dei Tir, a\u00A0Vibo la smobilitazione di Fedralog spacca gli autotrasportatori e spiazza i commercianti ma gli agricoltori non mollano. E arrivano gli studenti\n
Scaffali vuoti

Quintali di pesce già buttati, frutta e carne a rischio: allarme in Calabria e Campania per il cibo marcito nei magazzini

I centri distributivi di Napoli e Cosenza sono pieni, ma i camion non partono e i negozi restano senza prodotti. Federdistribuzione denuncia lo spreco di alimenti deperibili e lancia l’allarme: a rischio anche le consegne al terzo settore
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 09:23
Quintali di pesce già buttati, frutta e carne a rischio:\u00A0allarme in Calabria e Campania per il cibo marcito nei magazzini\n
Presìdi sotto la lente

Possibili infiltrazioni criminali nelle proteste degli agricoltori in Calabria, la commissione Antimafia si attiva

La presidente e deputata di FdI Colosimo risponde positivamente alla richiesta del senatore e collega di partito Silvestroni: «Dalle prime verifiche emersi importanti elementi di riscontro e circostanze che appaiono meritevoli di approfondimenti»
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 08:00
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la replica

Disordini all’Unical dopo il malore di un docente nel giorno delle lauree. Il rettore: «Sconcerto per la mancanza di sensibilità davanti all’emergenza»

La seduta è stata ricalendarizzata dopo l’improvviso problema di salute di un professore. Alcuni familiari avrebbero bloccato un’altra sessione di laurea. Greco: «Comportamenti inaccettabili». L’Ateneo ha poi ricomposto una commissione sostitutiva e garantito le proclamazioni
Redazione
22 ottobre 2026
Ore 07:46
\n\nDisordini all’Unical dopo il malore di un docente nel giorno delle lauree. Il rettore: «Sconcerto per la mancanza di sensibilità davanti all’emergenza»\n\n\n
Caos al presidio

Sciopero dei Tir, manifestante investito nel Cosentino: indaga la polizia

L’episodio è avvenuto ieri sera a Montalto Uffugo: l’uomo ha riportato ferite a una mano e lievi contusioni. Soccorso dai sanitari del 118 si è recato in ospedale per le cure del caso
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 06:39
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In tutta Italia

Ricostruzione post sisma nelle Marche, sequestri e perquisizioni da Ancona a Reggio Calabria

Operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla DDA di Ancona: 51 indagati, otto misure di custodia cautelare in carcere, cinque interrogatori preventivi e beni sequestrati per oltre 57 milioni di euro. Nel mirino presunte truffe sui fondi per la ricostruzione del terremoto del 2016, corruzione negli appalti pubblici e subappalti a soggetti collegati alla criminalità organizzata calabrese e campana
Redazione
22 ottobre 2026
Ore 05:44
Ricostruzione post sisma nelle Marche,\u00A0sequestri e perquisizioni da Ancona a Reggio Calabria\n
L’operazione

La ‘ndrangheta infiltrata negli appalti per la ricostruzione post sisma nelle Marche: 51 indagati 

In corso perquisizioni in diverse province italiane, otto persone in carcere e sequestro da oltre 57 milioni di euro. Coinvolta anche la criminalità organizzata campana
Redazione Cronaca
22 ottobre 2026
Ore 05:43
La ‘ndrangheta infiltrata negli appalti per la ricostruzione post sisma nelle Marche: 51 indagati\u00A0\n
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Revocato lo sciopero dei Tir, decisione in serata dopo sei giorni di blocchi: «Ora risposte o il 27 ripartiremo con più forza»

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