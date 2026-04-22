Il 15 giugno 2026 riparte a Catanzaro, davanti alla Corte d’Appello, il rito ordinario del processo Reset. Si tratta della maxi indagine antimafia della Dda sulle cosche di ’ndrangheta operanti tra Cosenza, Rende e Roggiano Gravina, così come delineato nell’impianto accusatorio costruito, sotto il profilo giuridico, dai pubblici ministeri Corrado Cubellotti e Vito Valerio (oggi in servizio alla Procura di Bari), che hanno sostenuto l’accusa nel processo di primo grado celebrato tra l’aula bunker di Lamezia Terme e quella di Castrovillari.

Il presidente del collegio giudicante di secondo grado sarà il magistrato Alessandro Bravin. Gli imputati chiamati ad affrontare il secondo giudizio di merito sono ottanta, anche se alcuni – com’è noto – sono già stati assolti in primo grado. L’ufficio di procura ha infatti proposto impugnazione su diverse posizioni, tra cui quelle dell’ex sindaco di Rende Marcello Manna e dell’ex assessore rendese Pino Munno, dichiarati non colpevoli dell’accusa di voto di scambio politico-mafioso contestata in relazione alle elezioni comunali del 2019. I magistrati di Catanzaro intendono inoltre chiedere la riforma della sentenza di primo grado per alcuni imputati assolti dall’accusa di associazione mafiosa e, soprattutto, puntano a ottenere il riconoscimento dell’esistenza del presunto sodalizio criminale legato al “gaming”, ritenuto – nell’impostazione accusatoria – funzionale ad agevolare i clan cosentini.

C’è anche il rovescio della medaglia. Molti imputati confidano di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati dalla Dda di Catanzaro rispetto a imputazioni gravi, per le quali in primo grado sono arrivate condanne pesanti. Anche in questo caso il quadro comprende il 416 bis e reati come il concorso esterno in associazione mafiosa (tra gli altri, gli imprenditori Giuseppe Bartucci e Remo Florio), oltre a estorsione, usura e ulteriori contestazioni aggravate dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

Luigi Berlingieri risulta, allo stato, l’unico collaboratore di giustizia del processo ordinario Reset. L’ex killer del clan degli “zingari” di Cosenza ha “saltato il fosso” qualche settimana dopo la sentenza di primo grado. La sua vicenda apre un interrogativo destinato a pesare sull’esito: si autoaccuserà di un reato – l’associazione mafiosa – per il quale è stato assolto dal tribunale collegiale di Cosenza? Sarà il processo a chiarirlo.

Processo Reset, i nomi degli imputati in appello

ABRUZZESE ROSARIA (avvocati Antonio Quintieri e Filippo Cinnante)

(avvocati Antonio Quintieri e Filippo Cinnante) ANTONUCCI ARMANDO (avvocato Enzo Belvedere)

(avvocato Enzo Belvedere) ARTESE ARIOSTO (avvocati Luca Acciardi e Giorgio Misasi)

(avvocati Luca Acciardi e Giorgio Misasi) AURELLO ROSARIO (avvocato Ferruccio Mariani)

(avvocato Ferruccio Mariani) BARTUCCI GIUSEPPE (avvocati Luca Acciardi e Nicola Carratelli)

(avvocati Luca Acciardi e Nicola Carratelli) BENVENUTO MASSIMO (avvocato Matteo Cristiani)

(avvocato Matteo Cristiani) BERLINGIERI LUIGI (collaboratore di giustizia)

(collaboratore di giustizia) BARTUCCI DANILO (avvocato Giuseppe Manna)

(avvocato Giuseppe Manna) BEVILACQUA ANTONIO (avvocati Giuseppe Malvasi e Giorgia Greco)

BEVILACQUA NICOLA (avvocati Giampiero Calabrese e Antonio Ingrosso)

(avvocati Giampiero Calabrese e Antonio Ingrosso) BRACCIOFORTE AURELIA (avvocati Cesare Badolato e Cesira Stafta)

(avvocati Cesare Badolato e Cesira Stafta) BRIGUORI AGOSTINO (avvocati Cesare Badolato e Giuseppe Bruno)

(avvocati Cesare Badolato e Giuseppe Bruno) BROCCOLO GIUSEPPE (avvocato Angelo Pugliese)

(avvocato Angelo Pugliese) BRUNI PASQUALE (avvocati Cristian Cristiano e Antonio Quintieri)

(avvocati Cristian Cristiano e Antonio Quintieri) CAMPANILE ERNESTO (avvocato Cristian Cristiano)

(avvocato Cristian Cristiano) CAPUTO CARMINE (avvocato Fiorella Bozzarello)

(avvocato Fiorella Bozzarello) CARIELLO PLACIDO (avvocato Armando Sabato)

(avvocato Armando Sabato) CASELLA FRANCESCO (avvocati Vincenzo Guglielmo Belvedere e Giuseppe Belcastro)

(avvocati Vincenzo Guglielmo Belvedere e Giuseppe Belcastro) CASTIGLIONE MICHELE (avvocato Antonio Quintieri)

(avvocato Antonio Quintieri) CHIODO ANTONIO (avvocato Domenico Caputo)

(avvocato Domenico Caputo) CONTE CESARE (avvocato Fiorella Bozzarello)

(avvocato Fiorella Bozzarello) COLASUONNO ANTONIO (avvocato Chiara Penna)

(avvocato Chiara Penna) D’AMBROSIO MASSIMO (avvocati Amelia Ferrari e Valerio Murgano)

(avvocati Amelia Ferrari e Valerio Murgano) DE MARI PIETRO (avvocato Rossana Cribari)

(avvocato Rossana Cribari) DEL POPOLO SERGIO (avvocati Antonio Quintieri e Andrea Manna)

(avvocati Antonio Quintieri e Andrea Manna) DE ROSE ANTONIO (avvocati Maurizio Nucci e Raffaele Massimo Greco)

DE VUONO ARMANDO (avvocato Matteo Cristiani)

(avvocato Matteo Cristiani) DRAGO GIOVANNI (avvocati Filippo Cinnante e Gaetano Maria Bernaudo)

(avvocati Filippo Cinnante e Gaetano Maria Bernaudo) DRAGO PATRIZIA (avvocato Stefania Calabrese)

(avvocato Stefania Calabrese) FERRARO UMILE (avvocato Pasqualino Maio)

(avvocato Pasqualino Maio) FILICE EUGENIO (avvocati Franco Sanmarco ed Edoardo Florio)

(avvocati Franco Sanmarco ed Edoardo Florio) FIORILLO ANNA (avvocato Francesco Santelli)

(avvocato Francesco Santelli) FLORIO REMO (avvocato Enzo Belvedere)

(avvocato Enzo Belvedere) GAROFALO GIOVANNI (avvocati Filippo Cinnante e Giuseppe Manna)

(avvocati Filippo Cinnante e Giuseppe Manna) GAROFALO ROSANNA (avvocati Laura Gaetano e Cristian Bilotta)

(avvocati Laura Gaetano e Cristian Bilotta) GERVASI MARIO (avvocato Cesare Badolato)

(avvocato Cesare Badolato) GIANNELLI FABIO (avvocato Osvaldo Alessandro Rocca)

(avvocato Osvaldo Alessandro Rocca) GRANDINETTI GIOVANNI (avvocato Nicola Rendace)

(avvocato Nicola Rendace) GRECO SIMONE (avvocato Andrea Napoleone Sarro)

(avvocato Andrea Napoleone Sarro) LA CANNA SERGIO (avvocato Giampiero Calabrese)

(avvocato Giampiero Calabrese) LANZINO UMILE (avvocati Gianluca Garritano e Cesare Badolato)

(avvocati Gianluca Garritano e Cesare Badolato) LUCÀ ANTONIO (avvocato Antonio Quintieri)

(avvocato Antonio Quintieri) LUCANTO SILVIA (avvocato Fiorella Bozzarello)

(avvocato Fiorella Bozzarello) MANNA MARCELLO (avvocati Nicola Carratelli e Gian Domenico Caiazza)