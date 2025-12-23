Scoperta una piantagione di marijuana nel Cosentino

La sentenza riguarderà 78 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Il giudice dovrà anche decidere se mandare a processo gli altri imputati, poco meno di una sessantina, che sono in udienza preliminare
La donna, madre di “Giovanni”, aveva chiesto aiuto per cercare casi simili a quello del figlio e confrontarsi con altre famiglie. Il giovane è in cura da anni per gravi patologie mentali, ma le terapie farmacologiche sembrano non sortire gli effetti sperati. Oltretutto, il valore del litio, assunto in dosi massicce, resta sempre basso
Scoperte 717 piante con infiorescenze in avanzata fase di vegetazione e con altezze comprese tra un metro e mezzo e i due metri già pronte per la raccolta. La droga avrebbe fruttato un milione e mezzo di euro
Duro attacco all’Amministrazione comunale per l’assenza di iniziative nel salotto cittadino completamente ignorato per attività collaterali o complementari legate all’evento Rai in programma nel quartiere marino
Un commando entra in azione alle 3 del mattino con due violente detonazioni: Atm divelto e portato via, paura tra i residenti. Indagini dei carabinieri in corso: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza
"Villa Bunker" diventa uno spazio aperto, accessibile, pensato per accogliere persone fragili, giovani, famiglie, associazioni e scuole. Il sindaco D’Assisi: «Un luogo che faceva paura diventa simbolo di legalità»
La lesione era arrivata a contatto con il cervello. L'intervento, durato molte ore, è stato eseguito da un'équipe integrata che ha unito chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. La paziente è tornata a casa
L’operazione della Guardia di Finanza di Crotone ha interessato diverse società armatrici e le verifiche hanno accertato violazioni della normativa di settore e l’utilizzo di modalità di pagamento non tracciabili
Ex dipendenti indotti a firmare accordi coi quali rinunciavano alle loro legittime pretese in cambio di pochi spiccioli. L’amicizia tra Doria e l’imprenditore e la testimonianza dell’ex dipendente: «Ho scoperto che con quel verbale rinunciavo alla retribuzione di ferie non godute e straordinari non pagati»