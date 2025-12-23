Social
Scoperta una piantagione di marijuana nel Cosentino

Alcune immagini dell'operaziome della guardia finanza nel Comune di Tarsia che ha portato alla scoperta e al sequestro di una piantagione di marijuana 

23 dicembre, 2025
Indagini

Rapina a mano armata nel mercato ortofrutticolo di Taurianova, ferito un commerciante

La vittima è stata trasferita in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e risalire ai rapinatori
Rapina a mano armata nel mercato ortofrutticolo di Taurianova, ferito un commerciante\n
Hydra

Alleanza tra le mafie a Milano, a gennaio sentenza del maxi processo: acquisiti agli atti i nuovi verbali del pentito Bellusci

La sentenza riguarderà 78 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Il giudice dovrà anche decidere se mandare a processo gli altri imputati, poco meno di una sessantina, che sono in udienza preliminare
Redazione Cronaca
Alleanza tra le mafie a Milano, a gennaio sentenza del maxi processo: acquisiti agli atti i nuovi verbali del pentito Bellusci\n
’Ndrangheta

Rinascita Scott, condannati e scarcerati: pene non esecutive per 9 imputati, ci sono anche membri di spicco dei clan di Vibo

Pene ancora da rideterminare in seguito ad una pronuncia della Corte di Cassazione. Accolte le istanze dei difensori anche per condannati ritenuti organici alle cosche Lo Bianco-Barba e Mancuso
Giuseppe Baglivo
Rinascita Scott, condannati e scarcerati:\u00A0pene non esecutive per 9 imputati, ci sono anche membri\u00A0di spicco\u00A0dei clan di Vibo\n
Indagini in corso

Rapina in un negozio di giocattoli a Reggio Calabria, malviventi armati fuggono con 40mila euro

Gli investigatori stanno visionando le telecamere a circuito chiuso e quelle presenti nella zona nel tentativo di ricostruire la dinamica della rapina
Redazione Cronaca
Rapina in un negozio di giocattoli a Reggio Calabria, malviventi armati fuggono con 40mila euro\n

Economia e Lavoro

Abramo Printing, quaranta lavoratori licenziati

22 dicembre 2025
Ore 18:24
Abramo Printing, quaranta lavoratori licenziati
Cronaca

Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga

22 dicembre 2025
Ore 18:21
Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga
I controlli

Reggio Calabria, rintracciato dalla Polfer ed espulso cittadino straniero autore di danneggiamenti e aggressioni in città

L'uomo, sorpreso a dormire dentro una carrozza ferroviaria, è stato condotto in Questura per attivare le previste procedure di rimpatrio coattivo
Redazione Cronaca
23 dicembre 2025
Ore 08:35
Reggio Calabria,\u00A0rintracciato dalla Polfer ed espulso cittadino straniero autore di danneggiamenti e aggressioni in città
LA SOLIDARIETÀ

Appello della madre del ragazzo bipolare refrattario alle cure, intervengono Riccardo Rosa e Antonio De Caprio

La donna, madre di “Giovanni”, aveva chiesto aiuto per cercare casi simili a quello del figlio e confrontarsi con altre famiglie. Il giovane è in cura da anni per gravi patologie mentali, ma le terapie farmacologiche sembrano non sortire gli effetti sperati. Oltretutto, il valore del litio, assunto in dosi massicce, resta sempre basso
Francesca Lagatta
23 dicembre 2025
Ore 08:07
Appello della madre del ragazzo bipolare refrattario alle cure, intervengono\u00A0Riccardo Rosa e Antonio De Caprio\n
Banditi in azione

Mileto, rapina al distributore di carburante di Paravati: sparano in aria e vanno via con l’incasso

Due persone col volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nell’area di servizio armi in pugno costringendo il personale a consegnare i soldi per poi darsi alla fuga
23 dicembre 2025
Ore 07:55
Mileto, rapina al distributore di carburante di Paravati: sparano in aria e vanno via con l’incasso\n
Il blitz

Piantagione di marijuana sequestrata dalla guardia di finanza nel Cosentino

Scoperte 717 piante con infiorescenze in avanzata fase di vegetazione e con altezze comprese tra un metro e mezzo e i due metri già pronte per la raccolta. La droga avrebbe fruttato un milione e mezzo di euro
Redazione Cronaca
23 dicembre 2025
Ore 07:14
Piantagione di marijuana sequestrata dalla guardia di finanza nel Cosentino\n
IL CASO

Scoppia la grana di commercianti ed operatori: “Natale da dimenticare, de profundis per il Centro storico”

Duro attacco all’Amministrazione comunale per l’assenza di iniziative nel salotto cittadino completamente ignorato per attività collaterali o complementari legate all’evento Rai in programma nel quartiere marino
Nico De Luca
23 dicembre 2025
Ore 07:00
Scoppia la grana di commercianti ed operatori: “Natale da dimenticare, de profundis per il Centro storico”
Colpo notturno

Cassano, assalto con esplosivo alle Poste di Lauropoli: i banditi portano via il bancomat

Un commando entra in azione alle 3 del mattino con due violente detonazioni: Atm divelto e portato via, paura tra i residenti. Indagini dei carabinieri in corso: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza
Franco Sangiovanni
23 dicembre 2025
Ore 06:59
Cassano, assalto con esplosivo\u00A0alle Poste di Lauropoli: i banditi portano via\u00A0il\u00A0bancomat\n
Una nuova pagina

Conflenti, bene confiscati alla ‘Ndrangheta trasformato in una fattoria sociale. Ferro: «Così lo stato vince»

"Villa Bunker" diventa uno spazio aperto, accessibile, pensato per accogliere persone fragili, giovani, famiglie, associazioni e scuole. Il sindaco D’Assisi: «Un luogo che faceva paura diventa simbolo di legalità»
Redazione
22 dicembre 2025
Ore 17:22
Conflenti, bene confiscati alla ‘Ndrangheta trasformato in una fattoria sociale. Ferro: «Così lo stato vince»\n
’Ndrangheta

Rinascita Scott: non esecutive le pene per nove imputati, tornano in libertà pure Macrì e Pardea ritenuti esponenti di spicco dei clan di Vibo

Condanne ancora da rideterminare in seguito a una pronuncia della Corte di Cassazione. Accolte le istanze dei difensori anche per condannati ritenuti organici alle cosche Lo Bianco-Barba e Mancuso
Giuseppe Baglivo
22 dicembre 2025
Ore 16:07
Rinascita Scott: non esecutive le pene per nove imputati, tornano in libertà pure Macrì e Pardea ritenuti esponenti di spicco\u00A0dei clan di Vibo\n
L’inchiesta antimafia

Omicidio Speranza, la Dda chiude le indagini: «Eliminato perché poteva parlare»

Avviso 415-bis per quattro indagati: il “Brasiliano” ucciso nel 2001 con una lupara bianca per proteggere il gruppo degli “Zingari” di Cosenza
Antonio Alizzi
22 dicembre 2025
Ore 15:47
Omicidio Speranza, la Dda chiude le indagini: «Eliminato perché poteva parlare»\n
Delicata operazione

Al Policlinico di Bari rimosso un raro tumore al cuoio capelluto a una donna di 52 anni arrivata dalla Calabria

La lesione era arrivata a contatto con il cervello. L'intervento, durato molte ore, è stato eseguito da un'équipe integrata che ha unito chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. La paziente è tornata a casa
Redazione Cronaca
22 dicembre 2025
Ore 12:23
Al Policlinico di Bari rimosso un raro tumore al cuoio capelluto a una donna di 52 anni arrivata dalla Calabria\n
L’arresto

Evasi dal carcere di Locri, catturato il secondo detenuto

FOTO | L’uomo rintracciato stamane a Siderno dalle forze dell’ordine dopo cinque giorni di fuga
Ilario Balì
22 dicembre 2025
Ore 11:00
Evasi dal carcere di Locri, catturato il secondo detenuto\n
articoli illegali

Maxi sequestro di fuochi d'artificio nel cosentino, un carico da una tonnellata | VIDEO

L’operazione della Guardia di Finanza scopre depositi illegali e materiale esplodente detenuto senza autorizzazioni nel comune di Cassano all’Ionio
Redazione
22 dicembre 2025
Ore 07:42
Maxi sequestro di fuochi d'artificio nel cosentino, un carico da una tonnellata\u00A0| VIDEO
A mare

Lavoro irregolare nel settore marittimo, 30mila euro di sanzioni dopo i controlli lungo la costa calabrese

L’operazione della Guardia di Finanza di Crotone ha interessato diverse società armatrici e le verifiche hanno accertato violazioni della normativa di settore e l’utilizzo di modalità di pagamento non tracciabili
Redazione
22 dicembre 2025
Ore 05:55
Lavoro irregolare nel settore marittimo, 30mila euro di sanzioni dopo i controlli lungo la costa calabrese
Femminicidio

Cava de' Tirreni, donna uccisa dal compagno che poi si suicida: sospese le iniziative natalizie

L’uomo, dopo aver ferito anche la madre della vittima, si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra. Il sindaco Vincenzo Servalli ha annullato tutte le iniziative previste
Redazione Cronaca
21 dicembre 2025
Ore 18:04
Cava de' Tirreni, donna uccisa dal compagno che poi si suicida: sospese le iniziative natalizie\n
lo scontro

Corigliano Rossano, in un incidente resta coinvolta la pattuglia della Polizia locale

Dalle prime ricostruzioni, sarebbe entrata in collisione con un altro mezzo per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha causato un paio di feriti
Matteo Lauria
21 dicembre 2025
Ore 13:54
Corigliano Rossano, in un incidente resta coinvolta la pattuglia della Polizia locale\n
Memoria che arde

Crotone, le lacrime bagnano la Fiaccola olimpica: l’omaggio alle vittime del naufragio di Cutro nel Giardino di Alì

La scelta dei tedofodi apre un ponte tra sport e memoria. Tra le tappe del percorso anche il Palamilone che ospitò la camera ardente con le bare dei migranti morti nella tragedia del 26 febbraio 2023  
Redazione
21 dicembre 2025
Ore 12:18
Crotone, le lacrime bagnano la Fiaccola\u00A0olimpica: l’omaggio alle vittime del naufragio di Cutro nel Giardino di Alì\n
La sentenza

Sistema Paoletti, i lavoratori sfruttati nei supermercati e «traditi» dal sindacalista “infedele” 

Ex dipendenti indotti a firmare accordi coi quali rinunciavano alle loro legittime pretese in cambio di pochi spiccioli. L’amicizia tra Doria e l’imprenditore e la testimonianza dell’ex dipendente: «Ho scoperto che con quel verbale rinunciavo alla retribuzione di ferie non godute e straordinari non pagati»
Alessia Truzzolillo
21 dicembre 2025
Ore 12:00
Sistema Paoletti, i\u00A0lavoratori sfruttati nei supermercati e «traditi»\u00A0dal sindacalista “infedele”\u00A0\n
la sentenza

Presunto spacciatore di Rossano arrestato con cocaina, ma assolto dal Tribunale

Il GUP di Castrovillari accoglie la tesi difensiva dell’avvocato Nicoletti e dispone la revoca immediata della misura cautelare
Redazione
21 dicembre 2025
Ore 09:46
Presunto spacciatore di Rossano\u00A0arrestato con cocaina, ma assolto dal Tribunale
PROGETTO AMBIZIOSO

Dal carcere di Castrovillari un progetto di casa famiglia per detenute madri

Il direttore della casa circondariale, Giuseppe Carrà, illustra l’idea ai nostri microfoni: «C’è una legge che lo permette, non è giusto che i bambini vivano in un carcere»
Francesco La Luna
21 dicembre 2025
Ore 09:30
Dal carcere di Castrovillari un progetto di casa famiglia per detenute madri
Controlli del territorio

Nascondeva cocaina nelle mutande, arrestato 43enne nel Crotonese

L’uomo, accusato di spaccio, è stato poi posto agli arresti domiciliari. Le attività portate avanti dalla Polizia
Redazione Cronaca
21 dicembre 2025
Ore 08:50
Nascondeva cocaina nelle mutande, arrestato 43enne nel Crotonese\n
