Ponte sullo stretto, la sfida dell'AV ferroviaria

Senza alta velocità fino a Reggio Calabria, il collegamento stabile rischia di non incidere davvero su tempi di percorrenza, mobilità e sviluppo del territorio. Il dibattito riporta al centro una questione decisiva: prima la connessione sui binari, poi l’opera sullo Stretto.
Nonostante le difficoltà legate al maltempo e ai cambiamenti climatici, la nostra regione conferma un ruolo di primo piano nel panorama olivicolo italiano: qualità, sostenibilità e valorizzazione del territorio i punti forti
L’Italia dipende dall’estero per gas e petrolio: la guerra provoca aumenti fino a +965 euro elettricità e +1.200 euro gas per gli hotel, con impatti significativi anche sualtre attività commerciali. La stangata colpisce anche i supermercati. Il report di Confcommercio-Cer
Il dato ufficiale certifica il superamento dei livelli del 2022 dopo la pandemia. Ma nei distributori di Vibo il diesel ha già toccato valori più alti rispetto alle medie nazionali, segnando un ulteriore scarto rispetto al resto del Paese
Iniziativa con Elbano De Nuccio e con i dirigenti della categoria di Calabria e Basilicata: «Con le nostre competenze siamo anello di congiunzione tra il sistema economico delle imprese ed il sistema pubblico italiano»
VIDEO | Oggi e domani i sindacati hanno indetto un’astensione per protestare contro l’obbligo di lavoro durante i giorni festivi. Una decisione che ha sollevato anche su Il Vibonese un fitto dibattito che vede prevalere i favorevoli. Ma non tutti i centri commerciali aderiscono
Nonostante un’offerta presentata, la Commissione di gara non ha potuto procedere all’aggiudicazione provvisoria per carenze documentali. Il comune di Reggio fissa la nuova asta per il prossimo 24 aprile
Il report di Assoutenti mostra l’aumento dei costi per i viaggi di andata e ritorno causato dalla guerra in Iran. Torino-Reggio segnalato tra i percorsi più pesanti per il portafoglio ma c’è anche Genova-Catanzaro
VIDEO | Alla vigilia delle feste, tra gli scaffali di un noto punto vendita di Maierato, famiglie alle prese con il menù pasquale e con i prezzi di molti prodotti aumentati anche a causa delle tensioni internazionali. Le interviste ai consumatori
Agriturismi, cucina tipica ed esperienze locali guidano le scelte pasquali, con presenze in aumento da Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata, spiega il presidente regionale di Terranostra - Campagna amica Coldiretti
Coinvolti l’Alto Jonio Cosentino e il comune di Rocca Imperiale. Danni ancora in fase di accertamento, l’assessore Gallo: «È nostra priorità tutelare un comparto strategico e accompagnare i produttori in questa fase delicata»