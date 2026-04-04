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Economia e lavoro

Ponte sullo stretto, la sfida dell'AV ferroviaria

Senza alta velocità fino a Reggio Calabria, il collegamento stabile rischia di non incidere davvero su tempi di percorrenza, mobilità e sviluppo del territorio. Il dibattito riporta al centro una questione decisiva: prima la connessione sui binari, poi l’opera sullo Stretto.

4 aprile, 2026
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reggio calabria · ponte sullo stretto
Sul piede di guerra

Sciopero dei supermercati in Calabria per Pasqua e Pasquetta (e gli altri festivi): «Vogliamo una legge regionale»

Saverio Scarpino, segretario regionale della UIL TUCS: «Vogliamo una norma che regoli orari e date di apertura, le feste servono ai rapporti familiari e sociali»
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Un settore in crescita

Guida agli extravergini 2026, 19 gli oli d’eccellenza premiati da Slow Food in Calabria: ecco quali

Nonostante le difficoltà legate al maltempo e ai cambiamenti climatici, la nostra regione conferma un ruolo di primo piano nel panorama olivicolo italiano: qualità, sostenibilità e valorizzazione del territorio i punti forti
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Le novità

Artigianato, il Cna Calabria incalza Occhiuto: «Subito l’adeguamento della normativa regionale senza compromessi»

Dal 7 aprile nuove regole e sanzioni. Energia, credito e formazione: le richieste per sostenere il comparto. Il presidente Cugliari: «Basta con uso improprio del termine»
Redazione Economia
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Maggiori costi

Bollette alle stelle per bar, ristoranti e alberghi: il conflitto in Iran pesa sui costi energetici

L’Italia dipende dall’estero per gas e petrolio: la guerra provoca aumenti fino a +965 euro elettricità e +1.200 euro gas per gli hotel, con impatti significativi anche sualtre attività commerciali. La stangata colpisce anche i supermercati. Il report di Confcommercio-Cer
Redazione Economia
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5 aprile 2026
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Aumenti da brividi

In Calabria gasolio ai massimi storici in Italia, ma nel Vibonese il prezzo batte anche il record nazionale: 2,25 euro

Il dato ufficiale certifica il superamento dei livelli del 2022 dopo la pandemia. Ma nei distributori di Vibo il diesel ha già toccato valori più alti rispetto alle medie nazionali, segnando un ulteriore scarto rispetto al resto del Paese
Redazione
5 aprile 2026
Ore 18:53
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L’intervista

Il presidente nazionale dei commercialisti a Cosenza: «Noi protagonisti delle riforme strutturali del Paese»

Iniziativa con Elbano De Nuccio e con i dirigenti della categoria di Calabria e Basilicata: «Con le nostre competenze siamo anello di congiunzione tra il sistema economico delle imprese ed il sistema pubblico italiano»
Salvatore Bruno
5 aprile 2026
Ore 18:00
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Guerra del Golfo

Carburante agli sgoccioli, restrizioni in 4 aeroporti italiani

Fino al 9-10 aprile concessi solo duemila litri di cherosene a rifornimento. Ecco gli scali interessati
Redazione Economia
5 aprile 2026
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È crisi

La Pasqua degli artigiani, pesano i rincari per le materie prime e la carenza di fornai e pasticceri

L’allarme di Confartigianato che evidenzia l’aumento dei prezzi soprattutto per il settore dolciario. A questo si aggiunge l'escalation dei costi energetici
Redazione Economia
5 aprile 2026
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Il dibattito

Pasqua, ma non per tutti: lo sciopero nei supermercati raccoglie consensi nel Vibonese: «Giusto così»

VIDEO | Oggi e domani i sindacati hanno indetto un’astensione per protestare contro l’obbligo di lavoro durante i giorni festivi. Una decisione che ha sollevato anche su Il Vibonese un fitto dibattito che vede prevalere i favorevoli. Ma non tutti i centri commerciali aderiscono
C. I.
5 aprile 2026
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Shock energetico

Gas e carburanti alle stelle: diesel +21%, energia +60%, cresce il rischio di una nuova recessione

Gli aumenti ai distributori e in bolletta rischiano di innescare una nuova recessione economica. Il report della Cgia
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Ennesimo avviso

Grande Albergo Miramare, rinnovato il terzo esperimento di vendita al prezzo di quasi 9 milioni di euro

Nonostante un’offerta presentata, la Commissione di gara non ha potuto procedere all’aggiudicazione provvisoria per carenze documentali. Il comune di Reggio fissa la nuova asta per il prossimo 24 aprile
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La visita

Meloni nel Golfo Persico, la missione della premier tra approvvigionamenti energetici e aiuti militare

Viaggio di due giorni per rinsaldare la cooperazione con le monarchie sotto attacco da parte dell’Iran. Italia partner strategico nel settore della Difesa
Redazione Economia
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Next Generation

Digitale a scuola, il 90% vieta i cellulari e cresce l’uso dell’intelligenza artificiale: investiti 3,3 miliardi

Scuole sempre più digitali: dal Pnrr 2,1 miliardi per innovazione e Intelligenza artificiale. I progetti finanziati puntano su didattica integrata e IA, nuove competenze e uso consapevole dei social
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Salasso festivo

Caro benzina e diesel, più di 300 euro per tornare in auto a Pasqua dal Nord alla Calabria

Il report di Assoutenti mostra l’aumento dei costi per i viaggi di andata e ritorno causato dalla guerra in Iran. Torino-Reggio segnalato tra i percorsi più pesanti per il portafoglio ma c’è anche Genova-Catanzaro
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Soldi contati

Nei supermercati vibonesi per la spesa (cara) di Pasqua. E c’è chi rinuncia anche all’uovo di cioccolato: «Costa troppo»

VIDEO | Alla vigilia delle feste, tra gli scaffali di un noto punto vendita di Maierato, famiglie alle prese con il menù pasquale e con i prezzi di molti prodotti aumentati anche a causa delle tensioni internazionali. Le interviste ai consumatori
Cristina Iannuzzi
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Esodo

Pasqua 2026, italiani prudenti: rincari e caro-energia frenano viaggi e spese

Vacanze segnate dagli aumenti: due su tre resteranno a casa, il budget per chi si sposta resta contenuto a 390 euro a persona. La spesa complessiva tocca 5,5 miliardi
Redazione Economia
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Vacanze locali

Pasqua 2026, boom del turismo di prossimità in Calabria. Abbruzzese: «Presenze in aumento da regioni vicine»

Agriturismi, cucina tipica ed esperienze locali guidano le scelte pasquali, con presenze in aumento da Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata, spiega il presidente regionale di Terranostra - Campagna amica Coldiretti 
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3 aprile 2026
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Piana di Gioia Tauro, l’allarme dei sindacati dei Vigili del Fuoco: carenze strutturali e personale insufficiente mettono a rischio sicurezza e soccorsi

Sindacati uniti denunciano criticità gravi nel dispositivo di emergenza e chiedono interventi immediati per un territorio strategico
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Nuova fase

Maltempo in Calabria, danni all’agricoltura: richiesto dalla Regione lo stato di calamità per sostenere le aziende

Coinvolti l’Alto Jonio Cosentino e il comune di Rocca Imperiale. Danni ancora in fase di accertamento, l’assessore Gallo: «È nostra priorità tutelare un comparto strategico e accompagnare i produttori in questa fase delicata»
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I dolci in Calabria un’eccellenza, quasi 2mila le imprese artigiane ma manca personale qualificato: servono 730 lavoratori

Regione al quinto posto in Italia per incidenza dell’artigianato nel comparto ma sono pochi i pasticcieri, panettieri e figure affini. Pesano anche i rincari delle materie prime
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Cicloni Ulrike e Nils: la ProtCiv Calabria attiva la piattaforma per le richieste dei ristori relativi ai danni del maltempo

Online il portale per presentare le schede. Scadenze differenziate per enti, privati e imprese: fino a 120 giorni di tempo per quanto riguarda il patrimonio pubblico
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È quanto segnala l'Unione nazionale dei consumatori in una nota. Scendono i prezzi in autostrada
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Povertà, Calabria ultima in classifica: quasi un cittadino su due in difficoltà tra bollette e spese

Il 45,3% della popolazione si trova in una gravissima condizione di disagio economico e sociale. In molti non riescono a fare la spesa e a pagare le bollette ed il fitto di casa. Il report Istat
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