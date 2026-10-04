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24 ORE ALL NEWS

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Format LaC Tv

Brattirò, il rito della vendemmia a LaC Storie

Nel borgo del comune di Drapia la produzione del vino resta legata alla vita delle famiglie. Vecchi vigneti e strutture in pietra custodiscono gesti e saperi della tradizione rurale.

4 ottobre, 2026
I nostri format

Brattirò, il rito della vendemmia resiste al tempo: tra vigneti e palmenti la memoria del vino calabrese a LaC Storie

Nel borgo del comune di Drapia la produzione del vino resta legata alla vita delle famiglie. Vecchi vigneti e strutture in
Redazione Attualità
Brattirò, il rito della vendemmia resiste al tempo: tra vigneti e palmenti la memoria del vino calabrese a LaC Storie\n
I nostri format

Oggi alle 14 debutta “Pianeta Rossoblù”, il nuovo programma LaC dedicato alla Vibonese

Al via il nuovo format condotto da Vincenzo Primerano. Ospiti della prima puntata il ds Fabrizio Maglia e il centrocampista Sebastian Piriz
Redazione sport
Oggi alle 14 debutta “Pianeta Rossoblù”, il nuovo programma LaC dedicato alla Vibonese\n
I nostri format

Inaugurato il nuovo Bike Tour tra la Costa degli Dei e l’altopiano del Poro: il racconto a LaC Storie

Un itinerario permanente di 32 chilometri collega Drapia, Zaccanopoli e Zungri tra panorami, borghi e testimonianze storiche: oltre 150 ciclisti hanno partecipato all’inaugurazione
Redazione
Inaugurato il nuovo Bike Tour tra la Costa degli Dei e l’altopiano del Poro: il racconto a LaC Storie\n
Nuova puntata

Us Catanzaro, allarme giallorosso dopo il ko con la Sampdoria: oggi il punto a “11 in Campo”

Quarta battuta d’arresto nelle prime cinque giornate e penultimo posto in classifica: la trasmissione di Maurizio Insardà analizza il momento della squadra di Gorgone e guarda alla sfida con il Mantova. In studio Fabio Di Sole, collegato l’allenatore Francesco Modesto
Redazione
Us Catanzaro, allarme giallorosso dopo il ko con la Sampdoria: oggi il punto a “11 in Campo”\n
Il prossimo appuntamento

La magia di “Night Lights” a LaC Storie: il concerto di Antonio Pontoriero tra musica, luci e suggestioni

VIDEO | Pianoforte, archi, synth, fiati, chitarre e voce soprano si incontrano nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara a Tropea. La puntata del format di Saverio Caracciolo in onda domenica alle 12 su LaC Tv
Redazione
La magia di “Night Lights” a LaC Storie: il concerto di Antonio Pontoriero tra musica, luci e suggestioni\n
I format di LaC

“11 in Campo GialloRossi”, il dg del Catanzaro Bignotti tra gli ospiti della nuova puntata

La trasmissione condotta da Maurizio Insardà e Palma Serrao accende i riflettori sul successo per 1-0 contro la Carrarese. In studio, presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, anche il ds Pasquale Lo Giudice e via call il giornalista Antonio Barillà
Redazione sport
“11 in Campo GialloRossi”, il dg del Catanzaro Bignotti tra gli ospiti\u00A0della nuova puntata\n
Nuova puntata

La festa della Madonna di Romania, a LaC Storie il racconto dell’icona venuta dal mare – Video

La solenne ricorrenza del 9 settembre ricorda l’incoronazione dell’Icona avvenuta nel 1877, legata al voto del vescovo Filippo De Simone dopo il suo rapimento da parte dei briganti. La storia sarà al centro di “LaC Storie”, domenica 13 settembre alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
Redazione
La festa della Madonna di Romania, a LaC Storie il racconto dell’icona venuta dal mare – Video\n
Nuovo appuntamento

“Libraria”, su LaC Tv parte la nuova rubrica culturale a cura di Francesco Kostner: «Un argine al pressapochismo»

Il debutto oggi alle 17.30. Il nuovo spazio si muoverà tra narrativa, saggistica e attualità, con uno sguardo attento alla Calabria: «Abbiamo numerose case editrici e altrettanti autori che meritano di essere conosciuti molto più di quanto avvenga oggi»
Redazione
“Libraria”, su LaC Tv parte la nuova rubrica culturale a cura di Francesco Kostner:\u00A0«Un argine al pressapochismo»\n
Nuova puntata

“11 in Campo GialloRossi”, Petriccione e l’ex Di Sole ospiti per parlare del Catanzaro

Il centrocampista giallorosso in collegamento alle 14.15, mentre in studio ci sarà l’ex giocatore delle Aquile. Al centro della puntata il 2-1 con il Südtirol, il terzo ko in campionato e la presentazione ufficiale di questa sera al Parco della Biodiversità
Redazione sport
“11 in Campo GialloRossi”, Petriccione e l’ex Di Sole ospiti per parlare del Catanzaro\n
I nostri format

Brattirò diventa un palcoscenico a cielo aperto: a LaC Storie racconto tra artisti di strada, tradizioni e teatro popolare

La XI edizione di “Bratiria nta chiazza” ha animato il borgo di Drapia con spettacoli, musica e laboratori per bambini. Il festival torna protagonista nel nuovo appuntamento con il nostro format
Redazione
Brattirò diventa un palcoscenico a cielo aperto: a LaC Storie racconto tra artisti di strada, tradizioni e teatro popolare\n
La puntata

Us Catanzaro, partenza in salita: Gorgone ospite a “11 in Campo” dopo Pisa. Appuntamento alle 14

Il tecnico delle Aquile protagonista alle 14 su LaC OnAir insieme a Saverio Mirarchi e Giuseppe Bisantis
Gp.C.
Us Catanzaro, partenza in salita: Gorgone ospite a “11 in Campo” dopo Pisa. Appuntamento alle 14\n
L’appuntamentro

Dai colori ai santini, LaC Storie racconta due vite legate a San Francesco di Paola

Melinda Mantuano e Giancarlo Gualtieri protagonisti di un viaggio tra creatività, fede e memoria popolare. In onda domenica alle 12
Redazione
Dai colori ai santini, LaC Storie racconta due vite legate a San Francesco di Paola\n
I nostri format

Torna Perfidia Rewind: su LaC Tv le interviste di Antonella Grippo ai politici nazionali

Domenica 30 agosto alle 21,30 nuovo appuntamento con l’archivio più prezioso e irriverente della televisione: confronti dialettici con i protagonisti della scena pubblica del Paese
Redazione Politica
Torna Perfidia Rewind:\u00A0su LaC Tv le interviste di Antonella Grippo ai politici nazionali\n
I nostri format

Il pianeta brucia, come ci stiamo attrezzando? La crisi climatica al centro dello speciale I Giorni della Storia

Una puntata dedicata a una delle grandi sfide del nostro tempo per capire se istituzioni, territori, professioni e comunità siano davvero pronti ad affrontare ciò che sta accadendo. Appuntamento giovedì 27 alle 22 su LaC Tv
Redazione
Il pianeta brucia, come ci stiamo attrezzando? La crisi climatica al centro dello speciale I Giorni della Storia\n
I nostri format

Perfidia Rewind, il ritorno: su LaC Tv le interviste di Antonella Grippo ai politici nazionali

Domenica 23 agosto alle 21,30 nuovo appuntamento con l’archivio più prezioso e irriverente della televisione: confronti dialettici con i protagonisti della scena pubblica del Paese
Redazione
Perfidia Rewind, il ritorno:\u00A0su LaC Tv le interviste di Antonella Grippo ai politici nazionali\n
Nuova puntata

Il pianeta che brucia: la Calabria è pronta alla nuova emergenza climatica? LaC chiama a raccolta gli esperti

Giovedì 27 agosto alle 22 su LaC Tv torna il format “I giorni della storia”. Una puntata che proverà a dare delle risposte sull’emergenza climatica: non è allarmismo, è prevenzione
Redazione
Il pianeta che brucia: la Calabria è pronta alla nuova emergenza climatica?\u00A0LaC chiama a raccolta gli esperti\n
I nostri format

Perfidia Rewind, rieccoci: tornano su LaC Tv le interviste di Antonella Grippo ai politici nazionali

Domenica 16 agosto alle 21,30 nuovo appuntamento con l’archivio più prezioso e irriverente della televisione: confronti dialettici con i protagonisti della scena pubblica del Paese
Redazione
Perfidia Rewind, rieccoci: tornano su LaC Tv le interviste di Antonella Grippo ai politici nazionali\n
La novità

“Kalos – Sulle rotte della Magna Grecia”, parte il viaggio di LaC Tv alla scoperta delle radici della Calabria

Questa sera il nuovo format di Diemmecom ripercorre l’arrivo di Achei, Locresi e Calcidesi sulle coste ioniche, tra archeologia, cultura e testimonianze di un passato ancora vivo. Appuntamento sul canale 11 del dt e in streaming su LaC Play
Redazione
“Kalos –\u00A0Sulle rotte della Magna Grecia”, parte il viaggio di LaC Tv alla scoperta delle radici della Calabria\n
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Torna Perfidia Rewind: su LaC Tv le interviste di Antonella Grippo ai politici nazionali

Domenica 9 agosto alle 21,30 nuovo appuntamento con l’archivio più prezioso e irriverente della televisione: confronti dialettici con i protagonisti della scena pubblica del Paese
Torna Perfidia Rewind: su LaC Tv le interviste di Antonella Grippo ai politici nazionali\n
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Il sogno da bambino diventato realtà: Francesco e la sua stroncatura nella nuova puntata di LaC Storie

Appuntamento oggi alle ore 12 su LaC Tv: Saverio Caracciolo racconterà la storia di un giovane che ha deciso di rimanere nella sua terra per inseguire il sogno di produrre pasta fresca artigianale
Redazione Attualità
Il sogno da bambino diventato realtà: Francesco e la sua stroncatura nella nuova puntata di LaC Storie\n
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Ricadi, corpo carbonizzato in auto: la Procura di Vibo indaga per omicidio

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Caro carburante, l’appello di Angelo Derenzo agli autotrasportatori: «Lunedì tutti alla Cittadella, facciamoci sentire»

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Appalti e sanità, la Procura di Catanzaro chiede il processo per 35 persone: i nomi

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