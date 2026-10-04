Brattirò, il rito della vendemmia a LaC Storie

Quarta battuta d’arresto nelle prime cinque giornate e penultimo posto in classifica: la trasmissione di Maurizio Insardà analizza il momento della squadra di Gorgone e guarda alla sfida con il Mantova. In studio Fabio Di Sole, collegato l’allenatore Francesco Modesto
VIDEO | Pianoforte, archi, synth, fiati, chitarre e voce soprano si incontrano nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara a Tropea. La puntata del format di Saverio Caracciolo in onda domenica alle 12 su LaC Tv
La trasmissione condotta da Maurizio Insardà e Palma Serrao accende i riflettori sul successo per 1-0 contro la Carrarese. In studio, presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, anche il ds Pasquale Lo Giudice e via call il giornalista Antonio Barillà
La solenne ricorrenza del 9 settembre ricorda l’incoronazione dell’Icona avvenuta nel 1877, legata al voto del vescovo Filippo De Simone dopo il suo rapimento da parte dei briganti. La storia sarà al centro di “LaC Storie”, domenica 13 settembre alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
Il debutto oggi alle 17.30. Il nuovo spazio si muoverà tra narrativa, saggistica e attualità, con uno sguardo attento alla Calabria: «Abbiamo numerose case editrici e altrettanti autori che meritano di essere conosciuti molto più di quanto avvenga oggi»
Il centrocampista giallorosso in collegamento alle 14.15, mentre in studio ci sarà l’ex giocatore delle Aquile. Al centro della puntata il 2-1 con il Südtirol, il terzo ko in campionato e la presentazione ufficiale di questa sera al Parco della Biodiversità
Una puntata dedicata a una delle grandi sfide del nostro tempo per capire se istituzioni, territori, professioni e comunità siano davvero pronti ad affrontare ciò che sta accadendo. Appuntamento giovedì 27 alle 22 su LaC Tv
Questa sera il nuovo format di Diemmecom ripercorre l’arrivo di Achei, Locresi e Calcidesi sulle coste ioniche, tra archeologia, cultura e testimonianze di un passato ancora vivo. Appuntamento sul canale 11 del dt e in streaming su LaC Play