Il presidente Usa: «Il nostro esercito non ha nemmeno iniziato a distruggere ciò che resta in Iran. I ponti saranno i prossimi, poi le centrali elettriche»

Se non verrà raggiunto un accordo, gli Stati Uniti sono pronti a colpire infrastrutture civili, inclusi ponti e centrali elettriche. Secondo le ultime notizie sulla guerra di oggi, venerdì 3 aprile, il presidente Trump ha affermato, tramite la sua pagina Truth Social: «Il nostro esercito non ha nemmeno iniziato a distruggere ciò che resta in Iran. I ponti saranno i prossimi, poi le centrali elettriche! La leadership del nuovo regime sa cosa deve essere fatto, e deve essere fatto, velocemente!».

«Abbattuto F-35 Usa»

L'Iran afferma di aver abbattuto un caccia americano F-35 nel centro del Paese e che il pilota probabilmente non è sopravvissuto. Lo rende noto l'agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr News. Nel corso della guerra, gli iraniani hanno più volte rivendicato l'abbattimento di aerei americani, ma queste affermazioni sono state successivamente smentite.

Cnn: metà dei lanciamissili iraniani ancora intatti



La metà dei lanciamissili balistici iraniani sono ancora intanti, nonostante oltre un mese di bombardamenti statunitensi e israeliani in tutto il Paese. Lo scrive la Cnn, citando rapporti di intelligence. Tuttavia, secondo quanto riferito da fonti all'emittente americana, alcuni dei lanciamissili rimanenti non sarebbero attualmente accessibili, essendo stati sepolti sotto le macerie a seguito delle ondate di attacchi aerei.