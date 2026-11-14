Mentre maggioranza e opposizioni discutono di alleanze, leadership e prossime elezioni, milioni di italiani affrontano salari insufficienti, difficoltà economiche e servizi pubblici in affanno. Le imprese chiedono certezze, i giovani cercano opportunità all’estero e la politica continua a promettere un futuro migliore. Ma quanto ancora dovrà aspettare il Paese?

La politica italiana ha sviluppato una straordinaria capacità di raccontare il futuro. Appare meno convincente quando deve spiegare il presente. Ogni governo annuncia svolte decisive, ogni opposizione promette di correggere gli errori di chi governa, ogni legge di bilancio viene presentata come un passaggio fondamentale per la crescita e la giustizia sociale, mentre milioni di cittadini continuano a misurare la distanza tra le parole pronunciate nei palazzi del potere e quello che accade nelle proprie case, nelle aziende, negli ospedali e nei luoghi di lavoro. Il problema non è che la politica abbia smesso di promettere, ma che una parte consistente del Paese abbia smesso di credere che quelle promesse possano cambiare davvero la propria vita.

Giorgia Meloni rivendica la stabilità del suo governo e i risultati raggiunti sull’occupazione, Elly Schlein e Giuseppe Conte contestano le scelte economiche dell’esecutivo e chiedono interventi più incisivi contro le disuguaglianze, mentre il dibattito nazionale continua a ruotare intorno ad alleanze, leadership e prospettive elettorali. Prima del 2027 resta una domanda: che cosa è cambiato concretamente per chi lavora, produce, cresce un figlio, cerca una casa oppure aspetta mesi per una prestazione sanitaria?

Le famiglie non vivono di annunci e la povertà non scompare nelle conferenze stampa

L’Italia continua a essere un Paese nel quale avere un’occupazione non garantisce necessariamente una condizione economica dignitosa, un paradosso che le polemiche quotidiane finiscono per oscurare. Secondo l’Istat, nel 2025 5,4 milioni di persone vivevano in povertà assoluta, distribuite in più di 2,1 milioni di famiglie, con un’incidenza sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Dopo anni di sacrifici e interventi straordinari, la svolta sociale promessa continua a farsi attendere.

Dietro quelle cifre ci sono famiglie che devono scegliere quali spese rinviare, genitori che cercano di garantire ai figli opportunità migliori delle proprie e lavoratori per i quali lo stipendio rappresenta una sicurezza sempre più relativa. Tra le famiglie con una persona di riferimento occupata come dipendente, l’incidenza della povertà assoluta raggiunge l’8,5%, salendo al 14,3% quando si tratta di un operaio o di un lavoratore assimilato. Una Repubblica fondata sul lavoro dovrebbe considerare politicamente intollerabile che il lavoro possa convivere con l’impossibilità di sostenere le spese essenziali.

Il governo può rivendicare l’aumento dell’occupazione e la necessità di mantenere in equilibrio i conti pubblici, mentre le opposizioni possono contestare la distribuzione delle risorse, ma nessuno dovrebbe sottrarsi alla verifica dei risultati. Perché una famiglia non paga il mutuo con una percentuale di consenso, non riempie il frigorifero con un comunicato stampa e non prenota una visita specialistica attraverso una dichiarazione televisiva.

Le imprese chiedono condizioni per crescere, non un’altra stagione di promesse

Le piccole e medie imprese italiane fanno i conti con ostacoli sopravvissuti a governi di ogni colore. Il costo dell’energia, la pressione fiscale e contributiva, la complessità burocratica, la difficoltà di reperire personale qualificato e l’incertezza sugli investimenti costituiscono ostacoli che pesano sulla competitività di un sistema economico troppo spesso costretto ad affidarsi alla capacità di resistenza dei propri imprenditori.

Il confronto politico si concentra sull’entità degli incentivi, sui crediti d’imposta e sulle agevolazioni introdotte dalle manovre finanziarie, mentre sarebbe necessario affrontare una questione strutturale: un’impresa ha bisogno di regole comprensibili, tempi amministrativi prevedibili e condizioni che consentano di programmare investimenti senza attendere ogni anno la prossima decisione del governo. Le misure temporanee possono sostenere attività e occupazione, ma non sostituiscono una politica industriale capace di individuare priorità, valutare risultati e correggere gli interventi inefficaci.

Molte di queste difficoltà hanno radici ben precedenti all’attuale esecutivo. Proprio questa continuità dei problemi rende però meno convincente il ricorso sistematico agli annunci risolutivi. Chi governa deve spiegare quali obiettivi intende raggiungere, con quali risorse e in quali tempi; chi aspira a sostituirlo deve presentare alternative altrettanto verificabili. Il resto rischia di essere propaganda pagata con la pazienza di chi lavora e produce.

I giovani continuano a partire mentre la politica discute del loro futuro

L’Italia investe nella formazione dei giovani, ma quando fatica a offrire condizioni professionali competitive sono altre economie a raccogliere i frutti di quell’investimento. Secondo l’Istat, nel 2025 sono stati 109mila gli italiani trasferitisi all’estero, in diminuzione rispetto al 2024, anche per gli effetti delle nuove regole sulle iscrizioni anagrafiche. Oltre un terzo degli espatriati aveva tra 25 e 34 anni e un ulteriore 13,2% tra 18 e 24 anni.

Non tutte le partenze rappresentano una fuga obbligata, perché la mobilità internazionale costituisce anche un’opportunità di crescita, ma sarebbe offensivo confondere la libertà di scegliere con la necessità di cercare altrove ciò che il proprio Paese non riesce a offrire. Il problema non è impedire ai giovani di partire, ma costruire un’Italia nella quale tornare sia conveniente e restare rappresenti una scelta altrettanto libera. Quando un laureato fatica a trovare un impiego adeguato, quando uno stipendio non permette di sostenere autonomamente un affitto e quando la stabilità lavorativa viene continuamente rinviata, la promessa di un futuro migliore rischia di diventare una formula vuota.

La politica parla di natalità e ricambio generazionale. Quanto costa, oggi, costruire una famiglia? Nel 2025 in Italia sono nati 355.772 bambini e il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14. Non basta invitare i giovani a fare figli se non si affrontano seriamente il problema dei redditi, della casa, dei servizi per l’infanzia e della conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Meloni rivendica i risultati, le opposizioni contestano: ma chi risponde del Paese reale?

Il governo guidato da Giorgia Meloni può indicare risultati occupazionali che meritano di essere riconosciuti: a settembre 2026 l’Istat ha registrato 24 milioni e 328mila occupati, con un incremento di 198mila unità rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In un anno sono aumentate di 117mila unità anche le persone in cerca di lavoro. Il tasso di occupazione, al 63%, è rimasto fermo rispetto ad agosto, ma è salito di 0,4 punti rispetto a settembre 2025. La crescita dei posti di lavoro convive con quella delle persone che ne cercano uno.

La responsabilità dell’esecutivo consiste nel trasformare gli indicatori favorevoli in miglioramenti percepibili, dimostrando che la crescita dell’occupazione può accompagnarsi a salari adeguati, servizi efficienti e maggiori possibilità di autonomia economica. Ma anche il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle e le altre opposizioni devono misurarsi con una questione altrettanto impegnativa: contestare le scelte del governo non equivale automaticamente a presentare una soluzione credibile. Le proposte alternative devono essere valutate per coperture finanziarie, sostenibilità e risultati attesi, non soltanto per la capacità di alimentare lo scontro parlamentare.

Sarebbe comodo trasformare ogni difficoltà italiana in una responsabilità esclusiva di Meloni, così come sarebbe altrettanto comodo attribuire ogni problema ai governi precedenti. Le difficoltà della sanità pubblica, la debolezza di molti redditi e la scarsa capacità di valorizzare i giovani qualificati attraversano stagioni politiche differenti. Questa constatazione, tuttavia, non assolve chi governa oggi, perché ereditare un problema non significa essere esonerati dal dovere di affrontarlo, e non assolve neppure chi promette di risolverlo senza spiegare come.

Il 2027 si avvicina, ma gli italiani non possono aspettare un’altra campagna elettorale

Coalizioni e candidature per il 2027 rischiano già di assorbire l’intero dibattito pubblico. La politica ha il diritto di organizzare il consenso, ma dovrebbe avere anche il coraggio di sottoporre le proprie promesse a una verifica pubblica, distinguendo ciò che è stato realizzato da ciò che è rimasto incompiuto.

La trasparenza sui risultati comincia da obblighi precisi. Chi governa dovrebbe spiegare cosa è riuscito a cambiare e perché non ha raggiunto determinati obiettivi; chi si oppone dovrebbe indicare quali misure adotterebbe e dove troverebbe le risorse necessarie.

Il Paese reale, nel frattempo, continua a lavorare, produrre, studiare, pagare imposte, sostenere sacrifici e cercare opportunità. Le opportunità restano distribuite in maniera diseguale, anche dove l’economia cresce.

La politica può continuare a promettere un’Italia migliore, ma deve assumersi la responsabilità di spiegare quando e come intende costruirla. Perché una famiglia che fatica ad arrivare alla fine del mese non può rinviare le proprie necessità al prossimo programma elettorale, un imprenditore non può sospendere gli investimenti nell’attesa dell’ennesima riforma annunciata e un giovane che riceve un’offerta di lavoro all’estero non può essere rimproverato per aver scelto di partire.

Alle elezioni i leader torneranno a chiedere fiducia agli italiani. Ma prima di pretendere un altro voto, la politica dovrebbe rispondere a una domanda molto più semplice e molto più scomoda: quante promesse sono diventate realtà e quante persone stanno ancora aspettando?