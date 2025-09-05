Sono 14 complessivamente le liste in campo nelle tre coalizioni per la tornata elettorale prevista il 5 e 6 ottobre. C’è tempo fino a domani alle 12. Ecco tutti i candidati
Sono tre le coalizioni in campo per le prossime elezioni regionali in Calabria previste il 5 e il 6 ottobre: quella di centrodestra guidata dal presidente dimissionario Roberto Occhiuto, quella del centrosinistra guidata dall’europarlamentare Pasquale Tridico e quella rappresentata da Democrazia sovrana popolare con Francesco Toscano. Fino a domani (sabato alle ore 12) ci sarà tempo per la presentazione delle liste.
Sette le liste a sostegno di Roberto Occhiuto: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e “Occhiuto Presidente”.
Sei quelle a sostegno di Pasquale Tridico. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si presenterà ai nastri di partenza con due liste, la propria e Democratici Progressisti. Chiudono il quadro Tridico presidente e il Movimento 5 Stelle.
Francesco Toscano correrà con una sola lista: Democrazia sovrana e popolare.
La lista del Pd nella circoscrizione Nord
La direzione regionale del Partito Democratico ha approvato la lista che il Pd presenterà nella circoscrizione nord, quella della provincia di Cosenza. La stessa era già stata votata ieri dalla direzione della Federazione bruzia, a cui tuttavia mancava il nono nominativo per essere completata. Non c’è l’ultimo capogruppo dem di Palazzo Campanella Mimmo Bevacqua, mentre c’è l’ex deputata Enza Bruno Bossio. QUI I NOMI
Oggi la presentazione della lista del M5s
Avverrà oggi pomeriggio, presso la Corte d'Appello di Catanzaro la presentazione della lista dei candidati al Consiglio regionale, del Movimento 5 stelle, per la circoscrizione centro, a sostegno della candidatura a presidente di Pasquale Tridico, della coalizione progressista.
Di seguito gli otto nomi che verranno presentati: Marco Miceli, Chiara Patertì, Elisabetta Maria Barbuto, Luigi Antonio Stranieri, Daniela Francesca Iannazzo, Antonio Bevilacqua, Olinda Suriano e Terri Boemi.