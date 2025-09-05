Sono 14 complessivamente le liste in campo nelle tre coalizioni per la tornata elettorale prevista il 5 e 6 ottobre. C’è tempo fino a domani alle 12. Ecco tutti i candidati

Sono tre le coalizioni in campo per le prossime elezioni regionali in Calabria previste il 5 e il 6 ottobre: quella di centrodestra guidata dal presidente dimissionario Roberto Occhiuto, quella del centrosinistra guidata dall’europarlamentare Pasquale Tridico e quella rappresentata da Democrazia sovrana popolare con Francesco Toscano. Fino a domani (sabato alle ore 12) ci sarà tempo per la presentazione delle liste.

Sette le liste a sostegno di Roberto Occhiuto: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e “Occhiuto Presidente”.

Sei quelle a sostegno di Pasquale Tridico. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si presenterà ai nastri di partenza con due liste, la propria e Democratici Progressisti. Chiudono il quadro Tridico presidente e il Movimento 5 Stelle.

Francesco Toscano correrà con una sola lista: Democrazia sovrana e popolare.