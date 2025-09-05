Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Video
Otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria.
A renderlo noto nei giorni scorsi è stato lo stesso presidente uscente con un post sui social in cui compaiono i simboli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e della nuova lista “Occhiuto Presidente”. A queste si è aggiunta in extremis anche quella di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Ecco i candidati nella Circoscrizione Centro.
Presentata questa mattina al tribunale di Catanzaro anche la lista di Noi Moderati a sostegno del presidente uscente Roberto Occhiuto. Tra i candidati gli ex consiglieri regionali Vito Pitaro e Valeria Fedele. Tutti i nomi:
Lea Concolino
Valeria Fedele
Gennaro Lerose
Pascasio Matacera
Giuseppina Mellace
Vito Pitaro
Michele Rosato
Antonio Giuseppe Sciumbata
Fratelli d'Italia Circoscrizione Centro
La sottosegretaria di Stato all'Interno, Wanda Ferro, si candida alle elezioni regionali in Calabria con la lista di Fratelli d'Italia. Ferro, che è coordinatrice regionale del partito, sarà capolista nella circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Nella stessa lista figurano il vicepresidente uscente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo, ed il consigliere regionale Antonio Montuoro. Con Fratelli d'Italia, inoltre, si candida Dalila Nesci, ex sottosegretaria al Sud in quota M5S.
Wanda Ferro
Antonio Montuoro
Filippo Maria Pietropaolo
Simona Ferraina
Nesci Dalila
Perri Domenico
Ruberto Teresa
Schiavello Antonio
