Temi del giorno
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Complessivamente otto le liste che sosterranno il presidente dimissionario. Ecco liste e nomi dei candidati per la circoscrizione centro
Redazione Politica
5 settembre 202510:19
Noi Moderati - Circoscrizione Centro
Fratelli d'Italia Circoscrizione Centro
Lega Circoscrizione Centro
Udc - Circoscrizione Centro
Occhiuto presidente - Circoscrizione centro
Forza Azzurri - Circoscrizione centro
Forza Italia Circoscrizione Centro
Otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria.
A renderlo noto nei giorni scorsi è stato lo stesso presidente uscente con un post sui social in cui compaiono i simboli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e della nuova lista “Occhiuto Presidente”.  A queste si è aggiunta in extremis anche quella di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Ecco i candidati nella Circoscrizione Centro.

Presentata questa mattina al tribunale di Catanzaro anche la lista di Noi Moderati a sostegno del presidente uscente Roberto Occhiuto. Tra i candidati gli ex consiglieri regionali Vito Pitaro e Valeria Fedele. Tutti i nomi:

Lea Concolino
Valeria Fedele
Gennaro Lerose
Pascasio Matacera
Giuseppina Mellace
Vito Pitaro
Michele Rosato
Antonio Giuseppe Sciumbata

Fratelli d'Italia Circoscrizione Centro

La sottosegretaria di Stato all'Interno, Wanda Ferro, si candida alle elezioni regionali in Calabria con la lista di Fratelli d'Italia. Ferro, che è coordinatrice regionale del partito, sarà capolista nella circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Nella stessa lista figurano il vicepresidente uscente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo, ed il consigliere regionale Antonio Montuoro. Con Fratelli d'Italia, inoltre, si candida Dalila Nesci, ex sottosegretaria al Sud in quota M5S.

Wanda Ferro
Antonio Montuoro
Filippo Maria Pietropaolo
Simona Ferraina
Nesci Dalila
Perri Domenico
Ruberto Teresa
Schiavello Antonio

Liste elettorali

Regionali, nel Pd cosentino erano solo fuochi fatui: restano dentro sia Bevacqua che Bruno Bossio

La federazione regionale che dovrà ratificare le liste si riunirà in serata, ma l’orientamento è questo. Evidentemente la proposta di rinnovamento dell’ex capogruppo si è scontrata contro la realpolitik: nessuno era pronto a rinunciare ai voti che sono in grado di portare i due candidati
Regionali, nel Pd cosentino erano solo fuochi fatui: restano dentro sia Bevacqua che Bruno Bossio
Elezioni Calabria

L’ex sottosegretaria Dalila Nesci entra in Fdi e si candida alle Regionali: «Scelta di maturità, Meloni leader seria»

Un tempo parlamentare cinquestelle, la 38enne vibonese aderisce al partito della premier: «Percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie anche a Wanda Ferro»
Redazione Politica
L’ex sottosegretaria Dalila Nesci entra in Fdi e si candida alle Regionali: «Scelta di maturità, Meloni leader seria»
Elezioni Calabria

Il sindaco di Reggio Falcomatà si candida alle Regionali, Tridico: «Valore aggiunto che rafforza il nostro percorso»

Il primo cittadino nelle liste a sostegno dell’europarlamentare M5s che esulta: «La sua è una storia coerente con i valori che ci guidano, nome straordinario per una Calabria che vuole rialzarsi»
Redazione Politica
Il sindaco di Reggio Falcomatà si candida alle Regionali, Tridico: «Valore aggiunto che rafforza il nostro percorso»
Verso il voto

Regionali Calabria 2025, le liste e i nomi dei candidati a sostegno di Francesco Toscano 

“Democrazia sovrana e popolare" vede come capolista Marco Rizzo nella circoscrizione nord. Ecco gli altri nomi
Redazione Politica
Regionali Calabria 2025, le liste e i nomi dei candidati a sostegno di\u00A0Francesco Toscano\u00A0\n

