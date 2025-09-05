Video
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
Saranno sei le liste che sosterranno Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre. Si tratta delle forze riunite nel cosiddetto campo largo, che va da Alleanza Verdi e Sinistra fino a Italia Viva e Azione, queste ultime confluite nella lista unitaria “Casa dei Riformisti”. Il Partito Democratico sarà presente con due liste: quella ufficiale e la civica “Democratici Progressisti”. A completare la coalizione ci sono anche la lista del presidente e il Movimento 5 Stelle. Di seguito, i candidati nella circoscrizione Centro.
Un'ex parlamentare come capolista: nella Circoscrizione Centro il Movimento Cinquestelle punta su Elisabetta Barbuto che torna dopo l'esperienza di un mandato parlamentare (2018-2022, quando venne eletta con il 51,79% nel collegio di Crotone). Nell'elenco anche la giornalista tv Terri Boemi e Luigi Antonio Stranieri, ingegnere tra i più attivi una delle storiche battaglie ambientaliste del Catanzarese, quella contro la seconda discarica più grande d’Europa, la cd. “Battaglina” nel territorio di Borgia. C'è anche Marco Miceli, assessore comunale all'Ambiente a Vibo Valentia. Anche Chiara Patertì arriva dalle amministrazioni locali: è, infatti, consigliera comunale a Briatico. Daniela Francesca Iannazzo è, invece, un'avvocatessa che ha partecipato alle Comunali 2025 di Lamezia Terme, arrivando nella lista del M5s. Olinda Suriano è dal 2016 consigliera comunale di Belmonte.
Elisabetta Maria Barbuto
Luigi Antonio Stranieri
Marco Miceli
Chiara Patertì
Daniela Francesca Iannazzo
Antonio Bevilacqua
Olinda Suriano
Terri Boemi
