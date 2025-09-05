Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Saranno sei le liste che sosterranno Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre. Si tratta delle forze riunite nel cosiddetto campo largo, che va da Alleanza Verdi e Sinistra fino a Italia Viva e Azione, queste ultime confluite nella lista unitaria “Casa dei Riformisti”. Il Partito Democratico sarà presente con due liste: quella ufficiale e la civica “Democratici Progressisti”. A completare la coalizione ci sono anche la lista del presidente e il Movimento 5 Stelle. Di seguito, i candidati nella circoscrizione Centro.