Ixè, BiDiMedia e Lab21 confermano Fratelli d’Italia primo partito, ma il centrodestra senza Futuro Nazionale viene superato dal campo largo in due rilevazioni su tre. Vannacci arretra, il Pd perde terreno e il Movimento 5 Stelle conserva un ruolo centrale. Per Meloni, Schlein e Conte la partita delle alleanze diventa decisiva in vista delle politiche del 2027

Il primato di Giorgia Meloni resiste, ma la solidità elettorale della coalizione che sostiene il suo governo appare meno scontata di quanto suggerisca il vantaggio di Fratelli d’Italia sugli altri partiti, perché le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto restituiscono un quadro nel quale il centrodestra tradizionale viene superato dal campo largo in due sondaggi su tre, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, pur conservando una consistenza elettorale significativa, registra nuove flessioni rispetto alle precedenti misurazioni. È questa la fotografia politica che emerge dalle indagini di Ixè, BiDiMedia e Lab21 diffuse tra l’11 e il 12 novembre, tre rilevazioni che utilizzano metodologie differenti ma che, considerate nel loro insieme, evidenziano quanto la composizione delle alleanze possa diventare determinante nella competizione per Palazzo Chigi.

La questione non riguarda soltanto la capacità della presidente del Consiglio di mantenere Fratelli d’Italia sopra il 26%, risultato che continua a garantirle un vantaggio considerevole sul Partito democratico, ma soprattutto la possibilità di ricomporre un’area politica nella quale la presenza autonoma di Vannacci modifica i rapporti di forza, mentre dall’altra parte Elly Schlein e Giuseppe Conte si confrontano con un paradosso altrettanto significativo: il campo largo risulta competitivo nelle aggregazioni dei sondaggi, nonostante il Pd mostri segnali di arretramento e il Movimento 5 Stelle continui a rivendicare una propria autonomia politica.

Meloni resta prima, Schlein arretra e Conte mantiene il peso dei Cinque Stelle

Secondo Ixè, Fratelli d’Italia raggiunge il 26,5%, guadagnando quattro decimi rispetto a settembre, mentre il Partito democratico scende al 20,9%, perdendo 1,1 punti, e il Movimento 5 Stelle sale al 13,9%, con un incremento di tre decimi. Forza Italia si colloca al 7,5%, Futuro Nazionale al 7,2%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3% e la Lega al 5,1%, mentre Azione raccoglie il 2,6% e Italia Viva il 2%.

La rilevazione BiDiMedia presenta un quadro sostanzialmente analogo per le prime due forze politiche, attribuendo il 26,3% a Fratelli d’Italia e il 20,5% al Pd, ma colloca il Movimento 5 Stelle al 12%, con Forza Italia al 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5%, Futuro Nazionale al 6% e la Lega al 5,6%. Anche Lab21 conferma il primato della presidente del Consiglio, accreditando Fratelli d’Italia del 28,1%, mentre il Partito democratico si ferma al 20,3% e il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13%.

Le differenze tra gli istituti non possono essere interpretate come spostamenti diretti di consenso, perché campioni, periodi di rilevazione e metodologie non coincidono, ma consentono di individuare alcuni elementi comuni: Meloni conserva un vantaggio di almeno cinque punti sul Pd, Schlein non riesce a ridurre stabilmente il distacco e Conte mantiene un patrimonio elettorale che rende il Movimento 5 Stelle indispensabile nella costruzione di un’alternativa di centrosinistra. Il problema per i democratici, dunque, non è soltanto recuperare voti nei confronti di Fratelli d’Italia, ma rafforzare la propria capacità di rappresentare l’intera area progressista senza entrare in una competizione permanente con gli alleati.

Vannacci cala ancora: Futuro Nazionale scende al 6% per BiDiMedia

Il dato più interessante riguarda Roberto Vannacci, il cui partito continua a occupare uno spazio significativo nell’elettorato di destra, ma registra una flessione nelle serie storiche dei tre istituti considerati. BiDiMedia colloca Futuro Nazionale al 6%, con una perdita di sette decimi rispetto al 30 ottobre e di 1,2 punti rispetto al 21 ottobre, quando raggiungeva il 7,2%, mentre Ixè lo accredita del 7,2%, in diminuzione di nove decimi rispetto alla precedente rilevazione di settembre.

Anche Lab21, nel sondaggio realizzato per Il Riformista, segnala un arretramento di due decimi e attribuisce a Futuro Nazionale il 6,8%, una percentuale che conferma la presenza di un bacino elettorale autonomo, pur evidenziando un rallentamento rispetto alla precedente misurazione dello stesso istituto. Non sarebbe corretto sommare queste variazioni o considerarle una sequenza temporale unica, ma il fatto che tutte e tre le rilevazioni registrino un segno negativo costituisce un elemento politicamente significativo, soprattutto alla luce del peso che Vannacci potrebbe assumere nella definizione delle future alleanze.

Per Matteo Salvini, con la Lega compresa tra il 5,1 e il 5,6%, la presenza di Futuro Nazionale rappresenta un ulteriore elemento di competizione nell’area sovranista, mentre Forza Italia continua a mantenersi attorno al 7%, senza mostrare oscillazioni particolarmente rilevanti. Il centrodestra si presenta così con Fratelli d’Italia nettamente dominante, ma con una distribuzione dei consensi tra le altre forze che rende meno semplice la ricomposizione dell’intera area politica, soprattutto perché un eventuale accordo con Vannacci richiederebbe una convergenza politica e programmatica che non può essere data per acquisita sulla base delle sole intenzioni di voto.

Il campo largo supera il centrodestra, ma Lab21 fotografa un sostanziale pareggio

Il confronto tra le coalizioni restituisce la parte politicamente più significativa delle rilevazioni, perché mostra come il primato del singolo partito non coincida necessariamente con quello dell’aggregazione elettorale alla quale appartiene. Secondo Ixè il campo largo raggiunge il 44,5%, contro il 40,8% del centrodestra, con un vantaggio di 3,7 punti, mentre BiDiMedia attribuisce alla coalizione progressista il 43,9% e al centrodestra tradizionale il 42,2%, riducendo la distanza a 1,7 punti.

Lab21 presenta invece una situazione di sostanziale equilibrio, con il centrodestra al 44% e il campo largo al 43,9%, una differenza di appena un decimo che non permette di individuare un vantaggio statisticamente significativo. Due istituti su tre collocano dunque l’aggregazione progressista davanti alla coalizione di governo, mentre il terzo fotografa un sostanziale pareggio, pur con le necessarie cautele legate alle differenti composizioni delle coalizioni e ai margini di errore delle rilevazioni.

La situazione cambia quando viene ipotizzato l’ingresso di Futuro Nazionale nel centrodestra, perché la somma delle percentuali attribuite da BiDiMedia ai singoli partiti porterebbe la coalizione allargata al 48,2%, contro il 43,9% del campo largo. Questa operazione aritmetica, tuttavia, non equivale a una previsione elettorale, come dimostra una precedente simulazione dello stesso istituto, nella quale la coalizione comprendente anche Vannacci e il campo largo raggiungevano entrambi il 45,2%, mentre la semplice somma dei partiti attribuiva alla destra allargata il 48,7%.

La differenza tra i due scenari suggerisce che una parte degli elettori potrebbe modificare la propria scelta di fronte a una diversa composizione delle alleanze, rendendo necessario distinguere il consenso attribuito ai singoli partiti da quello effettivamente espresso per una coalizione. Per Meloni, quindi, il problema non consiste soltanto nel recuperare o coinvolgere l’elettorato di Vannacci, ma nel valutare gli effetti politici di un eventuale accordo sull’intero perimetro del centrodestra.

Schlein e Conte, il campo largo è competitivo ma resta il nodo della leadership

Sul versante opposto, le rilevazioni mostrano un campo largo capace di raggiungere percentuali comprese tra il 43,9 e il 44,5%, ma non risolvono la questione della leadership e delle differenze programmatiche tra le forze che dovrebbero comporlo. Il Partito democratico rimane il principale soggetto dell’opposizione, mentre il Movimento 5 Stelle conserva un peso elettorale tale da rendere difficile immaginare una coalizione competitiva senza un accordo con Giuseppe Conte, soprattutto considerando che le intenzioni di voto dei Cinque Stelle oscillano tra il 12 e il 13,9% nelle rilevazioni esaminate.

Un elemento particolarmente interessante arriva da Ixè, che ha sottoposto agli intervistati due differenti ipotesi di leadership del campo largo, attribuendo alla coalizione il 44,6% in uno scenario guidato da Elly Schlein e il 47% in quello con Giuseppe Conte. La differenza di 2,4 punti non costituisce una previsione sul risultato delle elezioni né dimostra automaticamente una maggiore capacità di attrazione di un leader in ogni possibile contesto, ma rappresenta un’indicazione significativa all’interno della specifica simulazione, soprattutto mentre nel centrosinistra prosegue il confronto sulla scelta del candidato alla presidenza del Consiglio.

Il tema si intreccia inevitabilmente con quello delle primarie, perché la selezione della leadership non può essere separata dalla costruzione di un programma condiviso e dalla capacità di tenere insieme sensibilità differenti su economia, politica estera, giustizia e rapporti con l’Europa. La somma dei partiti, infatti, può descrivere il potenziale elettorale di una coalizione, ma non garantisce automaticamente che tutti gli elettori siano disponibili a sostenerla nella stessa misura, soprattutto quando la scelta del candidato e la definizione degli accordi modificano il quadro politico.

Fiducia in Meloni al 35%, tra gli elettori di Vannacci cresce la distanza dalla premier

La rilevazione BiDiMedia offre anche un’indicazione sul rapporto tra la presidente del Consiglio e l’elettorato, perché il 35% degli intervistati dichiara molta o abbastanza fiducia in Giorgia Meloni, mentre il 63% ne esprime poca o nessuna. Anche il gradimento complessivo dell’operato del governo si attesta al 35%, a fronte del 62% di valutazioni poco o per nulla positive, delineando una situazione nella quale il consenso per Fratelli d’Italia risulta più contenuto rispetto alla somma delle valutazioni negative sull’azione dell’esecutivo.

Ancora più significativo è il comportamento degli elettori di Futuro Nazionale, tra i quali la fiducia personale in Meloni raggiunge il 44%, perdendo 18 punti rispetto al 62% registrato a settembre, mentre il gradimento dell’operato del governo si colloca al 56%. La differenza di dodici punti tra il giudizio sul governo e quello sulla presidente del Consiglio suggerisce l’esistenza di un elettorato che distingue l’apprezzamento per alcune scelte dell’esecutivo dalla fiducia nella sua guida politica, una distinzione che potrebbe assumere particolare rilievo nell’eventualità di un confronto sulle future alleanze.

Il dato non consente di stabilire come questi elettori si comporterebbero nelle urne, ma conferma che il rapporto tra Meloni e Vannacci non può essere interpretato esclusivamente attraverso la vicinanza delle rispettive posizioni politiche, perché la competizione per il consenso e il giudizio sulla leadership possono incidere in maniera autonoma sulle scelte degli intervistati.

Verso il 2027, la sfida decisiva si gioca sulle alleanze

Le rilevazioni di novembre restituiscono dunque un sistema politico nel quale Fratelli d’Italia continua a mantenere il primato nazionale, ma il centrodestra tradizionale non dispone dello stesso vantaggio quando viene confrontato con l’aggregazione delle principali forze progressiste. Il campo largo, dal canto suo, mostra percentuali competitive, ma deve ancora risolvere questioni fondamentali legate alla leadership, al programma e alla compatibilità politica tra i soggetti che dovrebbero comporlo.

La flessione di Vannacci, l’arretramento del Pd in alcune rilevazioni e la tenuta del Movimento 5 Stelle sono tre elementi che contribuiscono a modificare la lettura degli equilibri, senza tuttavia consentire di anticipare l’esito delle prossime elezioni, anche perché il risultato dipenderà dalla legge elettorale, dalla partecipazione al voto e dalla configurazione effettiva delle coalizioni.

La vera novità politica non è quindi la perdita del primato da parte di Meloni, che i sondaggi non registrano, ma la distanza tra il consenso personale del suo partito e quello complessivo del centrodestra senza Vannacci, mentre sul fronte progressista la possibilità di costruire un’alternativa dipenderà dalla capacità di Schlein, Conte e degli altri alleati di trasformare una convergenza numerica in un progetto di governo. In vista del 2027, più che la classifica dei singoli partiti, saranno gli accordi politici e la loro credibilità davanti agli elettori a definire il terreno della competizione per Palazzo Chigi.