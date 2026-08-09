Castrovillari, pazienti oncologici al caldo senza sedie
Ospedali al collasso e pazienti fragili ammassati al caldo: accade al “Ferrari” di Castrovillari, dove oltre trenta malati oncologici sono stati lasciati in un’attesa disumana, senza aria condizionata né sedie sufficienti. L’ennesimo episodio evidenzia la necessità di un immediato cambio di passo della sanità calabrese.
"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.