Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sanità>Prevenzione vista, nel C...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità

Prevenzione vista, nel Cosentino visite gratuite al mare

La campagna di prevenzione visiva prosegue sul litorale cosentino con visite oculistiche gratuite, sensibilizzando cittadini e turisti sull'importanza della salute degli occhi estiva.

9 agosto, 2026
Tag
salute
Sanità

Prevenzione vista, nel Cosentino visite gratuite al mare

9 agosto 2026
Ore 12:00
Prevenzione vista, nel Cosentino visite gratuite al mare
Sanità

Shock anafilattico: ecco come intervenire

9 agosto 2026
Ore 12:00
Shock anafilattico: ecco come intervenire
Sanità

Orsomarso Presentato il progetto Io vi sento

9 agosto 2026
Ore 12:00
Orsomarso Presentato il progetto Io vi sento
Sanità

Castrovillari, pazienti oncologici al caldo senza sedie

9 agosto 2026
Ore 12:00
Castrovillari, pazienti oncologici al caldo senza sedie
Sanità

Domenica del cuore a Villa San Giovanni

9 agosto 2026
Ore 12:00
Domenica del cuore a Villa San Giovanni
Sanità

Emergenza 118, confronto in Prefettura

6 agosto 2026
Ore 12:27
Emergenza 118, confronto in Prefettura
Sanità

Emergenza 118, nel Cosentino sistema al collasso

6 agosto 2026
Ore 12:00
Emergenza 118, nel Cosentino sistema al collasso
Sanità

118, esplode la rabbia degli operatori a Catanzaro

5 agosto 2026
Ore 11:04
118, esplode la rabbia degli operatori a Catanzaro
Sanità

Piano di rientro sanitario, ok dalla conferenza

4 agosto 2026
Ore 17:31
Piano di rientro sanitario, ok dalla conferenza
Sanità

Nuovo ospedale Reggio, progetto all’Inail. E adesso?

4 agosto 2026
Ore 11:55
Nuovo ospedale Reggio, progetto all’Inail. E adesso?
Sanità

Maria luce è fuori pericolo, nessun danno neurologico

4 agosto 2026
Ore 11:25
Maria luce è fuori pericolo, nessun danno neurologico
Sanità

La Corte dei Conti non bollina il Dpcm

2 agosto 2026
Ore 12:00
La Corte dei Conti non bollina il Dpcm
Sanità

Ricetta digitale, la Regione: obbligatorio accettarla

2 agosto 2026
Ore 12:00
Ricetta digitale, la Regione: obbligatorio accettarla
Sanità

Cardiologia, un brevetto Unical rivoluziona le diagnosi

31 luglio 2026
Ore 12:22
Cardiologia, un brevetto Unical rivoluziona le diagnosi
Sanità

La Corte dei Conti condanna un medico di Crotone

31 luglio 2026
Ore 11:55
La Corte dei Conti condanna un medico di Crotone
Sanità

Disagio perinatale, la proposta di legge di Alecci

"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.

31 luglio 2026
Ore 11:51
Disagio perinatale, la proposta di legge di Alecci
Sanità

Commissariamento, la Calabria non ancora fuori

30 luglio 2026
Ore 11:34
Commissariamento, la Calabria non ancora fuori
Sanità

Caso Leggionella a Reggio, parla il primario del Gom

29 luglio 2026
Ore 17:23
Caso Leggionella a Reggio, parla il primario del Gom
Sanità

Casa della salute e declassamento del Pugliese

29 luglio 2026
Ore 12:23
Casa della salute e declassamento del Pugliese
Sanità

Attivato il 116117 per i bisogni sanitari non urgenti

28 luglio 2026
Ore 19:00
Attivato il 116117 per i bisogni sanitari non urgenti
Sanità

Villa Sant'Elia, trent'anni di cura e impegno

27 luglio 2026
Ore 12:21
Villa Sant'Elia, trent'anni di cura e impegno

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

La Carcara di Caria su LaC Storie

La Carcara di Caria su LaC Storie

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

24 ORE ALL NEWS