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Sanità

Doppio trapianto di rene: così Maria rinasce

È una storia di speranza quella di Maria La Rosa, dopo anni di dialisi la rinascita grazie a un doppio trapianto di rene e l’impegno in prima persona nell’Aned, l’associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto.

26 aprile, 2026
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aned · dialisi calabria
Sanità

Case di comunità in ritardo, è scontro politico

23 aprile 2026
Ore 12:25
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Sanità

Sanità mentale, 16 milioni in meno per bonus psicologo

25 aprile 2026
Ore 11:40
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Sanità

Centro dialisi della Dulbecco, bilanci e prospettive

20 aprile 2026
Ore 12:00
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19 aprile 2026
Ore 10:33
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19 aprile 2026
Ore 10:32
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Stop alle assunzioni dei medici cubani in Calabria

17 aprile 2026
Ore 12:08
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Epatite A, rientra l'emergenza a Catanzaro

17 aprile 2026
Ore 12:04
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16 aprile 2026
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15 aprile 2026
Ore 11:27
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15 aprile 2026
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14 aprile 2026
Ore 18:12
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Montepaone: ambulatorio solidale, bilanci e prospettive

14 aprile 2026
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13 aprile 2026
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11 aprile 2026
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10 aprile 2026
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10 aprile 2026
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10 aprile 2026
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8 aprile 2026
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7 aprile 2026
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